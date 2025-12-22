NewLo、SNSマーケティング企業「GAMIES」とパートナーシップを締結

NewLo株式会社

ブロックチェーンを活用したあたらしいポイントプログラムを提供するNewLo株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：前田英樹、以下「当社」）は、「ファンがファンを連れてくる仕組みをつくる」SNSマーケティング企業であるGAMIES株式会社（本社：東京都、以下「GAMIES」）とパートナーシップを締結しました。

本パートナーシップを通じて、当社が提供するWeb3キャンペーンプラットフォーム「NewLo Quest」および「LQuest」を活用し、ユーザーがより自然にWeb3プロダクトへ参加・体験できるオンボーディング環境の構築を進めていきます。

【ユーザーへの橋渡しを担う、NewLoのポイントシステム活用】

当社はこれまで、「NewLo Quest」および「LQuest」を通じて、

SNSログインによる簡易参加、ブロックチェーン上のポイント付与、暗号資産・ステーブルコイン（JPYC）への交換など、ユーザーでもハードルを感じにくいWeb3体験を提供してきました。

今回のパートナーであるGAMIESは、インフルエンサーマーケティングやSNSキャンペーンを通じて、多くのユーザーに向けたプロモーション支援を行ってきた実績を有しています。

本提携により、GAMIESが支援する各種プロダクト・プロジェクトに対して、NewLoのポイントシステムおよびキャンペーン基盤を組み合わせることで、より幅広いユーザー層へのリーチと、参加率の高いオンボーディングを実現します。

【ゲーム感覚のインセンティブで、Web3参加体験を拡張】

当社は今後、GAMIESと連携し、過去のキャンペーン実績や知見を活かした

ユーザー参加型のクエスト施策やリワードキャンペーンを順次展開予定です。

SNSアクションや簡単なタスクを通じてポイントを獲得し、

それを価値に変えていく体験設計により、

従来のマーケティング手法では届きにくかったユーザー層に対しても、

Web3プロダクトへの自然な導線を提供していきます。

当社は本パートナーシップを通じて、

Web3プロジェクトのリーチ拡大と、持続的なユーザー成長の両立を支援していきます。

【NewLo株式会社について】

社名：NewLo株式会社

所在地：東京都渋谷区渋谷2丁目19-15 宮益坂ビルディング609

代表者：代表取締役 前田英樹

事業内容：

ブロックチェーンを活用したマーケティングプラットフォームの開発・運営、

ブロックチェーン関連サービス・アプリの企画・開発・コンサルティング、

トークン・暗号資産の発行および上場支援

NewLoクエスト：https://app.quest.newlo.xyz/ja/

LQuest：https://liff.line.me/2008022619-B96z200W （スマホアクセス推奨）

NewLoクエスト X（日本語）：https://x.com/NewloQuestJP

公式サイト：https://newlo.xyz/

公式X（日本語）：https://x.com/NewLo_jp

【GAMIES株式会社について】

GAMIES株式会社は、「ファンがファンを連れてくる仕組みをつくる」SNSマーケティング企業です。

口コミ（UGC）を中心に、ブランドを自発的に応援するファンの育成を重視し、

SNS運用、インフルエンサー施策、参加型キャンペーン、コミュニティ構築を通じて、企業のファンベースを長期的に育てる仕組みを提供しています。

公式サイト：https://gamies.io/

公式X：https://x.com/GAMIES_Official