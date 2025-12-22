手書き文字でカード・雑貨・ギフトが作れる！ カリグラフィーの基本から作品が作れるまでの入門書『モダンカリグラフィー入門』1月発売
グラフィック社は、書籍『美しい書き文字と自分だけの作品づくり モダンカリグラフィー入門』を、2026年1月に発売いたします。
『モダンカリグラフィー入門』書影
カリグラフィー技法と作品のアイデアがこの一冊で学べる！
カリグラフィーの魅力は、美しい文字を書けることにとどまりません。カードや封筒を彩るペーパーアートとして、あるいはフラワーベースやキーホルダーなどのオリジナルアイテムに応用すれば、自分だけの特別な作品が生まれ、大切な方へのギフトとしても喜ばれます。
本書では、洗練された印象で人気の“モダンカリグラフィー”を中心に、基本のストロークから書体のコツ、作品づくりのプロセス、さらに手書き文字を活かしたデジタル処理までを、豊富な実例とともにわかりやすく紹介。
美しい文字を「書く」から、「贈る」「飾る」「残す」の楽しみへ。初心者からカリグラフィーがはじめられる一冊です。
◆モダンカリグラフィーの基礎
モダンカリグラフィーの歴史
おすすめの道具
小文字と大文字など文字の書き方レッスン
著者のおすすめの紙
◆カリグラフィーを応用した作品づくり
水彩バースデーカード
水彩バースデーカードの作り方
ゴールドフォイルリボン
ゴールドフォイルリボンの作り方
レザーキーホルダー
＜目次＞
序文／はじめに／モダンカリグラフィー基礎レッスン／モダンカリグラフィー練習ガイド／プロジェクト／アネックス／索引／感謝を込めて／著者について
＜著者プロフィール＞
カーラ・リム
カリグラフィーを主体としたデザインスタジオ、リトュン・ワード・カリグラフィー・アンド・デザインのオーナーであり、カリグラファー。作品制作のほか、リトュン・ワード・アカデミーを設立し、カリグラフィー講座を主宰。作品は、アメリカ、イギリス、日本、オーストラリアを中心に世界中で高く評価され、『ヴォーグ』誌や『ハーパーズ バザー』誌など様々なメディアで紹介されている。
岡本さくら／監修
大学卒業後、出版社勤務を経て、2012年に東京・九段下でソーシャルステーショナリー専門店「Paper Tree」を設立。高校時代を過ごしたイギリスで触れた手書きの文化と、幼少期から抱いてきた紙への憧れを原点に、現在は国内外のアーティストとともに、カリグラフィーや書を通じて「書くこと」の豊かさとプロダクトの魅力を発信している。
＜書籍情報＞
『モダンカリグラフィー入門』書影
書名：美しい書き文字と自分だけの作品づくり モダンカリグラフィー入門
著者：カーラ・リム
監修：岡本さくら
発売日：2026年1月
仕様：B5変 並製 総200頁
定価：2,090円（10%税込）
ISBN：978-4-7661-4118-4
＜好評関連書籍＞
『カリグラフィー教本』書影
書名：カリグラフィー教本 37の美しい書き文字レッスン
著者：ジュリアン・シャザル
監修：白谷 泉
翻訳：ダコスタ 吉村花子
発売日：2024年6月
仕様：A4変形 並製 総224頁
定価：3,850円（10%税込）
ISBN：978-4-7661-3852-8
