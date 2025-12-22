³ô¼°²ñ¼ÒNEXSIA¤ÎÌ±Çñ±¿±ÄÂå¹Ô¡ØYORISOI～¿´¤ò¤Ä¤Ê¤°Ì±Çñ±¿±Ä～¡Ù¤Ë¸ÜÌä¤È¤·¤Æ¡¢Airbnb¡¢Booking.com¤Î¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤ÎµÈ²¬ÂóÌé¡ÊµÈ²¬¥é¥¤¥º¡Ë»á¤¬½¢Ç¤¡ª¡ª
¢þ²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒNEXSIA
¢þ½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É3-5-9ETSÀ¾¿·½É¥Ó¥ë2³¬
¢þÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÀîÀ¥¡¡¶×Èþ
¡¦X¡§https://x.com/NEXSIA345696
¢þ»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Ì±Çñ±¿±ÄÂå¹Ô»ö¶È¡¢Ì±ÇñÀ¶ÁÝ»ö¶È¡¢¿ÍºàÇÉ¸¯»ö¶È¡¢¿Íºà¾Ò²ð»ö¶È
¢þ»ñËÜ¶â¡§6,000Ëü±ß
¢þÀßÎ©¡§2023Ç¯9·î
¢þURL¡§https://www.nexsia.co.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒNEXSIA¤Ï2025Ç¯9·î¤è¤ê¿·µ¬»ö¶È¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ëÌ±Çñ±¿±ÄÂå¹Ô»ö¶È¡ØYORISOI～¿´¤ò¤Ä¤Ê¤°Ì±Çñ±¿±Ä～¡Ù(https://www.nexsia.co.jp/service/minpaku)¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Airbnb(https://www.airbnb.jp/)¤ª¤è¤ÓBooking.com(https://www.booking.com/)¤Î¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÌ±Çñ¶È³¦¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿µÈ²¬ÂóÌé»á¡ÊÄÌ¾Î¡§µÈ²¬¥é¥¤¥º¡Ë¤ò¸ÜÌä¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅö¼Ò¤Ï¡¢µÈ²¬»á¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿²Á³ÊÀïÎ¬¡¢½¸µÒºÇÅ¬²½¡¢±¿±Ä²þÁ±¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¸þ¾å¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÁ©Åª¤ÊÃÎ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¥ªー¥ÊーÍÍ¤Î¼ý±×À¤È¥²¥¹¥ÈËþÂÅÙ¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¡¢¤è¤êºÆ¸½À¤Î¹â¤¤Ì±Çñ±¿±Ä»Ù±çÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¸ÜÌä½¢Ç¤¤ÎÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Î²óÉü¤ä¹ñÆâÎ¹¹Ô¼ûÍ×¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Ì±Çñ»Ô¾ì¤ÏºÆ¤ÓÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢´ØÏ¢Ë¡µ¬À©¤ÎÊ£»¨²½¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î¾òÎãÂÐ±þ¡¢OTA¡ÊAirbnb¡¦Booking.comÅù¡Ë¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥àÊÑ²½¡¢²Á³Ê¶¥Áè¤Î·ã²½¤Ê¤É¡¢Ì±Çñ±¿±Ä¤ÎÆñ°×ÅÙ¤¬Ç¯¡¹¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖÌ±Çñ¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¤¬²¿¤«¤é¼ê¤òÉÕ¤±¤ì¤Ð¤è¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö±¿±Ä¤ò³°Éô¤Ë°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»×¤Ã¤¿¤Û¤É¼ý±×¤¬¿¤Ó¤Ê¤¤¡×¡Ö¥ì¥Ó¥åーÉ¾²Á¤¬°ÂÄê¤»¤º½¸µÒ¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ë¥ªー¥ÊーÍÍ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒNEXSIA¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦¤¿¤á¡¢¼«¼Ò¤ÇÊ£¿ô¤ÎÌ±ÇñÊª·ï¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢¥ªー¥ÊーÍÍ¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¤ËÎ©¤Á¡¢¥ªー¥ÊーÍÍ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÌ±Çñ±¿±ÄÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡ØYORISOI¡Ù(https://www.nexsia.co.jp/service/minpaku)¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥ªー¥ÊーÍÍ¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¤Ç»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢´ù¾å¤Î¶õÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¸½¼ÂÅª¤Ê¤´»Ù±ç¤¬¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢»ö¶È¤È¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥±ー¥ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤è¤ê¹¤¤»ëÅÀ¤È¶È³¦Á´ÂÎ¤òÐíâ×¤·¤¿¹âÅÙ¤ÊÃÎ¸«¡¢ÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¡¢Ì±Çñ¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿µÈ²¬ÂóÌé»á¤ò¸ÜÌä¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ µÈ²¬ÂóÌé»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
