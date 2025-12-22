来年のヒットを先読み｜macaroni が予測する2026年トレンドグルメ９つ

株式会社トラストリッジ

株式会社トラストリッジ〔本社：東京都目黒区、代表取締役：大場義之、以下「トラストリッジ」〕が運営する、食と暮らしのメディア「macaroni（マカロニ）」では、独自の視点で、原点回帰や新しい体験を軸に、2026年の食卓を彩る主役フードを徹底予測・ピックアップしました。

SNSや個人発信の広がりにより、食トレンドの移り変わりは年々加速し、多様化・細分化が進んでいます。流行が読みづらい今だからこそ、一過性ではない「本質的な価値」を持つフードを見極めることが重要です。

macaroni では独自の視点から、2026年に広がる可能性のある食トレンドを分析し、次の食卓を彩るフードを厳選しました。

1. エンジェルヘアーチョコ

2024年秋から冬にかけてSNSで認知が広がり、翌年にはメーカー各社で商品化が進み大ヒットしたのが「ドバイチョコレート」。従来のチョコにはなかったザクザクとした食感や、割った瞬間のインパクトが拡散の大きな要因となりました。

この「新しい食感」と「断面の驚き」という成功パターンを踏まえ、次にブレイクすると予想されるのが、トルコの伝統菓子・ピシュマニエを使った「エンジェルヘアーチョコ」です。

2. サゴ

タピオカやグリークヨーグルトが“もちもち、ぷるぷる”とした食感で支持を集める中、アジアンスイーツブームの次の波として注目されているのが「サゴ」。東南アジア、特に香港やフィリピンで人気のスイーツです。

サゴはサゴヤシのデンプンから作られる粒状の食材で、タピオカに似た存在。ココナッツミルクやマンゴーと組み合わせて提供されるのが一般的です。

3. フルーツそっくりスイーツ

食品の「擬態（リアルさ）」が驚きとSNS拡散を生む鍵となり、フルーツを精巧に再現したスイーツがトレンドの中心に浮上しています。

ブームの火付け役のひとつが、2025年12月1日に日本初上陸した韓国発の3Dフルーツアイス。話題性の高まりを受け、検索数も11月に5,000件まで急増しています。

4. 中東式コーヒー

日本のコーヒーブームの新潮流として注目されているのが、伝統と革新が融合した中東発のコーヒー文化です。

2025年12月には、100％アラビカ種のスペシャルティコーヒーを扱うモロッコ発祥の「Bacha Coffee（バシャコーヒー）」が銀座にオープンし、大きな話題を集めています。

5. ホットドッグ

ハンバーガーやサンドイッチに比べて手軽に食べ歩きができ、カスタマイズ性が高いホットドッグが、フードトレンドの最前線にふたたび躍り出ます。特に、コロナ禍以降で盛んになったキッチンカーブームが、このホットドッグの再注目を後押ししています。

6. 海藻

日本の食卓に古くからある海藻が、2026年のトレンド食材として再注目されています。なかでも、海藻をはじめとするヌメヌメした健康食材に着目した「ヌメ活（ぬめり活動）」という言葉の広がりは見逃せません。

7. サワードウ

パンブームが続くなか、次に求められているのは、ただ新しいだけでなく「手間ひまをかけた本物の味」。その代表格が、天然酵母でじっくり発酵させる「サワードウ（Sourdough）」です。パン好きには、すでにおなじみの存在でしょう。

8. 花巻（ファーチュエン）

中華圏で主食として親しまれている「花巻（ファーチュエン）」。ほんのり甘く、驚くほどもちもちとした食感が魅力の中華蒸しパンです。

パンブームが続くなか、アジア発のパン系スイーツ・主食が広がる流れを受け、今後は専門店やベーカリーでの展開が増えると予想されます。

9. 焼売（シュウマイ）

餃子専門店ブームが落ち着くなか、次に注目されているのが「中華点心の専門化」、その主役として浮上しているのがシュウマイです。2025年に入り、専門店やテイクアウト店が増え始めており、ブームの兆しは明確。

予想した2026年のトレンドの根底には、「原点回帰」と「ストーリーを感じられる新しい体験」という共通項があると考えられます。

手間をかけたサワードウや中東のコーヒーが注目されるのは、味覚だけでなく、その背景にある文化や工程といったストーリーを体感できる点が魅力。

また、ホットドッグやしゅうまいは、昔ながらの食文化を現代的に捉え直す原点回帰の流れを象徴しています。トレンドが分散化する今、次に何が主流になるのか、その動向から目が離せません。

2026年トレンド予測に関する内容は、macaroni 内でより詳しく公開しています。

https://macaro-ni.jp/173827

