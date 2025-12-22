『ZIP！旅するエプロン』の新商品が発売決定！

シンクイノベーション株式会社

キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、『ZIP！旅するエプロン』のグッズの予約販売を下記サイトにて12月22日（月）から開始いたしました。



『ZIP！旅するエプロン』新商品が発売決定！

池田航さん 伊藤楽さんの

アクリルスタンドやアクリルキーホルダーなど様々なグッズで登場します！

また、描き起こしミニキャラ【#mochochoシリーズ】も併せて新登場(ハート)

この機会に是非、お手元にどうぞ。

■番組情報 ：「ZIP!」月～金曜 あさ５時５０分から日本テレビ系にて放送中 ※一部地域を除く

■販売サイト：https://shop.ntv.co.jp/(https://shop.ntv.co.jp/)

■販売場所 ：日テレ屋(東京駅店・汐留店)

■販売日時 ：2025年12月22日（月）より発売開始

～～商品ラインナップご紹介～～

(C)NTV

※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。

今後もシンクイノベーション株式会社では続々と新たなアイテムを販売予定です。

お楽しみに！

＜会社概要＞

シンクイノベーション株式会社（Twitter：＠sync_innovation）

〒531-0071 大阪府大阪市北区中津1-2-21

中津明大ビル８階

大阪営業所 MD事業部

＜事業概要＞

アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売