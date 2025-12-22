人気の東京土産や旅の必需品が揃う！ギフトショップとドラッグストアの複合ショップ「HANEDA-YA 7番ゲート店」第1ターミナルに12月23日（火）オープン！

日本空港ビルデング株式会社

日本空港ビルデング株式会社は、12月23日（火）に羽田空港第1ターミナル２階出発ゲートラウンジ（南）にギフトショップとドラッグストアの機能を兼ね備えた複合ショップ「HANEDA-YA（ハネダヤ）7番ゲート店」をオープンします。

「HANEDA-YA 7番ゲート店」は、保安検査場通過後のエリアに位置し、人気の東京土産や話題のスイーツなどといった定番ギフトに加え、フライト中や旅先で役立つ医薬品・化粧品などを幅広く取り揃えます。旅行や出張、帰省などさまざまな旅のシーンにおいて、ギフト選びから旅先で役立つアイテムまで気軽にお買い物をお楽しみいただけます。ご搭乗前の限られた時間にも立ち寄りやすく、必要なものを効率よく揃えられるショップとして、旅立ち前のひとときを快適にサポートします。

旅のお買い物に便利な「HANEDA-YA 7番ゲート店」を、ぜひご利用ください。

【店舗概要】

■名称：HANEDA-YA 7番ゲート店

■オープン日：2025年12月23日（火）

■場所：第1ターミナル出発ゲートラウンジ（南）

※飛行機にご搭乗のお客さまがご利用いただけるエリアにございます。

■営業時間：6:00～20:00 ※オープン日のみ、9:00より営業開始

■取扱品目：菓子、軽食類、飲料、医薬品（第2類・第3類）、トラベルケア用品 ほか

■取扱商品：東京ばな奈、ねんりん家、東京ミルクチーズ工場、 バターバトラー、東京カンパネラ、

とらや、豊島屋、 ごまたまご、ヨックモック、ベルン など