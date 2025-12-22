【鹿児島県徳之島 伊仙町】伊仙町へ企業版ふるさと納税でご寄附をいただいた2社が紺綬褒章を受章

伊仙町

鹿児島県伊仙町は、企業版ふるさと納税を通じて本町をご支援いただいている株式会社フジヒサFJ様および株式会社FJアドバンス様の2社に対し、令和6年度のご寄附分について国へ上申し、閣議決定を経て授与された紺綬褒章の伝達式を実施しました。

両社には、令和5年度から毎年1,000万円、合計6,000万円のご寄附をいただいており、寄附金は教育や行政サービスの向上に役立てています。

当日は、これまでのご支援への御礼とあわせて事業の報告を行い、今後の町づくりについて意見交換を行いました。

※あわせて今回、令和7年度にいただいた各1,000万円のご寄附に対する、町からの感謝状もそれぞれ贈呈しました

寄附金の活用方法

株式会社フジヒサFJ 代表取締役 久保 進 様株式会社FJアドバンス 代表取締役 久保 宏太 様

・株式会社フジヒサFJ 様：町内すべての小中学校での「オンライン英会話」等に活用

・株式会社FJアドバンス 様：庶務管理や議事録作成の効率化など「自治体DX推進事業」に活用

企業紹介

両社は、大阪府内を中心に、戸建て分譲や宅地開発、マンション開発、オフィスビル賃貸事業など幅広い事業を展開されています。

・株式会社フジヒサFJ(https://www.fujihisa.co.jp/)

・株式会社FJアドバンス(https://fj-advance.co.jp/)

紺綬褒章とは

紺綬褒章は、公益のために私財を寄附した個人または法人・団体に対し、国から授与されるものです。

個人が500万円以上、法人等が1,000万円以上の寄附を行うことによって、受賞の可能性があります。

企業版ふるさと納税とは

企業版ふるさと納税は地方公共団体が行う地方創生事業に対して、企業が寄附を行った場合に法人関係税から税額控除がなされる制度です。令和2年度から制度の大幅な見直しが行われ、最大で寄附額の役9割が軽減されますので、実質的な企業の負担は約1割となり、さらに使いやすい仕組みになっています。（詳しくは、伊仙町公式ホームページの企業版ふるさと納税のページをご覧ください。）(https://www.town.isen.kagoshima.jp/mirai/chosejoho/kigyoban.html)