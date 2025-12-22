ポップしなないで、テレ東ドラマ「今日もカレーですか？」＜12月29日(月)深夜24～25時放送＞に主題歌『spice』を書き下ろし！楽曲を使用した60秒トレーラーも解禁！

日本コロムビア株式会社

Vo.Key.かめがいあやこ、Dr.かわむらによる「軽やかに無常を歌う」を標榜し、文学性のある歌詞と豊かな音楽性が魅力のポップしなないでの新曲『spice』が、2025年12月29日(月)深夜24～25時放送のテレ東ドラマ「今日もカレーですか？」の主題歌に決定。

原作は、Web コミック配信サイト『竹コミ!』(竹書房)にて連載中の原作・藤川よつ葉、作画・あづま笙子による同名作。

大学進学を機に、地方から上京してきた女子大生・黒部ちなが、カレー愛溢れる遠藤夏美や先輩たちと、実在するカレーの名店でカレーを味わい尽くす⻘春グルメドラマ。レジェンド級の老舗カレーや誰もが知るチェーン店まで数多くのお店が登場することで話題の同名漫画が、待望の初のドラマ化となる。

そして本作を監督するのは、「孤独のグルメ」や「晩酌の流儀」といった人気グルメドラマを牽引してきた北畑龍一氏。日本で一番“グルメドラマ”を美味しく撮る北畑監督が、カレーの世界の奥深さにハマっていくちなたちや名店のカレーを華麗に表現する、見て美味しいかつ食べて美味しいグルメドラマになること間違いなし。

主演に田牧そら、共演に秋田汐梨、鈴川紗由、菅田愛貴(超ときめき(ハート)宣伝部)、平野綾、村田雄浩といった個性豊かなキャストが揃う本作に、ポップしなないでが爽快かつポップなメロディで物語にスパイスを加える。楽曲を使用した60秒トレーラーも公開されているので是非チェックしてほしい。

なお、ポップしなないでは現在、東京、名古屋、大阪のクラブクアトロにて「ポップしなないでpresents “Pop’n’Roll ZOMBIES” tour」を開催中。残すは12月26日(金)東京・渋谷CLUB QUATTRO公演となる。なお、チケットは一般発売中とのこと。

ポップしなないでは本年3月31日に結成10周年を迎えるにあたり、メンバー2人の「10のやりたいこと」企画を実施中で、現時点で7つの「やりたいこと」が公開されている。残り3つの「やりたいこと」も順次発表されるので、楽しみにお待ちいただきたい。

■ポップしなないで主題歌『spice』コメント

ポップしなないでの活動において、音楽と同じくらい「食でちゃんと感動すること」を大事にしています。そして我々は高い頻度でカレーを食べに行っています。

そんな我々が、「今日もカレーですか?」の主題歌を書き下ろさせていただいたのは本当に幸せなことです。素敵な物語とカレーに想いを馳せながら楽曲を制作したので、素敵なドラマに花を添えられたら嬉しいです。

■番組キービジュアル

(C)︎「今日もカレーですか?」製作委員会

■60秒トレーラー

https://youtu.be/PUZLPYwPTxU

■番組概要

【タイトル】 「今日もカレーですか?」

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送

【放送日時】 2025 年 12 月 29 日(月) 深夜 24 時～25 時

【配信】 放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」「Prime Video」にて順次見放題配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

▶Prime Video：https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/

※作品の視聴には会員登録が必要です。(Amazon プライムについて詳しくは amazon.co.jp/prime へ)

※Amazon、Prime Video 及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信!リアルタイム配信は TVer で。

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer： https://tver.jp/series/srw2ccj769

▶テレ東 HP(ネットもテレ東)： https://video.tv-tokyo.co.jp/kyoumo_currydesuka/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【出演】 田牧そら 秋田汐梨 鈴川紗由 菅田愛貴(超ときめき(ハート)宣伝部) / 平野綾 村田雄浩

