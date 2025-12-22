洗面器の新ブランド「ｉｒｏｄｏｒｉ」立上げ

ジャニス工業株式会社

トイレをはじめとする衛生設備機器の製造販売を行うジャニス工業(本社：愛知県常滑市／代表取締役社長 冨本和伸）は、２０２５年５月 創業９０周年を迎え、ＯＥＭ生産で培った依頼元様の声を忠実に再現するチカラを武器に、２０２６年１月からオーダーメイドを身近にする洗面器・手洗器のパターンオーダー 新ブランド「ｉｒｏｄｏｒｉ」をプロデュースします。

「ｉｒｏｄｏｒｉ」は、海外品も多く流通する洗面器・手洗器市場において、品質・納期・在庫・為替等輸入リスクをなくし、国内生産品であることのメリットを最大限に活かし、

１.ＪＩＳ規格準拠品による品質担保

２.パターンオーダーによる短納期

３.小ロット生産による在庫リスクをなくす

上記3点で安心して夢をカタチにします。

既製品では理想の空間実現に限界がある、そのような声に応え、設置空間に合わせたデザインを可能にします。

対応範囲内でサイズを指定できる「パターンオーダー」イメージ

ブランドロゴ

「ｉｒｏｄｏｒｉ」のブランドロゴ

カタチになるまでの流れ

カラーバリエーション

製作実例

