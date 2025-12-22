アウトローハーレム系経営RPG『ハーレムオブトーキョー』で高橋しょう子・瀬戸環奈・七沢みあが集う「極3大女優祭」を開催！第2弾は瀬戸環奈さんが登場！

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）は、アウトローハーレム系経営RPG『ハーレムオブトーキョー』にて、2025年12月22日（月）より、年末年始大型イベント「極3大女優祭 第2弾」を開始している事をお知らせいたします。



公式サイト：https://harem-of-tokyo.com/


公式X：https://x.com/harem_of_tokyo



■極3大女優祭 第2弾は瀬戸環奈さんの仲間・恋人アバターが登場！






「極3大女優祭」の開催期間中、人気女優3名が連続で『ハーレムオブトーキョー』に登場します。


第2弾として2025年12月22日（月）より『瀬戸環奈』の新たな仲間・恋人のアバター衣装が登場いたします。『瀬戸環奈』はコラボ期間中に開催される特定のイベントをプレイすることで獲得できます。イベントに参加して『瀬戸環奈』を獲得しましょう！



<第2弾イベント開催期間>


2025年12月22日（月）～2026年1月6日（火）23:59まで



■極3大女優祭 第3弾は七沢みあさんがコラボ女優として登場！




さらに今後も「極3大女優祭」として、七沢みあさんが第3弾コラボ女優として登場予定です。


詳細情報はゲーム内お知らせ・ハーレムオブトーキョー公式Xで発表を予定しておりますので、今後の動きにご期待ください！



■「極3大女優祭」 プレゼントキャンペーン開催中！




人気女優の瀬戸環奈さんとのコラボレーションを記念して、抽選でゲーム内に登場する衣装を着用したサイン入りチェキや、撮影時に着用した衣装が当たるキャンペーンを実施致します。


公式Xをフォロー＆対象ポストをリポストして、ここでしか手に入らないサイン入りチェキをゲットしましょう！



<プレゼント内容>


・サイン入りチェキ　5名様


・【瀬戸環奈】着用衣装　1名様


・最大10万円分のAmazonギフトコード番号　94名様



<参加方法>


1.『ハーレムオブトーキョー』公式X（＠harem_of_tokyo）をフォロー


2.キャンペーン該当ポストをリポスト



<開催期間>


2025年12月22日（月）～2026年1月6日（火）まで



■「極3大女優祭」 ゲットキャンペーン開催中！




今回のイベントで獲得できる3人のコラボ女優の新規の恋人キャラ、恋人アバターを入手した方の中から、抽選で豪華賞品が当たるキャンペーンを開催中です。


ゲームをプレイしてコラボ女優3人をゲットし、キャンペーンに参加しましょう！



<プレゼント内容>


特賞　極3大女優祭限定等身パネル　各種3名様（誰が当たるかはお楽しみに！）


A賞　サイン入りチェキセット　1名様


B賞　サイン入りチェキ　各種 3名様（誰が当たるかはお楽しみに！）


C賞　iPad　2名様


D賞　お掃除ロボ　2名様


E賞　最大10,000円分のAmazonギフトコード番号　89名様



<参加方法>


1.『ハーレムオブトーキョー』をプレイ


2.イベントで手に入るコラボ女優3人の新規の恋人キャラと恋人アバターを獲得



<開催期間>


2025年12月1日（月）～2026年1月18日（日）23:59まで



※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。


お問い合わせはDMM GAMES サポート（https://support.dmm.com/games/contact/21/forms）までお願いいたします。


※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。



■「極3大女優祭」の開催を記念して最大333連以上の抽選コインがもらえるキャンペーン開催中！




2025年12月1日（月）から期間中、極3大女優祭ボーナスとして毎日抽選コインをプレゼントしています。抽選コインはゲーム内メールで受け取ることができますので、ご確認ください。



<開催期間>


2025年12月1日（月）～2026年1月18日（日）23:59まで



■年末年始ログインギフト


2025年12月28日（日）より、最大でダイヤ×7500とキャラ箱が獲得できるログインボーナスイベントを開催します。



<配布期間>


2025年12月28日（日）～ 2026年1月9日（金）23:59:59まで



上記に加えさらに、下記の期間にゲーム内へログインしたユーザーには、ダイヤ×1000や抽選コイン×200など豪華報酬をゲーム内メールにて配布いたします。



<配布期間>


2026年1月1日（木）～ 2026年1月31日（土）23:59:59まで



期間中にゲームにログインして豪華報酬を獲得しましょう！



■年末年始の限定パックを販売予定！


2025年12月28日（日）より『歳末感謝パック』を、2026年1月1日（木）より『新年記念パック』の販売を開始いたします。


いずれのパックも、キャラ箱や各種アイテムが獲得できるお得なパックとなっております。


詳細はゲーム内よりご確認ください。



<歳末感謝パック販売期間>


2025年12月28日（日）～2025年12月31日（水）23:59まで



<新年記念パック販売期間>


2026年1月1日（木）～2026年1月6日（火）23:59まで



■『ハーレムオブトーキョー』とは




リアルな美麗イラストで描かれた個性豊かな美女たちが登場する


『美女と稼ぐRPG』


彼女たちと協力して歌舞伎町で成り上がれ！



<ストーリー>


金、地位、才能 ―― 香港在住の若き投資家の主人公は、


その恵まれた境遇をもってすべてを手に入れるはずだった。


しかしそんな彼の輝かしい将来は、


父の暗殺をきっかけに破壊されるのだった。


次のターゲットが息子の自分だと知った主人公は、


全てを捨てて故郷である歌舞伎町へ逃亡する。



ヤクザ・暴走族・ギャングといった組織と相対する中で、


多くの個性あふれる美少女たちと出会い、


共に陰謀の渦へと巻き込まれながら父の死の真相へと近づいていく――



▼ゲームプレイはこちら


https://games.dmm.com/detail/haremoftokyo



■製品概要


タイトル：ハーレムオブトーキョー　（正式略称：ハレトウ）


ジャンル：アウトローハーレム系経営RPG


プラットフォーム：PC（ブラウザ版）／SP（ブラウザ版）／DMM GAMESストア


価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）


権利表記：(C)2023 EXNOA LLC



▼公式サイト


https://harem-of-tokyo.com/


▼公式X


https://x.com/harem_of_tokyo



▼DMM GAMES公式サイト


https://games.dmm.com/