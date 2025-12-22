【そごう大宮店】ちいかわ POP UP STORE 開催

株式会社そごう・西武

人気イラストレーター・ナガノ先生による、不器用ながらも何事も一生懸命頑張って仲間と強く生きている姿が尊いなんか小さくてかわいいやつ「ちいかわ」。

そんなちいかわの世界に登場する可愛くて個性豊かなキャラクターたちのPOP UP STOREを開催いたします。新商品や定番商品、ガチャガチャなど約1,000アイテムがそろいます。またキャラクターの紹介パネルや、キャラクターと一緒に写真が撮れるフォトスポットもあり、ちいかわの世界をお楽しみいただけます。

■2025年12月27日（土）～2026年1月13日（火）

各日午後7時まで ※最終日は午後5時閉場

■7階＝催事場

※2026年1月1日（木・祝）は休業。

1月2日（金）は午前9時30分～午後6時30分、1月3日（土）からは通常営業

お買い上げ特典１.ステッカー

イメージです。

会期中、1会計につき「オリジナルステッカー（1枚）」をプレゼントいたします。

※お一人さま1会計につき1枚のお渡しとなります。

※なくなり次第終了。

お買い上げ特典２.ショッパー

イメージです。

会期中、税込2,200円以上お買いあげで「POP UP STORE 専用ショッパー」に入れてお渡しいたします。

※お一人さま1会計につき1枚のお渡しとなります。

※ショッパーのサイズはお選びいただけません。サイズは購入した商品に合わせてお渡しいたします。

※なくなり次第終了。

※12月27日（土）は、当日開店前のお並び状況により整理券の配布並びに先行入場を実施させていただきます。

※混雑時には入場制限を実施する場合がございます。

※商品数に限りがございます。商品により購入可能な点数（上限）に制限がございます。