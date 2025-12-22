株式会社グッドバトン、一般社団法人インパクトスタートアップ協会（ISA）に正会員として参画

株式会社グッドバトン

株式会社グッドバトン（代表取締役：園田 正樹、以下「当社」）は、一般社団法人インパクトスタートアップ協会（Impact Startup Association、以下「ISA」）の2026年度 正会員として参画いたしました。 ISAは今回、当社を含む81社を正会員に迎え、正会員数が325社に拡大したことを発表しています。

参画の背景

産後ケアや病児保育など、子育て家庭を支えるサービスは不可欠な存在である一方、地域による情報格差や煩雑な事務手続きにより、「必要な支援が必要な人に届かない」「現場や自治体の運用負荷が高い」という構造的な課題を抱えています。





今後の取り組み

当社はこれまで、病児保育、産後ケア領域において自治体との連携を通じたDX支援やプラットフォーム構築を行い、これらの課題解決に取り組んでまいりました。 ISAは「社会課題の解決」と「持続可能な成長」の両立を目指す企業体をインパクトスタートアップと定義し、政財官と協働しながらエコシステム構築を推進しています。当社はこの趣旨に強く賛同し、子育て支援領域における社会的インパクトの創出と、制度そのもののアップデートを加速させるため、ISAへの参画を決定いたしました。

当社はISA正会員として、他の会員企業や自治体と連携し、以下を重点的に推進してまいります。

当社代表コメント：株式会社グッドバトン 代表取締役 園田 正樹

- 現場知見の共有と政策提言子育て支援の現場で培ったデータや課題感を共有し、実効性の高い政策立案に貢献します。- 「使いやすい」仕組みの社会実装自治体・事業者・利用者の“三方よし”となるDXモデルを構築し、持続可能な運用体制を広げます。- インパクトの可視化事業が社会に与える効果（アウトカム）を定量的に可視化し、エビデンスに基づく支援体制を強化します。

このたびISAに正会員として参画できることを心強く思います。 子育て支援は、単なるサービスではなく、必要な人に確実に届くべき「社会のインフラ」です。しかし、現場の献身的な努力だけに頼る構造には限界が来ています。 私たちは、現場と行政、そして事業者がスムーズに協働できる仕組みをつくり、社会課題の解決と事業成長の両立を目指します。ISAのみなさまとともに、誰もが安心して子育てできる社会の実装を前進させてまいります。

一般社団法人インパクトスタートアップ協会（ISA）について

ISAは、インパクトスタートアップエコシステムを構築し、持続可能な社会の実現を目的として2022年に設立されました。「共有」「形成」「提言」「発信」の4つの柱で活動を行い、現在、正会員は325社、賛同会員は15社（2025年12月18日時点）です。

会社概要

株式会社グッドバトン

産婦人科医の園田正樹により2017年設立。2020年に病児保育事業を保護者、施設、自治体の三方で支援するサービスとしてあずかるこちゃんをリリース。「それぞれの子育てを歓迎する社会へ。」をビジョンに掲げ、病児保育事業にとどまらず「産む」「育てる」そして「育つ」が関わる領域を包括的に支援することを目指しています。

代表取締役：園田正樹

所在地：東京都中央区築地6丁目7-11-901

設立年月日：2017年7月7日

事業内容：病児保育や産後ケアの検索・予約サービス、病児保育室の経営コンサルティング

https://goodbaton.jp(https://goodbaton.jp)