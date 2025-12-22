『ZIP！旅するエプロン』の新商品が発売決定！

シンクイノベーション株式会社




キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、『ZIP！旅するエプロン』のグッズの予約販売を下記サイトにて12月22日（月）から開始いたしました。



『ZIP！旅するエプロン』新商品が発売決定！



池田航さん 伊藤楽さんの


アクリルスタンドやアクリルキーホルダーなど様々なグッズで登場します！


また、描き起こしミニキャラ【#mochochoシリーズ】も併せて新登場(ハート)




この機会に是非、お手元にどうぞ。




■番組情報 ：「ZIP!」月～金曜　あさ５時５０分から日本テレビ系にて放送中　※一部地域を除く


■販売サイト：https://shop.ntv.co.jp/(https://shop.ntv.co.jp/)


■販売場所 ：日テレ屋(東京駅店・汐留店)　


■販売日時 ：2025年12月22日（月）より発売開始





～～商品ラインナップご紹介～～









(C)NTV　




※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。





今後もシンクイノベーション株式会社では続々と新たなアイテムを販売予定です。　


お楽しみに！





＜会社概要＞


　シンクイノベーション株式会社（Twitter：＠sync_innovation）


　〒531-0071　大阪府大阪市北区中津1-2-21


　　　　　　　　　　　中津明大ビル８階


　　　　　　　　　　　大阪営業所　MD事業部



＜事業概要＞


　アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売