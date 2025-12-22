「たべっ子どうぶつ」シリーズ「令和7年度 食品ヒット大賞」にて「優秀ヒット賞（菓子・パン部門）」を受賞！

株式会社ギンビス

株式会社ギンビス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：宮本周治 以下 ギンビス）が販売している「たべっ子どうぶつ」シリーズが、「令和７年度（第44回）食品ヒット大賞」（株式会社日本食糧新聞社主催）の菓子・パン部門において「優秀ヒット賞」を受賞いたしました。

株式会社ギンビス：https://www.ginbis.co.jp/

■食品ヒット大賞とは

「食品ヒット大賞」は、1982年（昭和57年）に「日本食糧新聞」の創刊40周年を記念して設けられました。１年に1度、食品界においてもっともヒットした製品を、全国のモニター企業87社からの推薦により選考し、食品ヒット大賞、優秀ヒット賞、ロングセラー賞を決め、表彰を行っております。

「たべっ子どうぶつ」はロングセラー商品でありながら、2025年5月公開の『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』のヒットをきっかけに、キャラクターグッズ・お菓子の人気が急上昇しました。ラムネやグミ、こだわりシリーズなど多様な商品展開と合わせて、キャラクターグッズやコラボ商品で幅広い年齢層から支持を集めファンを拡大し、ブランド戦略が成功した点を評価いただきました。

(C)ギンビス (C)劇場版「たべっ子どうぶつ」製作委員会

■「たべっ子どうぶつ」シリーズとは

たべっ子どうぶつは1978年に発売されたロングセラー商品です。“親子のコミュニケーションビスケット”として学びながら、美味しく食べてもらうことを目指しています。

「たべっ子どうぶつ バター味」は46種類のどうぶつ型のビスケットに、英語でそれぞれのどうぶつ名が印字されています。パッケージには様々なエンターテインメント性や教育性のコンテンツがあり、裏面にはどうぶつの英語名と日本語名が表記されているので、ビスケットを食べながら目で見て学ぶことができます。

現在はお菓子をはじめ、キャラクターのグッズ販売、期間限定イベントやPOP UP SHOPの開催、映画公開など多様な楽しみ方で幅広い年齢層の方にご好評いただいています。

ブランドサイト：https://ginbis.co.jp/product/tabekkodobutsu/

■令和7年度（第44回）食品ヒット大賞 概要

主催：日本食糧新聞社

受賞発表日：2025年12月22日（火）

公開サイト：https://www.hitfoodaward.com/

■会社概要

株式会社ギンビス

- 代表者：代表取締役社長 宮本 周治

- 設立：1930年(昭和5年)5月5日

- 事業内容：ビスケット、クッキー、クラッカー、

チョコレート類、スナック等の製造・販売、海外事業展開、ライセンス事業展開

- URL：http://www.ginbis.co.jp

- PR：「お菓子に夢を！」を合言葉に、世界中で愛される商品を日々作っています。

ギンビスは、創業以来一貫して「焼き菓子」にこだわり続けてきました。ビスケットやノンフライスナックを昔ながらの職人が長い歴史の中で培ってきた匠の技で実現し、絶妙な火加減で焼き上げる技術を磨いてきました。

ギンビスの取り組みは単に技術だけではありません。

「お菓子に夢を！」の理念のもと、おいしく、楽しく食べていただけるよう形状にもこだわっています。アスパラガス・たべっ子どうぶつ・しみチョココーンなど、いずれもこだわり抜いた形状で、お客さまが手に取りやすく、また目でも楽しんでいただけるように工夫を行っています。