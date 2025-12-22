TV¥¢¥Ë¥á¡Ö»ä¤ò¶ô¤Ù¤¿¤¤¡¢¤Ò¤È¤Ç¤Ê¤·¡×Âç¹¥É¾ÊüÁ÷Ãæ¡ªºÇ½ªÂè13ÏÃ ¡Ø²¹¤«¤Ê³¤Äì¡ÙWEBÍ½¹ð¡¦¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥¿ー¤¬²ò¶Ø¡ª

2025Ç¯10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êTV¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÅÅ·â¥Þ¥ª¥¦¡¦¥«¥É¥³¥ß¤Ë¤ÆÂç¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¤Î¡Ö»ä¤ò¶ô¤Ù¤¿¤¤¡¢¤Ò¤È¤Ç¤Ê¤·¡×¤Ï¡¢¾¯½÷¤ÈÍÅ²ø¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÈþ¤·¤¯¤âÀÚ¤Ê¤¯ÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£



¤³¤ÎÅÙ¡¢ºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ëÂè13ÏÃ¡Ø²¹¤«¤Ê³¤Äì¡Ù¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈWEBÍ½¹ð±ÇÁü¤¬¸ø³«¡£


¤µ¤é¤Ë¡¢Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿4¼ï¤Î¡È¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥¿ー¡É¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£








[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=EPijsqlbdl8 ]


Âè13ÏÃ ¡Ø²¹¤«¤Ê³¤Äì¡Ù

¥Ð¥¹¥±Éô¤Î¹ç½É¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¤ªÎé¤È¤·¤Æ¡¢Éô°÷¤«¤é²¹ÀôÎ¹´Û¤Î½ÉÇñ¤ÎÏÃ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿Èþ¸Õ¤Ï¡¢ÈæÌ¾»Ò¤È¼®è½¤òÍ¶¤Ã¤ÆÎ¹¹Ô¤Ø¸þ¤«¤¦¡£ÌóÂ«¤Î¤·Ä¾¤·¤Ë¤è¤êÎ¹Àè¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º°Å¤¤´é¤Î¼®è½¤Ø¡¢Èþ¸Õ¤ÏÀ¤ÏÃ¤ò¾Æ¤¤¤ÆÈæÌ¾»Ò¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤òºî¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£°ìÊý¡¢ÈæÌ¾»Ò¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤¤¿´¶­¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¡Ä¡Ä¡©


¸ø³«¤µ¤ì¤¿Í½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢ÈæÌ¾»Ò¡¢¼®è½¡¢Èþ¸Õ¤ÎÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ìµ¿ô¤Î¸ÀÍÕ¤¿¤Á¤¬¿¼¤¤³¤¤ÎÄì¤«¤é¼¡¡¹¤ÈÍ¯¤­¾å¤¬¤ê¡¢¿ÀÈëÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÉÁ¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Âè13ÏÃ¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ý¥¹¥¿ー¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬°Û¤Ê¤ë2Ëç¤Î¥«¥Ã¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢Åº¤¨¤é¤ì¤¿°õ¾ÝÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤¬Êª¸ì¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò°ìÁØ¹â¤á¤ë¡É¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¡É¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



ºÆ·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤·¤¿ÈæÌ¾»Ò¤È¼®è½¡¢¤½¤·¤ÆÈæÌ¾»Ò¤òËµ¤Ç¸«¼é¤ëÈþ¸Õ¤Î3¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÂ¤¬¤ì¤Æ¤­¤¿Êª¸ì¤¬


¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤«¤¿¤Á¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£


TV¥¢¥Ë¥á¡Ö»ä¤ò¶ô¤Ù¤¿¤¤¡¢¤Ò¤È¤Ç¤Ê¤·¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤¬12·î24ÆüÈ¯Çä¡ª




¢£TV¥¢¥Ë¥á¡Ö»ä¤ò¶ô¤Ù¤¿¤¤¡¢¤Ò¤È¤Ç¤Ê¤·¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯



