TV¥¢¥Ë¥á¡Ö»ä¤ò¶ô¤Ù¤¿¤¤¡¢¤Ò¤È¤Ç¤Ê¤·¡×Âç¹¥É¾ÊüÁ÷Ãæ¡ªºÇ½ªÂè13ÏÃ ¡Ø²¹¤«¤Ê³¤Äì¡ÙWEBÍ½¹ð¡¦¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥¿ー¤¬²ò¶Ø¡ª

[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=EPijsqlbdl8 ]
Âè13ÏÃ ¡Ø²¹¤«¤Ê³¤Äì¡Ù
¥Ð¥¹¥±Éô¤Î¹ç½É¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¤ªÎé¤È¤·¤Æ¡¢Éô°÷¤«¤é²¹ÀôÎ¹´Û¤Î½ÉÇñ¤ÎÏÃ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿Èþ¸Õ¤Ï¡¢ÈæÌ¾»Ò¤È¼®è½¤òÍ¶¤Ã¤ÆÎ¹¹Ô¤Ø¸þ¤«¤¦¡£ÌóÂ«¤Î¤·Ä¾¤·¤Ë¤è¤êÎ¹Àè¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º°Å¤¤´é¤Î¼®è½¤Ø¡¢Èþ¸Õ¤ÏÀ¤ÏÃ¤ò¾Æ¤¤¤ÆÈæÌ¾»Ò¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤òºî¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£°ìÊý¡¢ÈæÌ¾»Ò¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤¤¿´¶¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¡Ä¡Ä¡©
¸ø³«¤µ¤ì¤¿Í½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢ÈæÌ¾»Ò¡¢¼®è½¡¢Èþ¸Õ¤ÎÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ìµ¿ô¤Î¸ÀÍÕ¤¿¤Á¤¬¿¼¤¤³¤¤ÎÄì¤«¤é¼¡¡¹¤ÈÍ¯¤¾å¤¬¤ê¡¢¿ÀÈëÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Âè13ÏÃ¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ý¥¹¥¿ー¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬°Û¤Ê¤ë2Ëç¤Î¥«¥Ã¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢Åº¤¨¤é¤ì¤¿°õ¾ÝÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤¬Êª¸ì¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò°ìÁØ¹â¤á¤ë¡É¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¡É¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÆ·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤·¤¿ÈæÌ¾»Ò¤È¼®è½¡¢¤½¤·¤ÆÈæÌ¾»Ò¤òËµ¤Ç¸«¼é¤ëÈþ¸Õ¤Î3¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿Êª¸ì¤¬
¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤«¤¿¤Á¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö»ä¤ò¶ô¤Ù¤¿¤¤¡¢¤Ò¤È¤Ç¤Ê¤·¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤¬12·î24ÆüÈ¯Çä¡ª
¢£TV¥¢¥Ë¥á¡Ö»ä¤ò¶ô¤Ù¤¿¤¤¡¢¤Ò¤È¤Ç¤Ê¤·¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë
ÉÊÈÖ¡§PCCG-02473
²Á³Ê¡§3,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ÎËÜÂÎ¡§3,500±ß¡Ï
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§°æÆâ·¼Æó
¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¢ªhttps://lnk.to/PCCG-02473
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö»ä¤ò¶ô¤Ù¤¿¤¤¡¢¤Ò¤È¤Ç¤Ê¤·¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¡ª