【原作】 原作:藤川よつ葉、作画:あづま笙子「今日もカレーですか?」(竹書房)

連載:竹コミ! https://takecomic.jp/series/73705889c87c3

【音楽】 スキャット後藤

【監督】 北畑龍一(テレ東「孤独のグルメ」シリーズ、「晩酌の流儀」シリーズ)

【脚本】 富安美尋(日本テレビ「約束～16 年目の真実～」、テレ東「トウキョウホリデイ」)

【主題歌】 ポップしなないで「spice」(日本コロムビア)

【プロデューサー】 松本拓(テレビ東京)、倉地雄大(テレビ東京)、今井可菜子(電通)、神崎良(G・カンパニー)

【アソシエイトプロデューサー】 柴山亘(電通)、村田かん奈(電通)、龍寳美波(電通)

【ラインプロデューサー】 梅田悠月

【協力】 電通∞プロジェクトチーム

【制作】 テレビ東京 / G・カンパニー

【製作著作】 「今日もカレーですか?」製作委員会

【公式 HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/kyoumo_currydesuka/

【公式 X】 @kyoumocurry_tx https://x.com/kyoumocurry_tx

【公式 Instagram】 @kyoumocurry_tx https://www.instagram.com/kyoumocurry_tx

【公式 TikTok】 @kyoumocurry_tx https://www.tiktok.com/@kyoumocurry_tx

【ハッシュタグ】 #今日もカレーですか

【コピーライト】 (C)︎「今日もカレーですか?」製作委員会

■公演情報

ポップしなないでpresents “Pop'n'Roll ZOMBIES“ tour

・2025年11月24日(月祝) 大阪・梅田CLUB QUATTRO

OPEN/START 16:15/17:00

＜GUEST＞超能力戦士ドリアン

＜公演に関するお問合せ＞清水音泉

06-6357-3666 (平日12:00～17:00) / info@shimizuonsen.com

・2025年12月7日(日) 愛知・名古屋CLUB QUATTRO

OPEN/START 16:15/17:00

＜GUEST＞時速36km

＜公演に関するお問合せ＞サンデーフォークプロモーション

052-320-9100(12:00-18:00)

・2025年12月26日(金) 東京・渋谷CLUB QUATTRO

OPEN/START 18:15/19:00

＜GUEST＞SAKANAMON

＜公演に関するお問合せ＞ディスクガレージ

https://info.diskgarage.com/

＜チケット＞スタンディング\4,500(税込) ドリンク代別途必要

一般発売

ぴあ：https://w.pia.jp/t/popsnnide-ks/

ローソン：https://l-tike.com/popsnnide/

イープラス：https://eplus.jp/popsnnid/





■Profile

ポップしなないで

2015年結成のVo.Key.かめがいあやこ、Dr.かわむらによる軽やかに無常を歌うポップ。

かわむらの作るどこか寂しげだが前向きな歌詞世界と、かめがいの表情豊かでクセの強い魅力的なボーカルで、ミニマムな構成ながら完成された音楽性を持つ。独自の楽曲哲学に沿ったMVや、確かな表現力により世界観を再現するライブパフォーマンスが話題。

2024年2月にメジャー2ndフルアルバム『DOKI』をリリース。初の全国ワンマンツアー「鼓動を聴かせて」は、東京・恵比寿LIQUIDROOMのファイナル公演をソールドアウトさせ終幕。

2025年3月にメジャー3rdフルアルバム『Electric』をリリース。全国ワンマンツアー「ビビっちゃってんじゃないの？」では、自身最大キャパシティとなる東京・Zepp Shinjuku (TOKYO)にてファイナル公演を開催。

■WEB

Official WEB： https://popsnnid.com/

YouTube： www.youtube.com/@popsnnid

X（Twitter）： https://x.com/pop_snnid

Instagram： https://www.instagram.com/popsnnid/

TikTok： https://www.tiktok.com/@pop_snnid