クリスマスと年末年始はゲームをおトクに楽しもう！プレイステーション(R)ストアカード購入で“全員に”1,000円分のコードをプレゼント

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、「プレイステーション(R)ストアカード/プレイステーション(R)ストアチケット」を対象とした「コード付与キャンペーン」を実施します。

期間中に対象商品をご購入のうえ特設サイトで登録いただくと、もれなく全員にPlayStation(R) Storeで利用できる1,000円分のコードをプレゼント。冬休みや年末年始に向け、ゲームタイトルや追加コンテンツ、サブスクリプションなどをよりおトクに楽しめる期間限定のキャンペーンです。

「プレイステーション(R)ストアカード/プレイステーション(R)ストアチケット」コード付与キャンペーン 概要

キャンペーン内容：

期間中にプレイステーション(R)ストアカード/プレイステーション(R)ストアチケットの対象商品を購入のうえ、特設サイトにて登録いただくと、もれなく全員に1,000円分のコードをプレゼントします。

購入期間：2025年12月22日（月）～2026年1月4日（日） 14日間

登録期限：2025年12月22日（月）～2026年1月5日（月） 15日間

登録制限：お1人様2回まで ※同じバーコード番号を使用した複数回の登録はできません

登録方法：特設サイトにて商品番号、メールアドレス、アンケートを入力で登録完了。

登録期間終了後、メールアドレス宛に特典コードが記載されたメールを後日配信。

特設サイトURL：https://vdpro.jp/sej.pss30/

対象商品：

景品詳細：プレイステーション(R)ストアで使えるコード1,000円分（全員プレゼント）

最新ゲームタイトルや追加コンテンツ、ゲーム内課金、「PlayStation(R) Plus」のサブスクリプションにもご利用いただける1,000円分のコードです。年末年始に、より豪華で充実したゲーム体験をお楽しみいただけます。

商品詳細：https://www.playstation.com/ja-jp/playstation-gift-cards/

※返品、換金、再発行できません。

※ウォレットで購入できない一部のコンテンツ（CEROZタイトルなど）には使用できません。

