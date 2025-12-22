『ZIP！旅するエプロン』の新商品が発売決定！
シンクイノベーション株式会社
キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、『ZIP！旅するエプロン』のグッズの予約販売を下記サイトにて12月22日（月）から開始いたしました。
『ZIP！旅するエプロン』新商品が発売決定！
池田航さん 伊藤楽さんの
アクリルスタンドやアクリルキーホルダーなど様々なグッズで登場します！
また、描き起こしミニキャラ【#mochochoシリーズ】も併せて新登場(ハート)
この機会に是非、お手元にどうぞ。
■番組情報 ：「ZIP!」月～金曜 あさ５時５０分から日本テレビ系にて放送中 ※一部地域を除く
■販売サイト：https://shop.ntv.co.jp/(https://shop.ntv.co.jp/)
■販売場所 ：日テレ屋(東京駅店・汐留店)
■販売日時 ：2025年12月22日（月）より発売開始
～～商品ラインナップご紹介～～
(C)NTV
※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。
今後もシンクイノベーション株式会社では続々と新たなアイテムを販売予定です。
お楽しみに！
＜会社概要＞
シンクイノベーション株式会社（Twitter：＠sync_innovation）
〒531-0071 大阪府大阪市北区中津1-2-21
中津明大ビル８階
大阪営業所 MD事業部
＜事業概要＞
アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売