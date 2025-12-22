韓国伝統生地「ヌビ」を使ったブランド「pionunnal(ピオヌンナル)」と福岡県の人気ショップ「NO COFFEE(TM)」のコラボレーションが決定！

pionunnal株式会社

韓国伝統素材であるヌビ生地を使用したバッグブランド「pionunnal(ピオヌンナル)」（pionunnal株式会社 代表：車 琴仙）は、2025年12月27日(土)午前9時に、NO COFFEE(TM)（株式会社NO CORPORATION 代表取締役：佐藤 慎介)とのスペシャルコラボレーションバッグ「NO Hey」を、ピオヌンナル公式オンラインショップ(https://pionunnal.shop)およびノーコーヒー公式オンラインショップ(https://www.nocoffee.jp)にて発売することを発表いたします。

NO COFFEEの10周年を記念した限定モデルの新作「Hey(ヘイ)」

”Life with good coffee”をコンセプトに、コーヒーを一つのきっかけとして、様々な異業種との取り組みを積極的に行いながら、独自のブランディングを行い、新しいジャンル”コーヒーブランド”としてのショップを手掛け福岡から世界へ広がるNO COFFEE(TM)のブランド10周年を記念して、pionunnalとのコラボレーションが実現。pionunnal最新作の斜めがけバッグ “Hey” と、人気のチャームポーチ “idol” をNO COFFEE(TM)コラボ仕様にアレンジした限定モデルが登場。NO COFFEE(TM)人気シリーズのドリップコーヒーとpionunnalコラボデザインのオリジナルキーチャームがセットになった、今回だけのスペシャルなコラボレーションを是非お楽しみください。

NO Hey BLACK 税込12,980円NO Hey DARK GRAY 税込12,980円

バッグ名 : NO Hey

カラー : BLACK／DARK GRAY

価 格：12,980円（税込）

サイズ：たて約18.5cm×よこ約36cm(底幅18cm)×マチ約9cm※ストラップ付き

セット内容

■アクリルキーチェーン

NO COFFEE(TM)のキャラクター、エヌオくんとシオフィちゃんのアクリルキーチェーン。今回特別仕様で、pionunnalのPをTシャツに配置し、ヌビバッグを持ったスペシャル仕様。BLACKには、エヌオくんアクリルキーチェーン（pionunnal Ver.)、DARK GRAYには、シオフィちゃんアクリルキーチェーン（pionunnal Ver.)が付属。

■NO PIONUNNAL BLEND DRIP BAG(2pcs)

カップに乗せてお湯を注ぐだけで美味しい珈琲を楽しんで頂けます。定番のNO COFFEE BLENDを使用しています。チョコレートのようなコクと苦みを特徴としています。 深煎りに一部中煎りの豆をブレンドしているため、ストレートでも飲みやすくなっています。

発売日時

2025年12月27日(土)午前9時予定

販売店

■pionunnal 販売方法

ピオヌンナル公式オンラインショップ(https://pionunnal.shop)

■NO COFFEE(TM) 販売方法

ノーコーヒー公式オンラインショップ(https://www.nocoffee.jp)

NO COFFEE(TM) 旗艦店にて同日に店頭販売

■ブランドプロフィール

pionunnal 株式会社 (兵庫県神戸市/代表:車 琴仙)

韓国の伝統的なキルティング生地「ヌビ」を使った日本発のバッグブランド。2019年に創業し、SNSを中心に販売を開始。ママ世代を中心に多くのリピーターを抱え、どんなコーディネートにも合わせやすいシンプルなデザインと、どんなシーンにも頼りになるタフさとイージーケアを兼ね備えるヌビ生地の素材が支持を得て、コロナ禍でも「洗えるバッグ」として革命を巻き起こす。

■HP : https://pionunnal.shop

■Instagram : https://www.instagram.com/pionunnal

■NO COFFEE(TM)について

福岡市中央区平尾にあるコーヒーショップ「NO COFFEE」によるライフスタイルブランド。内装は東京のKOFFEE MAMEYAなども手がけている、14sdの林洋介氏が担当。エスプレッソマシンにはイタリアの老舗メーカー"LA MARZOCCO"を使用。エスプレッソ系のドリンクを中心に、季節限定のドリンクやセレクトしたお菓子の販売、さらにオリジナルグッズの展開にも力を入れており、マグカップ、タンブラー、Tシャツ、iPhoneケースなど幅広い商品を展開している。また定期的にアーティストやアパレルブランドなどともコラボレーションを行い、あわせて店内イベントも随時開催する。海外展開にも力を入れており、現在、韓国（ソウル）、台湾（台北）に店舗を構える。

■HP : https://www.nocoffee.jp

■Instagram : https://www.instagram.com/nocoffee_