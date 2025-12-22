【2026年1月 新番組情報】シンガーソングライター・新居昭乃が、“夜の静けさを愉しむ”ひとときをお届け。interfm『喫茶アキノワール～Music Garden～』1月7日（水）25時30分から！
interfm（東京:89.7MHz 横浜:76.5 MHz）は、
2026年1月より、新番組『喫茶アキノワール～Music Garden～』をスタートします。
シンガーソングライター 新居昭乃が、忙しい一日の終わりに、ホッと一息つきたい、
そんな“夜の静けさを愉しむ”ひとときを お届けいたします。
サブタイトルの“Music Garden”には、皆さんが今、聴きたい…心の中にある「音の種（＝音楽）」が、
「喫茶アキノワール」の庭＝ガーデンに、そっと花を咲かせていけるような、そんな願いやイメージを込めています。
大好きな音楽に心をゆだね、ゆったりと寛ぎながら、お聴き下さい。
■番組概要
放送局 ：インターエフエム（東京:89.7 MHz 横浜:76.5 MHz）https://www.interfm.co.jp/
タイトル ：喫茶アキノワール～Music Garden～
DJ ：新居昭乃
放送日時：毎週水曜日25:30～26:00（30分番組）
放送形態：録音
番組ハッシュタグ：#喫茶アキノワール
■DJプロフィール
新居 昭乃 （あらい あきの）
1986年、劇場用アニメ『ウインダリア』主題歌「約束」で、メジャーデビュー。
以来、様々なアーティストのサポートやレコーディングに参加するかたわら、
他アーティスト、アニメーション、映画、ゲーム、CMへの楽曲提供や歌唱をするなど、
幅広く活動してきた。
デビュー40年を迎えた現在も、その独自の世界観と歌声で精力的な音楽活動を続けている。
新居昭乃公式X（https://x.com/AkinoArai）
新居昭乃STAFF公式X（https://x.com/vgc_staff）
新居昭乃公式youtube（https://www.youtube.com/@AraiAkino_Official）
新居昭乃公式HP（https://araiakino.com/）
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【 interfmは、2020年9月1日、全国ＦＭ放送協議会（JFN＝ジャパンエフエムネットワーク）の特別加盟社になりました 】