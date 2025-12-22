【フィンテックニュース】「余った外貨」がマイルに。ポケットチェンジ、ユナイテッド航空「マイレージプラス」へのマイル交換サービスを再開

株式会社ポケットチェンジ

株式会社ポケットチェンジ（本社：東京都港区、代表取締役：青山 新）は、外国硬貨・紙幣を電子マネー等に交換できる「Pocket Change（ポケットチェンジ）」サービスにおいて、一時休止していたユナイテッド航空のマイレージプログラム「マイレージプラス(SM)」へのマイル交換サービスを、新たなシステム連携により2025年12月22日より再開いたします。

海外旅行・出張で手元に残った外貨硬貨・紙幣を、ユナイテッド航空のマイルに交換できる、「余剰外貨を空の資産に変える」サービスが、お客様の強い要望に応えて戻ってきました。

＜本記事のポイント＞

- 一時休止していたユナイテッド航空「マイレージプラス」へのマイル交換サービスを再開- 空港や主要駅などに設置された端末で、余った外貨硬貨・紙幣をその場でマイルへ交換可能- 「生活圏に眠る少額外貨」を「次の旅の資産」に変えてストックしておける新しいフィンテックサービスの形として展開

余剰外貨を「空の資産」へ再投資する新しい形

当社の調査では、海外渡航後の多くの方が、使い切れなかった外貨をそのまま自宅に保管しています。前回サービス開始時も、この「使い道のない少額外貨」を「利便性の高いマイル」へ換えられる点に、経済・金融系メディアから大きな関心が寄せられました。

ユナイテッド航空のマイルは、日本国内を含むスターアライアンス加盟航空会社の特典航空券に利用できる汎用性の高さから、「貯めておく価値の高い資産」として認識されています。

今回の再開により、「生活圏に残った少額な資産（余剰外貨）を、次なる旅へ再投資するフィンテックサービス」として、改めてお客様の旅をサポートしてまいります。

ユーザーの声に応えて、約1年ぶりに復活！

前回のマイル交換サービスは、提携先システムの都合により、2024年11月にやむなく終了いたしました。

しかし、サービス終了後も 「余った外貨をマイルに換えたい」、「またマイレージプラスに交換したい」といったお客様からのご要望が多数寄せられていました。

当社はこの強いニーズに応えるべく、新たなAPI連携を迅速に構築し、約1年半を経てサービスの再始動を実現しました。

これにより、お客様は以前と同様に、空港や駅などに設置されたポケットチェンジ端末で紙幣・硬貨を投入するだけで、即座にユナイテッド航空のマイルとして受け取ることができ、そのマイルを航空券や座席のアップグレードなど、マイレージプラス会員のさまざまな特典に無駄なくご活用いただけます。

サービス内容のご紹介

- サービス概要

●追加されたサービス：Pocket Change ユナイテッド航空「マイレージプラス」マイル交換サービス

●再開日：2025年12月22日

●対象ユーザー：ユナイテッド航空「マイレージプラス」会員

●利用場所：全国の空港、主要駅、旅行代理店、商業施設などに設置されたポケットチェンジ端末

●対応通貨：全10通貨

硬貨・紙幣対応： 米ドル・ユーロ・中国元・韓国ウォン（4通貨）

紙幣のみ：日本円・台湾ドル・シンガポールドル・香港ドル・タイバーツ・ベトナムドン（6通貨）



2. ご利用方法：マイル交換は簡単3ステップ

ポケットチェンジ端末の操作はとてもシンプルで、事前の会員登録や個人情報の入力は不要です。音声案内・表示言語は5言語に対応しており、訪日外国人を含む幅広いお客様にご利用いただけます。

ステップ1：交換先サービスとして「マイレージプラス」を選択

端末のスタートボタンを押し、表示される交換先サービス一覧から「マイレージプラス」のロゴを選択します。

※https://blog.pocket-change.jp/voucherannotation/

ステップ2：お手持ちの外貨紙幣・硬貨を投入

お手持ちの外貨紙幣や硬貨をまとめて端末に投入します。複数通貨の混在にも対応しています。

ステップ3：確認して確定するだけでマイル交換完了

投入後、画面に表示される交換金額とマイル数を確認し、「確定」ボタンを押すと交換が完了します。あとは、レシートに記載のQRコードを読み取り、お客様のUnited MileagePlus Numberを入力するだけです。

※交換レート適用後の金額（USD）を元に、USD 0.25 = 10 マイルが発行されます。

※マイルを受け取るためには、ユナイテッド航空「マイレージプラス」会員である必要があります。

3. Pocket Changeの対応通貨と設置先

Pocket Changeでは、日本円を含む全10通貨に対応しており、そのうち4通貨（米ドル・ユーロ・中国元・韓国ウォン）では硬貨も電子マネー等へ交換することができます。

端末は日本全国の空港や旅行代理店、商業施設などに設置されており、今後も順次拡大を予定しています。設置場所の最新情報は、以下のページよりご確認いただけます。

● Pocket Change設置場所一覧： https://www.pocket-change.jp/where-to-find/

マイレージプラスについて

ユナイテッド航空が展開するマイレージプログラム「マイレージプラス」では、フライトや提携クレジットカードなどの利用によりマイルを獲得でき、貯まったマイルはさまざまな特典に交換可能です。

獲得したマイルには有効期限がなく、ユナイテッド航空だけで、スターアライアンスのネットワークを通じて、日本国内線を含む数多くの目的地への特典航空券に交換できます。また、一部のマイルは楽天ポイントへ交換して利用いただくことも可能です。

詳細はユナイテッド航空公式サイトをご覧ください。

http://www.united.com/

外貨交換サービス『Pocket Change（ポケットチェンジ）』の概要

・名称：Pocket Change（ポケットチェンジ）

・サービス形式：キオスク端末

・サービス開始日：2017年2月

・サービスURL：https://www.pocket-change.jp/

・X（旧Twitter）：https://twitter.com/PocketChangeFX

