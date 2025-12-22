手書き文字でカード・雑貨・ギフトが作れる！　カリグラフィーの基本から作品が作れるまでの入門書『モダンカリグラフィー入門』1月発売

株式会社グラフィック社

グラフィック社は、書籍『美しい書き文字と自分だけの作品づくり モダンカリグラフィー入門』を、2026年1月に発売いたします。

『モダンカリグラフィー入門』書影カリグラフィー技法と作品のアイデアがこの一冊で学べる！

カリグラフィーの魅力は、美しい文字を書けることにとどまりません。カードや封筒を彩るペーパーアートとして、あるいはフラワーベースやキーホルダーなどのオリジナルアイテムに応用すれば、自分だけの特別な作品が生まれ、大切な方へのギフトとしても喜ばれます。

本書では、洗練された印象で人気の“モダンカリグラフィー”を中心に、基本のストロークから書体のコツ、作品づくりのプロセス、さらに手書き文字を活かしたデジタル処理までを、豊富な実例とともにわかりやすく紹介。

美しい文字を「書く」から、「贈る」「飾る」「残す」の楽しみへ。初心者からカリグラフィーがはじめられる一冊です。

◆モダンカリグラフィーの基礎

◆カリグラフィーを応用した作品づくり

＜目次＞

＜著者プロフィール＞

モダンカリグラフィーの歴史おすすめの道具小文字と大文字など文字の書き方レッスン著者のおすすめの紙水彩バースデーカード水彩バースデーカードの作り方ゴールドフォイルリボンゴールドフォイルリボンの作り方レザーキーホルダー序文／はじめに／モダンカリグラフィー基礎レッスン／モダンカリグラフィー練習ガイド／プロジェクト／アネックス／索引／感謝を込めて／著者について

カーラ・リム

カリグラフィーを主体としたデザインスタジオ、リトュン・ワード・カリグラフィー・アンド・デザインのオーナーであり、カリグラファー。作品制作のほか、リトュン・ワード・アカデミーを設立し、カリグラフィー講座を主宰。作品は、アメリカ、イギリス、日本、オーストラリアを中心に世界中で高く評価され、『ヴォーグ』誌や『ハーパーズ バザー』誌など様々なメディアで紹介されている。

岡本さくら／監修

大学卒業後、出版社勤務を経て、2012年に東京・九段下でソーシャルステーショナリー専門店「Paper Tree」を設立。高校時代を過ごしたイギリスで触れた手書きの文化と、幼少期から抱いてきた紙への憧れを原点に、現在は国内外のアーティストとともに、カリグラフィーや書を通じて「書くこと」の豊かさとプロダクトの魅力を発信している。

＜書籍情報＞

『モダンカリグラフィー入門』書影

書名：美しい書き文字と自分だけの作品づくり モダンカリグラフィー入門

著者：カーラ・リム

監修：岡本さくら

発売日：2026年1月

仕様：B5変 並製 総200頁

定価：2,090円（10%税込）

ISBN：978-4-7661-4118-4

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4766141180/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18478551/

＜好評関連書籍＞

『カリグラフィー教本』書影

書名：カリグラフィー教本 37の美しい書き文字レッスン

著者：ジュリアン・シャザル

監修：白谷 泉

翻訳：ダコスタ 吉村花子

発売日：2024年6月

仕様：A4変形 並製 総224頁

定価：3,850円（10%税込）

ISBN：978-4-7661-3852-8

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/476613852X/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/17883200/

プレスリリース https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000378.000084584.html