µÈ²¬ÂóÌé»á¡ÊµÈ²¬¥é¥¤¥º¡Ë¤Ï¡¢Airbnb(https://www.airbnb.jp/)¤ª¤è¤ÓBooking.com(https://www.booking.com/)¤Î¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÌ±Çñ¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«¿È¤Ç¤âÂ¿¿ô¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥ªー¥Êー¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¡¢²Á³ÊÀßÄê¡Ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¡Ë¡¢OTA¾å¤Ç¤ÎÏª½ÐºÇÅ¬²½¡¢¼Ì¿¿¡¦¥Úー¥¸¹½À®¤Î²þÁ±¡¢¥²¥¹¥È¤«¤é¤Î¹â¥ì¥Ó¥åー³ÍÆÀ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¡¢¥È¥é¥Ö¥ëÂÐ±þ»þ¤Î¥²¥¹¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀß·×¤Ê¤É¡¢Ì±Çñ±¿±Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÃÎ¸«¤¬ËÉÙ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Û¥¹¥ÈÍÍ¤ä±¿±Ä»ö¶È¼ÔÍÍ¤Ø¤Î¹Ö±é¤Ê¤É¤Ç¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÄì¾å¤²¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¸ÜÌä¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤È´ØÍ¿ÆâÍÆ
º£²ó¤Î¸ÜÌä½¢Ç¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µÈ²¬»á¤Ë¤Ï¡ØYORISOI¡Ù(https://www.nexsia.co.jp/service/minpaku)¤Î±¿±ÄÂÎÀ©¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¿¼¤¯´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÎÎ°è¤Ç·ÑÂ³Åª¤Ê½õ¸À¡¦´Æ½¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Êª·ïÆÃÀ¤ä¥¨¥ê¥¢ÆÃÀ¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤¿²Á³ÊÀïÎ¬¤ÎÀß·×
¡¦Airbnb¡¢Booking.com¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿OTA±¿ÍÑ¤ÎºÇÅ¬²½
¡¦¥²¥¹¥È¤«¤é¤Î¹â¥ì¥Ó¥åー¤ò°ÂÄêÅª¤Ë³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î±¿±Ä
¡¦¥È¥é¥Ö¥ëÈ¯À¸»þ¤Î¥²¥¹¥ÈÂÐ±þ¤ä¥²¥¹¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀß·×
¡¦Â°¿Í²½¤·¤Ê¤¤Ì±Çñ±¿±Ä¥â¥Ç¥ë¤ÎÂÎ·Ï²½
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÃÄê¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Î·Ð¸³¤ä´ª¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤â°ìÄê°Ê¾å¤ÎÀ®²Ì¤¬½Ð¤»¤ë¡ÖºÆ¸½À¤Î¹â¤¤Ì±Çñ±¿±Ä»Ù±ç¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡ØYORISOI～¿´¤ò¤Ä¤Ê¤°Ì±Çñ±¿±Ä～¡Ù¤¬ÌÜ»Ø¤¹Ì±Çñ±¿±Ä
¡ØYORISOI¡Ù¤È¤¤¤¦»ö¶ÈÌ¾¤Ë¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¶ÈÌ³Âå¹Ô¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥ªー¥ÊーÍÍ¤ÎÁÛ¤¤¤äÇØ·Ê¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¶¦¤ËÊª·ï²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì±Çñ±¿±Ä¤Ï¡¢¼ý±×À¤À¤±¤òÄÉµá¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¶ÁÝÉÊ¼Á¡¢¶áÎÙÇÛÎ¸¡¢Ë¡Îá½å¼é¡¢¥²¥¹¥ÈÂÎ¸³¤Î¼Á¤Ê¤É¡¢¤É¤ì¤«°ì¤Ä¤Ç¤â·ç¤±¤ì¤Ð¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÀ®¸ù¤ÏË¾¤á¤Þ¤»¤ó¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Ã»´üÅª¤Ê¿ô»ú¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä¹¤¯°Â¿´¤·¤ÆÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë±¿±ÄÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÈ²¬»á¤Î¸ÜÌä½¢Ç¤¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÀïÎ¬À¤È¼Â¹ÔÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿»Ù±ç¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥ªー¥ÊーÍÍ¡¦¥²¥¹¥ÈÍÍÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëÌ±Çñ±¿±Ä¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
º£¸å¤Ï¡¢¸ÜÌä´Æ½¤¤Î¤â¤È¤ÇÀ°È÷¤·¤¿±¿±Ä¥â¥Ç¥ë¤ò¥µー¥Ó¥¹¤ËÈ¿±Ç¤·¡¢´ÉÍýÊª·ï¤Î³ÈÂç¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢ÌµÍý¤Ê³ÈÂçÏ©Àþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉÊ¼Á¤òÃ´ÊÝ¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤ò½Å»ë¤·¡¢¡Ö¿®Íê¤Ç¤¤ëÌ±Çñ±¿±ÄÂå¹Ô²ñ¼Ò¡×¤È¤·¤Æ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒNEXSIA¤Ï¡¢º£²ó¤Î¸ÜÌä½¢Ç¤¤ò°ì¤Ä¤ÎÅ¾µ¡¤È¤·¤Æ¡¢Ì±Çñ±¿±ÄÂå¹Ô¤È¤¤¤¦Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤òÄó¼¨¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢º£¸å¤âÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