ºî¶Ê²È¡¦°æÆâ·¼Æó¤Ë¤è¤ë·àÈ¼¤äYuqi from UQiYO¤Ë¤è¤ëÁÞÆþ²Î¤Ë²Ã¤¨¡¢ED¼çÂê²Î¡Ö¥ê¥ê¥£¡×È¬É´ºÐÈæÌ¾»Ò¡ÊCV:¾åÅÄÎïÆà¡Ë¡¢Âè4ÏÃED¼çÂê²Î¡ÖÂÀÍÛ¡¢¤Ê¤Ã¤Æ¤¢¤²¤è¤Ã¤«¡©(¥Ïー¥È)¡×¼Ò Èþ¸Õ¡ÊCV:¥Õ¥¡¥¤¥ëー¥º¤¢¤¤¡Ë¡¢Âè11ÏÃED¼çÂê²Î¡Ö¥ê¥ê¥£¡ÎAnother ver.¡Ï¡×¶á¹¾¼®è½¡ÊCV:ÀÐÀîÍ³°Í¡Ë¡¢È¬É´ºÐÈæÌ¾»Ò&¶á¹¾¼®è½¤Ë¤è¤ë¡Ö¥ê¥ê¥£¡ÎSpecial ver.¡Ï¡×¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¹ë²Ú2ËçÁÈ¡ª
¤Þ¤¿¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¸¶ºî¡¦ÉÄÀî ºÓ ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉõÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥¢¥Ê¥¶ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È3¼ï¥»¥Ã¥È¡×¡ÊÈ¬É´ºÐÈæÌ¾»Ò¡¦¶á¹¾¼®è½¡¦¼Ò Èþ¸Õ¡Ë¤¬ÉõÆþ¡ª
¢þ CDÈ¯ÇäµÇ°¥Ý¥¹¥¿ー¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ·èÄê¡ª
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö»ä¤ò¶ô¤Ù¤¿¤¤¡¢¤Ò¤È¤Ç¤Ê¤·¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯È¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢²¼µÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç5Ì¾ÍÍ¤Ë¥¥ã¥¹¥È¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤´±þÊç¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢ö
¢£±þÊçÊýË¡
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë±þÊç¥·¥ê¥¢¥ë¤ò¾¦ÉÊ¤È°ì½ï¤Ë¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¡Ë
±þÊçÍ×¹à¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç·ÊÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£±þÊç´ü´Ö
2025Ç¯12·î23Æü(²Ð)0:00 ～ 2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)23:59¤Þ¤Ç
¢¨±þÊç·ô¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÄÌÈÎ¤Ç¤Î±þÊç·ô¤ÎÇÛÉÛ´ü´Ö¤Ï¡¢³ÆË¡¿Í°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³ÆË¡¿Í¤ÎHP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÅöÁª¼Ô¤ÎÈ¯É½¤Ï¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤Æ¤«¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ
2025/12/24¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö»ä¤ò¶ô¤Ù¤¿¤¤¡¢¤Ò¤È¤Ç¤Ê¤·¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯
ÉÊÈÖ¡§PCCG-02473
¢£·ÊÉÊÆâÍÆ
¥¥ã¥¹¥ÈÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿ー¡Ê¾åÅÄÎïÆà¡¦ÀÐÀîÍ³°Í¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ëー¥º¤¢¤¤¡Ë5Ì¾ÍÍ
¢£ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÁ´Å¹¡ÊÄÌÈÎ´Þ¤à¡Ë
¡¦¥²ー¥Þー¥º¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×´Þ¤à¡Ë
¡þÃí°Õ»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¤ÎNEWS¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡þ
https://wata-tabe.com/news/233/
