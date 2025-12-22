ブシロードワークスより女性を対象とした新レーベル「スリーズノベル」が創刊！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードワークス（本社：東京都中野区、代表取締役社長：新福恭平）は、「ブシロードノベル」より派生した、女性を対象とした新レーベル「スリーズノベル」を創刊することをご案内いたします。

フランス語のサクランボを意味するスリーズノベル（Cerise novels）は、ブシロードノベルから派生した、女性読者を対象とする新文芸レーベルです。

2026年2月より順次刊行予定となっており、その後も継続的にファンタジーやロマンスジャンルを中心とするエンタテイメントノベルを提供していきます。

スリーズノベル公式サイト：https://cnovel.bushiroad-works.com/

2026年刊行予定タイトル

▼2026年2月6日(金)発売

暗殺姫、聖女に転職する 1

著者：毒島リコリス

イラスト：鈴ノ助

元公爵令嬢フェリシアは前を向く～婚約者がお姉様に恋してしまったので、500年後の世界で幸せになります～ 1

著者：ごろごろみかん。

イラスト：コユコム

私は悪役令嬢らしいので、ラスボスを愛でる係になることにしました 1

著者：新 星緒

イラスト：仁藤あかね

▼2026年3月6日(金)発売

- 『双子の妹に殺された姉、二度目の人生は初恋のイケおじ王弟にフルベットします！ 1』著者：黒猫ている イラスト：憂- こちら、異世界サポートセンターのスズキが承ります 1著者：岡崎マサムネ イラスト：しょうじ

(C)︎BUSHIROAD WORKS