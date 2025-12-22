人気ECカートシステム「BASE」「STORES」と連携開始

株式会社ネットショップ支援室

株式会社ネットショップ支援室（本社：東京都港区、代表取締役：竹澤 洋一、以下ネットショップ支援室）が提供するCRM機能内蔵型EC一元管理システム「スマレジEC・一元管理」は、この度、ECカートシステムの「BASE」および「STORES」との連携を開始しました。

「スマレジEC・一元管理」を導入する事業者は、新たに「BASE」および「STORES」で展開するECサイトの受注・在庫情報を一元管理することが可能になりました。これにより、販路拡大と業務効率化を両立させ、事業成長と運用の幅拡大を強力に後押しします。

背景と連携の概要

近年、「BASE」や「STORES」など、低コストで始められるECカートシステムの登場により、小規模から中規模の事業者が独自ブランドの自社ECサイトを展開する動きが広がっています。

しかし、ブランドサイトを立ち上げても、すでに展開しているECモール（楽天市場、Yahoo!ショッピングなど）や実店舗との間で、受注・在庫管理の手間が二重三重に発生することが大きな課題となっていました。特に、在庫の手動調整は売り越しや販売機会の損失といったリスクを招きます。

「スマレジEC・一元管理」にこれらの主要なECカートシステムを統合することで、バックエンド業務の負担を大幅に軽減し、事業者が商品開発やマーケティングといった「攻めの業務」に集中できる環境を提供します。

連携によって実現できること

最大メリット：多様なチャネル展開をシームレスにサポート

連携可能なカートが増えたことにより、ECモール、自社ECサイト（「BASE」/「STORES」）、実店舗といった、より多くの販売チャネルの受注・在庫・顧客情報を一つの管理画面で統一が可能になります。管理工数を大幅に削減し、販路拡大と業務効率化を両立します。

受注・出荷情報の自動取り込みと一元化

「BASE」および「STORES」で発生した受注データが自動で取り込まれ、その後の出荷情報（伝票番号）の連携も自動で行われます。これにより、人的ミスを防止し、出荷処理のスピードと精度が向上します。

リアルタイムに近い在庫の自動連動で売り越しを徹底防止

「BASE」および「STORES」で売れた商品の在庫情報を「スマレジEC・一元管理」が自動で連携・調整します。

実店舗在庫やその他のECモールの在庫とも自動で連動するため、どのチャネルで注文が入っても在庫数が反映され、売り越しリスクを防ぎます。

CRM機能内蔵型EC一元管理システム「スマレジEC・一元管理」について

「スマレジEC・一元管理」は、自社ECサイトやモール店舗の受注・顧客情報を取得し、一元管理・分析したデータをもとに、最適な情報をお客様に届ける1to1マーケティング施策を実現します。今後も、自社ECサイトやモール店舗を運営する事業者の「攻めと守りのDX」をサポートできるよう、機能を拡充していきます。

スマレジEC・一元管理について詳しくはこちら：https://ec.smaregi.jp/oms/

「BASE」について

「BASE」は、誰でも簡単にネットショップを開設できるサービスです。ファッション、雑貨、食品など様々なジャンルのショップが「BASE」を利用しており、初期費用や月額費用を抑えて、オリジナルのネットショップを手軽に作成・運営できます。

「STORES」について

「STORES」は、お店のデジタル化を支援するサービスです。ネットショップ、キャッシュレス決済、予約システムなど、デジタルな販促・運営に必要なサービスを提供し、事業者様の店舗運営とオンライン展開を総合的にサポートしています。

会社概要

株式会社ネットショップ支援室

東京都港区赤坂2-14-5 Daiwa赤坂ビル1F 代表取締役社長：竹澤 洋一

設立13年目。EC事業に必要なシステムやサービスを開発・提供している。業界では稀なBtoC、 BtoBの領域の両方のカートシステムを提供。「技術力」「ノウハウ」を備え、EC事業成功のための「提案力」にも定評がある。

https://netshop-pro.jp/

お問い合わせ先

担当：上田

TEL：03-4446-7924 E-mail：info@netshop-pro.jp