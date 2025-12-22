SNS発の共感ソングで注目のmasa、初ワンマンを渋谷・TOKIO TOKYOで開催決定

The Orchard Japan

「女々しくて臆病な僕を歌う」愛媛県出身のシンガーソングライター・masaが2026年3月29日(日)、渋谷・TOKIO TOKYOにて自身初となるワンマンライブを開催することが決定した。

本公演は、かねてよりファンとのコミュニケーションを大切にしているmasaが、SNSでの配信内にて自ら発表したもの。日々SNSを通してファンと感情を共有してきたmasaにとって、その延長線上にある象徴的なライブとなる。

12月10日に配信リリースされた楽曲「ダサイアイ」は、Z世代を中心に高い共感性を集めている一曲。SNS配信中に寄せられたリアルな恋愛観をもとに歌詞が紡がれており、返事を待つあいだに何度もトーク画面を開いてしまうことや、SNSの通知ひとつに一喜一憂してしまう心情など、〈SNS越しの想い〉という現代ならではの感情が描かれている。

ストーリー更新や“匂わせ写真”に心を揺さぶられながらも、好きな人を嫌いになれず、気づけばまだ相手を追ってしまう――そんな切実な感情を、エッジの効いたギターとタイトなビート、そして真っ直ぐに抜けるmasaの歌声で表現。ポップパンクで疾走感のあるサウンドの中に、切なさを滲ませた楽曲に仕上がっている。

masaにとって本公演は、アーティスト活動開始以来、初のワンマンライブとなる。会場となるTOKIO TOKYOは、コロナ禍の最中にオープンしたライブハウス。masa自身もまた、コロナ禍のタイミングで活動をスタートさせ、思うような表現の場を持てなかった時期を経験してきた。そうした背景から、同会場には強いシンパシーと憧れを抱いており、今回の開催は念願の実現となる。

本公演のオフィシャル最速先行となる「クリスマス先行（抽選）」は現在受付中。12月25日（木）23:59まで申し込み可能となっている。

渋谷・TOKIO TOKYOという特別な場所で、masaがこれまでの歩みと進化をどのようなステージとして提示するのか。その瞬間をぜひ目撃してほしい。

なお、2026年1月10日（土）には、舞台俳優・声優としても活躍するシンガーソングライター坂田隆一郎とのツーマンライブ「坂田隆一郎×masa 2man Live Stereo Menou -Acoustic Session-」の開催も決定している。

本イベントでしか聴くことのできない、二人によるアコースティックセッションをぜひ聴きに来ていただきたい。

▼Live Information

masa 1st one-man live「愛 Forces Assemble」

＜日時＞

2026年3月29日（日）

一部：開場 13:30／開演 14:15

二部：開場 17:45／開演 18:30

＜会場＞

TOKIO TOKYO

〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町3-7

ヒューリック渋谷公園通りビル B1F

＜チケット＞

4,500円（税込）

※オールスタンディング。整理番号順

※当日、1ドリンク代(600円)が別途かかります。

＜チケット受付＞

オフィシャル最速「クリスマス先行（抽選）」

期間：12月25日(木)23:59まで

URL：https://eplus.jp/masa-hp/

※先着順ではございません。受付期間内にお申込みいただいた全ての方を対象に厳正なる抽選を行います。

■詳細はこちら：https://x.gd/Gn1nI

■公式SNSハッシュタグ：＃まさいっかいめ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

「坂田隆一郎×masa 2man Live Stereo Menou -Acoustic Session-」

＜日時＞

2026年1月10日(土)

一部：開場 13:30／開演 14:15

二部：開場 17:45／開演 18:30

＜会場＞

新宿村LIVE

〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-1-2

＜チケット＞

一般発売中。一般指定席：\6,000

■詳細はこちら：https://red-actors.com/news/stereomenou/

■イベント公式X：https://x.com/StereoMenou

■イベント公式ハッシュタグ：＃すてめのう

▼New Release

配信シングル「ダサイアイ」

2025年12月10日(水)リリース

作詞・作曲：masa

編曲：Yoma

■Download & Listening：https://orcd.co/dasaiai

■YouTube：https://youtu.be/Uq9IftNN8yw

■SNSハッシュタグ：ダサイアイ

▼masa Profile

2000年5月28日生まれ。愛媛県出身。

『女々しくて臆病な僕を歌う』シンガーソングライター。

エモーショナルな歌声、洋楽やHIP-HOPから影響を受けたメロディーライン、日常を切り取った繊細な歌詞で、多くのリスナーから支持を集めている。

ソニーミュージックが贈る多次元アイドルプロジェクト「UniteUp!」のメンバーとしても活動し、同タイトルのTVアニメでは声優に初挑戦。アニメに登場するバンドグループ「JAXX/JAXX」のボーカルを務め、春賀楽翔名義で作詞・作曲も手がけている。

2024年にデジタルリリースした「まいっちゃう」がアジア大手音楽ストリーミングサービスKKBOXのJ-POPチャートに2週連続ランクイン。2025年6月には東海地区最大級のライブサーキット「SAKAE SP-RING 2025」に出演し、NAGOYA ReNY limitedのステージで観客を魅了した。

【各種SNS】

■公式HP：https://lit.link/masa0link

■YouTube：https://www.youtube.com/@masa-zx7ou

■X：https://x.com/masa_ssw_0528

■TikTok：https://www.tiktok.com/@masa12528

■Instagram： https://www.instagram.com/masa_ssw_0528/