OP¼çÂê²Î ¡ÖìÓ-nie-¡×µÈÇµ¡¢ÈæÌ¾»Ò¡¦Èþ¸Õ¡¦¼®è½¤Ë¤è¤ëED¼çÂê²Î¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÇÛ¿®Ãæ¡ª
¢£¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖìÓ-nie-¡×¡¡µÈÇµ
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¥æ¥ê¥¤¡¦¥«¥Î¥ó
ÊÔ¶Ê¡§¥æ¥ê¥¤¡¦¥«¥Î¥ó / Naoki Itai¡ÊMUSIC FOR MUSIC¡Ë
¤´»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é
¢ªhttps://lnk.to/yoshino_nie
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=11CW6yxaU8E ]
¢£¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö¥ê¥ê¥£¡×¡¡È¬É´ºÐÈæÌ¾»Ò¡ÊCV:¾åÅÄÎïÆà¡Ë
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§ËÌß·¤æ¤¦¤Û
ÊÔ¶Ê¡§º´Æ£¸ü¿Î
¤´»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é
¢ªhttps://lnk.to/watatabe_hinako
[Æ°²è3: https://www.youtube.com/watch?v=7fNDrLOl_nI ]
¢£Âè4ÏÃ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖÂÀÍÛ¡¢¤Ê¤Ã¤Æ¤¢¤²¤è¤Ã¤«¡©(¥Ïー¥È)¡×¡¡¼Ò Èþ¸Õ¡ÊCV:¥Õ¥¡¥¤¥ëー¥º¤¢¤¤¡Ë
ºî»ì¡§°ÂÆ£¼Ó¡¹ / ÉÄÀî ºÓ
ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¿ÀÅÄ¥¸¥ç¥ó
²»³Ú¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§¥¿¥Î¥¦¥¨¥Þ¥â¥ë
¤´»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é
¢ªhttps://lnk.to/watatabe_miko
[Æ°²è4: https://www.youtube.com/watch?v=DZRKVZy2P8A ]
¢£Âè11ÏÃ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö¥ê¥ê¥£¡ÎAnother ver.¡Ï¡×¡¡¶á¹¾¼®è½¡ÊCV:ÀÐÀîÍ³°Í¡Ë
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§ËÌß·¤æ¤¦¤Û
ÊÔ¶Ê¡§º´Æ£¸ü¿Î
¤´»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é
¢ªhttps://lnk.to/watatabe_shiori
[Æ°²è5: https://www.youtube.com/watch?v=6zZI6mzSNTo ]
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö»ä¤ò¶ô¤Ù¤¿¤¤¡¢¤Ò¤È¤Ç¤Ê¤·¡× Blu-ray BOX¤¬Á´2´¬¤ÇÈ¯Çä¡ª¹¥É¾Í½Ìó¼õÉÕÃæ¡ª
¢£¡Ö»ä¤ò¶ô¤Ù¤¿¤¤¡¢¤Ò¤È¤Ç¤Ê¤· Blu-ray BOX¡×¾å´¬
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë
ÉÊÈÖ¡§BSZD08304
²Á³Ê¡§19,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ýÏ¿ÏÃ¿ô¡§6ÏÃ¼ýÏ¿
¡þ½é²óÆÃÅµ¡ÊÍ½Äê¡Ë¡þ
¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦°ê»³ÁÛ ÉÁ¤¤ª¤í¤·¼ýÇ¼¥¹¥êー¥Ö
¡¦¸¶ºî¡¦ÉÄÀîºÓ ÉÁ¤¤ª¤í¤·Ì¡²è(Á´12P¡¦ËÜÊÔ8P)
¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È(Á´8P)
¡¦¥¨¥ó¥É¥«ー¥É¥Õ¥©¥È¥«ー¥É(#1~6)
¡þ±ÇÁüÆÃÅµ¡ÊÍ½Äê¡Ë¡þ
¡¦¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°
¡¦³Æ¼ïPV
¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¢ªhttps://shop.toei-video.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&&pid=BSZD08304(https://shop.toei-video.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&&pid=BSZD08304)
