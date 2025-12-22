リクルートスタッフィング、STVラジオによるバレーボール実況生中継番組を協賛

株式会社リクルートスタッフィング

株式会社リクルートスタッフィング（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田中 智己、以下「リクルートスタッフィング」）は、STVラジオによるバレーボールの試合を生中継する特別番組『リクルートスタッフィング presents ヴォレアス北海道 vs 東レアローズ静岡 バレーボール実況中継』に協賛したことをお知らせします。

本番組は2025年12月28日（日）19:00～21:00に放送予定です。また、この取り組みは、試合会場に直接足を運べない方や試合を観ることに制約がある方など、どなたでも臨場感あふれる試合を楽しめるよう、音声且つリアルタイムでお届けすることを目的としています。

リクルートスタッフィングは、本番組への協賛を通じて、「がんばれ！がんばる！応援団」を合言葉にスポーツを「する」「観る」「支える」すべての人々を応援してまいります。

番組概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/31056/table/75_1_16770e0590c5dd0510d07bdb578e7883.jpg?v=202512221222 ]番組協賛の背景と目的

リクルートスタッフィングは、ヴォレアス北海道と2022-23シーズンからパートナー契約を締結し、地域スポーツの発展を支援してきました。本番組の試合もゲームスポンサーとしてサポートしており、その一環としてラジオ生中継を実施することといたしました。

この番組では、2025年12月28日（日）に北海道最大級の収容人数を誇る「北海きたえーる」で開催される、ヴォレアス北海道のホームゲーム『リクルートスタッフィング presents 2025-26 大同生命SV.LEAGUE VOREAS HOKKAIDO 4th HOME GAME 東レアローズ静岡戦』を実況生中継し、試合会場まで直接足を運べない方や試合を観ることに制約がある方、テレビやネット中継がない試合でも観戦を楽しみたいという方など、多様なニーズに応えるものです。ラジオならではの実況と解説で、音声だけで試合の熱気を感じる「耳で楽しむバレーボール観戦」という新たなスポーツ体験を提供します。

※radikoでの視聴は北海道エリアでは無料ですが、北海道エリア以外で視聴する場合は「radikoプレミアム」のエリアフリープランなど、有料プランへのご登録が必要です。

リクルートスタッフィングのスポンサー活動について

リクルートスタッフィングは、リクルートグループの中核会社として、人材派遣やビジネスプロセスアウトソーシングなどのサービスを提供し、事業を通じて『「らしさ」の数だけ、働き方がある社会。』の実現を目指しています。そのビジョン実現に向け、「がんばれ！がんばる！応援団」を合言葉に、働く人々に元気を与えるスポーツ活動を支援しており、大同生命SV.LEAGUEのプリンシパルパートナーやバレーボールクラブ「ヴォレアス北海道」「ウルフドッグス名古屋」「ジェイテクトSTINGS愛知」、バスケットボールクラブ「アルバルク東京」のスポンサーを務めてきました。また、2024年9月にスポーツ応援ステートメント「『がんばれ！』は、めぐる。」を策定し、応援の力が巡り巡って応援する人・される人双方のエネルギーとなるということを軸に、活動を展開しています。

「がんばれ！がんばる！応援団」の活動について、詳しくは以下をご覧ください。

公式サイト：https://gg-ouendan.r-staffing.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/gg_ouendan/

リクルートスタッフィングについて

リクルートグループの国内人材派遣領域の中核会社として、人材派遣、紹介予定派遣、ビジネスプロセスアウトソーシング等のサービスを提供しています。『「らしさ」の数だけ、働き方がある社会。』というビジョンを掲げ、「Workstyle Maker」として、働き方の進化に挑戦し続け、働き方そのものを生み出せる企業を目指しています。

リクルートスタッフィングの詳細については（https://www.r-staffing.co.jp/corporate/）をご覧ください。