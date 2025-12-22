「iFace」から有線イヤホンが新登場。

Hamee株式会社

あなたらしさを応援するモバイルアクセサリーブランド「iFace(アイフェイス)」(運営：Hamee株式会社、本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード3134)は、「iFace マイク付き ワイヤードイヤホン」を発売いたします。

2025年12月23日(火)よりiFace公式オンラインストアにて予約受付を開始し、2025年12月下旬より販売予定です。

iFace 原宿店をはじめ、全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では、順次取り扱いとなります。

■「 iFace」から、カラーバリエーション豊富な有線イヤホンが登場。

「iFace」から、充電不要で端子に接続するだけですぐに使える有線イヤホンが新登場いたします。カラーはベーシックなホワイトに加え、「iFace」の人気シリーズ「Reflection」とコーディネートを楽しめるベージュ・ペールブルー・ピンクの全4色をご用意しました。

φ10mmダイナミックドライバーとオリジナルイコライザーチューニングにより、低音から高音までバランスよく再生し、音楽や動画、ゲームまでパワフルでクリアなサウンドをお楽しみいただけます。マイク・リモコン付きで、再生・停止、通話応答、音量調節を手元で操作でき、有線ならではの安定した接続でペアリングや充電の手間もかかりません。端子は3.5mmプラグとUSB-Cの2タイプをラインアップ。S/M/Lのシリコンイヤーキャップが付属するため、耳のサイズに合わせて快適にお使いいただけます。

■製品情報

・製品名 ：iFace マイク付き ワイヤードイヤホン

・価格 ：USB-C ：1,800円(税込1,980円)

：3.5mmプラグ ：1,400円(税込1,540円)

・カラー ：ホワイト、ベージュ、ペールブルー、ピンク

・予約開始日 ：2025年12月23日(火)

・発売日 ：2025年12月下旬予定

・販売場所 ：iFace公式オンラインストア

https://jp.iface.com/products/earphones?id=691-182028

他iFace 原宿店など

■製品特徴

・φ10mmダイナミックドライバーの搭載によるパワフルで高音質なサウンド

・オリジナルイコライザーチューニングによる低音域から高音域までの幅広い出力

・マイク機能とリモコンの搭載による通話や音楽操作の手元対応

・S/M/Lサイズのシリコンイヤーキャップ付属による装着感の調整

・絡まりにくいフラットケーブル構造

［USB-C商品仕様］

重量：約14g

型式：カナル型イヤホン

ドライバーユニット：ダイナミック型φ10mm

インピーダンス：16Ω

音圧感度：100dB/mW

最大入力：10mW

再生周波数帯域：20Hz~20kHz

コード：約1.25m(Y字)

プラグ：USB-C

［3.5mmプラグ 商品仕様］

重量：約14g

型式：カナル型イヤホン

ドライバーユニット：ダイナミック型φ10mm

インピーダンス：16Ω

音圧感度：92dB/mW

最大入力：10mW

再生周波数帯域：20Hz~20kHz

コード：約1.25m(Y字)

プラグ：φ3.5mm 4極ミニプラグ(L字)

■iFace(アイフェイス)(https://jp.iface.com/)について

「iFace」は、“By Your Side”をブランドコンセプトに、一人一人のお客様に寄り添ったモバイルアクセサリーブランドです。

耐衝撃性の高さと優れたデザインに、豊富なカラーバリエーションが特徴で、スマートフォンケース・リングホルダー・ストラップ・エアポッズケースなどを幅広く展開しています。

世界累計販売個数は3,800万個。

公式ストアのほか、バラエティショップ・家電量販店などで販売中です。

