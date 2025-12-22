手書き文字でカード・雑貨・ギフトが作れる！　カリグラフィーの基本から作品が作れるまでの入門書『モダンカリグラフィー入門』1月発売

株式会社グラフィック社

グラフィック社は、書籍『美しい書き文字と自分だけの作品づくり モダンカリグラフィー入門』を、2026年1月に発売いたします。



『モダンカリグラフィー入門』書影

カリグラフィー技法と作品のアイデアがこの一冊で学べる！

カリグラフィーの魅力は、美しい文字を書けることにとどまりません。カードや封筒を彩るペーパーアートとして、あるいはフラワーベースやキーホルダーなどのオリジナルアイテムに応用すれば、自分だけの特別な作品が生まれ、大切な方へのギフトとしても喜ばれます。


本書では、洗練された印象で人気の“モダンカリグラフィー”を中心に、基本のストロークから書体のコツ、作品づくりのプロセス、さらに手書き文字を活かしたデジタル処理までを、豊富な実例とともにわかりやすく紹介。


美しい文字を「書く」から、「贈る」「飾る」「残す」の楽しみへ。初心者からカリグラフィーがはじめられる一冊です。


◆モダンカリグラフィーの基礎



モダンカリグラフィーの歴史


おすすめの道具


小文字と大文字など文字の書き方レッスン


著者のおすすめの紙

◆カリグラフィーを応用した作品づくり



水彩バースデーカード


水彩バースデーカードの作り方


ゴールドフォイルリボン


ゴールドフォイルリボンの作り方


レザーキーホルダー

＜目次＞



序文／はじめに／モダンカリグラフィー基礎レッスン／モダンカリグラフィー練習ガイド／プロジェクト／アネックス／索引／感謝を込めて／著者について

＜著者プロフィール＞


カーラ・リム


カリグラフィーを主体としたデザインスタジオ、リトュン・ワード・カリグラフィー・アンド・デザインのオーナーであり、カリグラファー。作品制作のほか、リトュン・ワード・アカデミーを設立し、カリグラフィー講座を主宰。作品は、アメリカ、イギリス、日本、オーストラリアを中心に世界中で高く評価され、『ヴォーグ』誌や『ハーパーズ バザー』誌など様々なメディアで紹介されている。



岡本さくら／監修


大学卒業後、出版社勤務を経て、2012年に東京・九段下でソーシャルステーショナリー専門店「Paper Tree」を設立。高校時代を過ごしたイギリスで触れた手書きの文化と、幼少期から抱いてきた紙への憧れを原点に、現在は国内外のアーティストとともに、カリグラフィーや書を通じて「書くこと」の豊かさとプロダクトの魅力を発信している。


＜書籍情報＞



『モダンカリグラフィー入門』書影

書名：美しい書き文字と自分だけの作品づくり モダンカリグラフィー入門


著者：カーラ・リム


監修：岡本さくら


発売日：2026年1月


仕様：B5変　並製　総200頁


定価：2,090円（10%税込）


ISBN：978-4-7661-4118-4


＜好評関連書籍＞



『カリグラフィー教本』書影

書名：カリグラフィー教本 37の美しい書き文字レッスン


著者：ジュリアン・シャザル


監修：白谷 泉


翻訳：ダコスタ 吉村花子


発売日：2024年6月


仕様：A4変形　並製　総224頁


定価：3,850円（10%税込）


ISBN：978-4-7661-3852-8


【書籍に関するお問い合わせ】


株式会社グラフィック社


〒102-0073 東京都千代田区九段北1-14-17