¢£¡Ö»ä¤ò¶ô¤Ù¤¿¤¤¡¢¤Ò¤È¤Ç¤Ê¤· Blu-ray BOX¡×²¼´¬¡¡¢¨¥¤¥é¥¹¥È²ò¶Ø¡ª
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯4·î8Æü(¿å)
ÉÊÈÖ¡§BSZD08305
²Á³Ê¡§19,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ýÏ¿ÏÃ¿ô¡§7ÏÃ¼ýÏ¿
¡þ½é²óÆÃÅµ¡ÊÍ½Äê¡Ë¡þ
¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦°ê»³ÁÛ ÉÁ¤¤ª¤í¤·¼ýÇ¼¥¹¥êー¥Ö
¡¦¸¶ºî¡¦ÉÄÀîºÓ ÉÁ¤¤ª¤í¤·Ì¡²è(Á´12P¡¦ËÜÊÔ8P)
¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È(Á´8P)
¡¦¥¨¥ó¥É¥«ー¥É¥Õ¥©¥È¥«ー¥É(#7~13)
¡þ±ÇÁüÆÃÅµ¡ÊÍ½Äê¡Ë¡þ
¡¦¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
¡¦Blu-ray CM
¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¢ªhttps://shop.toei-video.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&&pid=BSZD08305(https://shop.toei-video.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&&pid=BSZD08305)
¢¨½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¤Ë¤Ä¤¡¢¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤¤¤ÈÆþ¼êº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Î¤´Í½Ìó¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åì±Ç¥Ó¥Ç¥ª¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê¡ª
Áá´üÍ½ÌóÃêÁªÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥ÈÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿ー¤ò
3Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
Í½ÌóÂÐ¾Ý´ü´Ö[2025Ç¯9·î28Æü 20»þ～2026Ç¯2·î3Æü 23:59]
¤½¤ÎÂ¾Ë¡¿ÍÆÃÅµ¤âÅ¸³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://wata-tabe.com/bluray/volume1/
¸¶ºî¾ðÊó
¡ÖÅÅ·â¥Þ¥ª¥¦¡×¤Ë¤ÆÂç¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ
¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Âè1´¬～Âè11´¬¡¢¥Î¥Ù¥é¥¤¥º¤¬Âç¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¤Î¡ÖÅÅ·â¥Þ¥ª¥¦ 1·î¹æ¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ï¤¿¤¿¤Ù¤¬Ã±ÆÈÉ½»æ&´¬Æ¬¥³¥ß¥Ã¥¯&ÉÕÏ¿¤ËÅÐ¾ì¡ª
Ãø¡§ÉÄÀî ºÓ¡Ö»ä¤ò¶ô¤Ù¤¿¤¤¡¢¤Ò¤È¤Ç¤Ê¤·¡×
È¯¹Ô¡§KADOKAWA¡ÊÅÅ·â¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹NEXT¡Ë
¥«¥É¥³¥ßWEB¡Êµì¥³¥ß¥Ã¥¯¥¦¥©ー¥«ー¡Ë·ÇºÜÃæ¡ª
https://comic-walker.com/detail/KC_003258_S(https://comic-walker.com/detail/KC_003258_S)
¡Ö»ä¤ò¶ô¤Ù¤¿¤¤¡¢¤Ò¤È¤Ç¤Ê¤· ¥Î¥Ù¥é¥¤¥º ～¤«¤·¤Þ¤·¤¤Ìë¡¢·¯¤ÏÎÙ¤Ë～¡×
Ãø¡§¸Å²Ï ¼ù
¸¶°Æ&ºî²è¡§ÉÄÀî ºÓ
https://www.kadokawa.co.jp/product/322505000416/
TV¥¢¥Ë¥áºîÉÊ³µÍ×
¡ãÊüÁ÷¾ðÊó¡ä
2025Ç¯10·î2Æü¤è¤ê¹¥É¾ÊüÁ÷Ãæ
AT-X¡§Ëè½µÌÚÍË22:30～
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¥ê¥Ôー¥ÈÊüÁ÷¡ÛËè½µ·îÍË10:30～¡¿Ëè½µ¿åÍË16:30～
TOKYO MX¡§Ëè½µÌÚÍË23:30～
¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§Ëè½µÌÚÍË24:00～
