μ‘sの2ndシングルCD「Snow halation」発売15 周年記念　『ラブライブ！』メモリアルオルゴール「Snow halation」

株式会社バンダイナムコフィルムワークス

株式会社バンダイナムコフィルムワークス［代表取締役社長：浅沼 誠、住所：東京都杉並区］は、『ラブライブ！』の2ndシングルCD「Snow halation」の発売15周年を記念して、本楽曲を収録した “メモリアルオルゴール「Snow halation」”（16,500円／税込）を発売いたします。

受注受付は、バンダイナムコフィルムワークス公式通販サイトA-on STORE他にて、2025年12月22日（月）12時（正午）より開始、受注締切は2026年3月1日（日）23時59分まで、お届けは2026年6月を予定しております。

■“メモリアルオルゴール「Snow halation」”商品特長

本商品は、『ラブライブ！』の2ndシングルCDとして発売され大ヒットした「Snow halation」のメロディーを奏でるオルゴールです。蓋の内側には「Snow halation」のステージ衣装を纏ったμ‘sメンバーのイラストがあしらわれています。BOXを開けるとガラス製の蓋を通して金メッキのメカが見える豪華仕様のオルゴールです。

■“メモリアルオルゴール「Snow halation」”の販売について

受注期間 ：2025年12月22日（月）12時（正午）～2026年3月1日（日）23時59分

発売日 ︓2026年6月（予定）

商品概要 ：【収録曲】Snow halation

【価 格】16,500円（税込）、15,000円（税抜）

【素 材】木（MDF）、亜鉛合金、鉄、ABS、ゴム、ガラス、紙

【サイズ】約 横幅90mm×奥行90mm×高さ68mm（額縁含む）

【生産国】日本

発売・販売元 ：バンダイナムコフィルムワークス

販売サイト ︓A-on STORE（https://a-onstore.jp/item/item-1000238716/）

プレミアムバンダイ（https://p-bandai.jp/item/item-1000242938/）

ゲーマーズ（https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10861203/）

アニメイト（https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3356971/）

UpFields（https://premiumstore.jp/item_Detail.php?@DB_ID@=7552）

■TVアニメ『ラブライブ！』について

『ラブライブ！』は、「みんなで叶える物語」をキーワードにオールメディア展開するスクールアイドルプロジェクト、ラブライブ！シリーズの第１作です。2013年1月よりＴＶアニメ１期（全13話）、2014年４月よりTV アニメ２期（全13話）が放送。2015年6月には完全新作劇場版『ラブライブ！The School Idol Movie』が全国公開され話題となりました。また、本作中に登場する９人組スクールアイドル「μ’s」（ミューズ）を演じるキャストも、ライブやＣＤリリースなど多方面で活動。中でもアニメーションのライブパフォーマンスの再現が注目を集め、2015年12月には第66回ＮＨＫ紅白歌合戦に紅組で初出場を果たしました。

■関連サイト・SNS

◎『ラブライブ！』シリーズ 公式サイト：https://www.lovelive-anime.jp/

◎『ラブライブ！』シリーズ公式X：https://x.com/LoveLive_staff

◎バンダイナムコフィルワークス公式通販サイト「A-on STORE」：https://a-onstore.jp/

◎バンダイナムコフィルムワークス作品情報サイト「V-STORAGE」：https://v-storage.jp/