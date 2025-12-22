【2026年1月 新番組情報】シンガーソングライター・新居昭乃が、“夜の静けさを愉しむ”ひとときをお届け。interfm『喫茶アキノワール～Music Garden～』1月7日（水）25時30分から！

株式会社ジャパンエフエムネットワーク

interfm（東京:89.7MHz 横浜:76.5 MHz）は、

2026年1月より、新番組『喫茶アキノワール～Music Garden～』をスタートします。

シンガーソングライター 新居昭乃が、忙しい一日の終わりに、ホッと一息つきたい、

そんな“夜の静けさを愉しむ”ひとときを お届けいたします。

サブタイトルの“Music Garden”には、皆さんが今、聴きたい…心の中にある「音の種（＝音楽）」が、

「喫茶アキノワール」の庭＝ガーデンに、そっと花を咲かせていけるような、そんな願いやイメージを込めています。

大好きな音楽に心をゆだね、ゆったりと寛ぎながら、お聴き下さい。

■番組概要

放送局 ：インターエフエム（東京:89.7 MHz 横浜:76.5 MHz）https://www.interfm.co.jp/

タイトル ：喫茶アキノワール～Music Garden～

DJ ：新居昭乃

放送日時：毎週水曜日25:30～26:00（30分番組）

放送形態：録音

番組ハッシュタグ：#喫茶アキノワール

■DJプロフィール

新居 昭乃 （あらい あきの）

1986年、劇場用アニメ『ウインダリア』主題歌「約束」で、メジャーデビュー。

以来、様々なアーティストのサポートやレコーディングに参加するかたわら、

他アーティスト、アニメーション、映画、ゲーム、CMへの楽曲提供や歌唱をするなど、

幅広く活動してきた。

デビュー40年を迎えた現在も、その独自の世界観と歌声で精力的な音楽活動を続けている。



新居昭乃公式X（https://x.com/AkinoArai）

新居昭乃STAFF公式X（https://x.com/vgc_staff）

新居昭乃公式youtube（https://www.youtube.com/@AraiAkino_Official）

新居昭乃公式HP（https://araiakino.com/）

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【 interfmは、2020年9月1日、全国ＦＭ放送協議会（JFN＝ジャパンエフエムネットワーク）の特別加盟社になりました 】