B S Æü¥Æ¥ì¡§Ëè½µÌÚÍË25:00～
°¦É²Ä«Æü¥Æ¥ì¥Ó¡§Ëè½µ¶âÍË25:50～
¡ãÇÛ¿®¾ðÊó¡ä
ABEMA¡¦d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§Ëè½µÌÚÍË23:30～
PrimeVideo¤Û¤« ¤½¤ÎÂ¾¥µ¥¤¥È¡§Ëè½µ²ÐÍË23:30～
¢¨¾ÜºÙ¤Ï³Æ¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¡ã¥¥ã¥¹¥È¡ä
È¬É´ºÐÈæÌ¾»Ò¡§¾åÅÄÎïÆà
¶á¹¾¼®è½¡§ÀÐÀîÍ³°Í
¼Ò Èþ¸Õ¡§¥Õ¥¡¥¤¥ëー¥º¤¢¤¤
¡ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ä
Áí´ÆÆÄ¡§³ëÃ«Ä¾¹Ô
´ÆÆÄ¡§ÎëÌÚÍµÊå
¥·¥êー¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§¹ÅÄ¸÷µ£
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§°ê»³ ÁÛ
¿§ºÌÀß·×¡§¿åÌîÂ¿·Ã»Ò
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¹©Æ£µÁÎ´
»£±Æ´ÆÆÄ¡§Éð¸¶·òÆó
3DCG¡§»ÖÅÄ¤¸¤·¤í
ÊÔ½¸¡§ÂíÀî»°ÃÒ
²»¶Á´ÆÆÄ¡§Ç¼Ã«Î½²ð
²»¶Á¸ú²Ì¡§ºØÆ£¤ß¤ÁÂå
²»³Ú¡§°æÆâ·¼Æó
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§¹âÌÚ½¨¿Î
¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥È
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥ê¥ó¥°¥¹
¡ã¼çÂê²Î¡ä
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡§µÈÇµ ¡ÖìÓ-nie-¡×
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡§È¬É´ºÐÈæÌ¾»Ò¡ÊCV:¾åÅÄÎïÆà¡Ë¡Ö¥ê¥ê¥£¡×
Âè4ÏÃ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡§¼Ò Èþ¸Õ¡ÊCV:¥Õ¥¡¥¤¥ëー¥º¤¢¤¤¡Ë¡ÖÂÀÍÛ¡¢¤Ê¤Ã¤Æ¤¢¤²¤è¤Ã¤«¡©(¥Ïー¥È)¡×
Âè11ÏÃ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡§¶á¹¾¼®è½¡ÊCV:ÀÐÀîÍ³°Í¡Ë¡Ö¥ê¥ê¥£¡ÎAnother ver.¡Ï¡×
¡ã¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ä
¡Ö»ä¤Ï·¯¤ò¶ô¤Ù¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£¡×
ÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿¿Íµû¤Î¾¯½÷¡¦¼®è½¤Ï ³¤ÊÕ¤Î³¹¤ËÆÈ¤êÊë¤é¤¹ÈæÌ¾»Ò¤Î¼ê¤ò¼è¤ê¡¢Í¥¤·¤¯¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£
ÈæÌ¾»Ò¤Î»ý¤Ä·ìÆù¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ì¤Ï¿ôÂ¿¤ÎÍÅ²ø¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¤Û¤É¤Ë¡Ä¡£
¼®è½¤Ï¡¢À®½Ï¤·¡¢ºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤ÇÈæÌ¾»Ò¤ò¼é¤ê ¡È¤¤¤º¤ì¼«Ê¬¤¬¶ô¤Ù¤ë¡É¤ÈÌóÂ«¤¹¤ë¡£
ÈæÌ¾»Ò¤Î¶»¤Ë¤Ï ¡Ö¤³¤Î¤Ò¤È¤Ê¤é»ä¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡× ¤È¤¤¤¦
ÀÚ¤Ê¤ëÁÛ¤¤¤¬Éâ¤«¤Ó―¡£
¡ã³Æ¼ï¾ÜºÙ¡ä
¥¢¥Ë¥á¸ø¼°HP¡§https://wata-tabe.com/(https://wata-tabe.com/)
¥¢¥Ë¥á¸ø¼°X(Twitter)¡§https://x.com/wttb_tv(https://x.com/wttb_tv) @wttb_tv (¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥° #watatabe )
¥¢¥Ë¥á¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@wttb_tv @wttb_tv
(C)2024 ÉÄÀî ºÓ/KADOKAWA/¤ï¤¿¤¿¤ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