È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë


ÉÊÈÖ¡§PCCG-02473


²Á³Ê¡§3,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ÎËÜÂÎ¡§3,500±ß¡Ï


¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§°æÆâ·¼Æó



¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é


¢ªhttps://lnk.to/PCCG-02473



TV¥¢¥Ë¥á¡Ö»ä¤ò¶ô¤Ù¤¿¤¤¡¢¤Ò¤È¤Ç¤Ê¤·¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¡ª
ºî¶Ê²È¡¦°æÆâ·¼Æó¤Ë¤è¤ë·àÈ¼¤äYuqi from UQiYO¤Ë¤è¤ëÁÞÆþ²Î¤Ë²Ã¤¨¡¢ED¼çÂê²Î¡Ö¥ê¥ê¥£¡×È¬É´ºÐÈæÌ¾»Ò¡ÊCV:¾åÅÄÎïÆà¡Ë¡¢Âè4ÏÃED¼çÂê²Î¡ÖÂÀÍÛ¡¢¤Ê¤Ã¤Æ¤¢¤²¤è¤Ã¤«¡©(¥Ïー¥È)¡×¼Ò Èþ¸Õ¡ÊCV:¥Õ¥¡¥¤¥ëー¥º¤¢¤¤¡Ë¡¢Âè11ÏÃED¼çÂê²Î¡Ö¥ê¥ê¥£¡ÎAnother ver.¡Ï¡×¶á¹¾¼®è½¡ÊCV:ÀÐÀîÍ³°Í¡Ë¡¢È¬É´ºÐÈæÌ¾»Ò&¶á¹¾¼®è½¤Ë¤è¤ë¡Ö¥ê¥ê¥£¡ÎSpecial ver.¡Ï¡×¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¹ë²Ú2ËçÁÈ¡ª
¤Þ¤¿¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¸¶ºî¡¦ÉÄÀî ºÓ ÉÁ¤­²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉõÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥¢¥Ê¥¶ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È3¼ï¥»¥Ã¥È¡×¡ÊÈ¬É´ºÐÈæÌ¾»Ò¡¦¶á¹¾¼®è½¡¦¼Ò Èþ¸Õ¡Ë¤¬ÉõÆþ¡ª



¢þ CDÈ¯Çäµ­Ç°¥Ý¥¹¥¿ー¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ·èÄê¡ª



TV¥¢¥Ë¥á¡Ö»ä¤ò¶ô¤Ù¤¿¤¤¡¢¤Ò¤È¤Ç¤Ê¤·¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯È¯Çä¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢²¼µ­ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç5Ì¾ÍÍ¤Ë¥­¥ã¥¹¥È¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤´±þÊç¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢ö



¢£±þÊçÊýË¡


ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë±þÊç¥·¥ê¥¢¥ë¤ò¾¦ÉÊ¤È°ì½ï¤Ë¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£


¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¡Ë



±þÊçÍ×¹à¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç·ÊÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¢£±þÊç´ü´Ö


2025Ç¯12·î23Æü(²Ð)0:00 ～ 2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)23:59¤Þ¤Ç


¢¨±þÊç·ô¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¢¨ÄÌÈÎ¤Ç¤Î±þÊç·ô¤ÎÇÛÉÛ´ü´Ö¤Ï¡¢³ÆË¡¿Í°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³ÆË¡¿Í¤ÎHP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢¨ÅöÁª¼Ô¤ÎÈ¯É½¤Ï¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤Æ¤«¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£



¢£ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ


2025/12/24¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä


TV¥¢¥Ë¥á¡Ö»ä¤ò¶ô¤Ù¤¿¤¤¡¢¤Ò¤È¤Ç¤Ê¤·¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯


ÉÊÈÖ¡§PCCG-02473



¢£·ÊÉÊÆâÍÆ


¥­¥ã¥¹¥ÈÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿ー¡Ê¾åÅÄÎïÆà¡¦ÀÐÀîÍ³°Í¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ëー¥º¤¢¤¤¡Ë5Ì¾ÍÍ





¢£ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ


¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÁ´Å¹¡ÊÄÌÈÎ´Þ¤à¡Ë


¡¦¥²ー¥Þー¥º¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×´Þ¤à¡Ë



¡þÃí°Õ»ö¹à¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¤ÎNEWS¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡þ


https://wata-tabe.com/news/233/


OP¼çÂê²Î ¡ÖìÓ-nie-¡×µÈÇµ¡¢ÈæÌ¾»Ò¡¦Èþ¸Õ¡¦¼®è½¤Ë¤è¤ëED¼çÂê²Î¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÇÛ¿®Ãæ¡ª



¢£¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖìÓ-nie-¡×¡¡µÈÇµ



ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¥æ¥ê¥¤¡¦¥«¥Î¥ó


ÊÔ¶Ê¡§¥æ¥ê¥¤¡¦¥«¥Î¥ó / Naoki Itai¡ÊMUSIC FOR MUSIC¡Ë



¤´»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é


¢ªhttps://lnk.to/yoshino_nie



[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=11CW6yxaU8E ]





¢£¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö¥ê¥ê¥£¡×¡¡È¬É´ºÐÈæÌ¾»Ò¡ÊCV:¾åÅÄÎïÆà¡Ë



ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§ËÌß·¤æ¤¦¤Û


ÊÔ¶Ê¡§º´Æ£¸ü¿Î



¤´»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é


¢ªhttps://lnk.to/watatabe_hinako



[Æ°²è3: https://www.youtube.com/watch?v=7fNDrLOl_nI ]




¢£Âè4ÏÃ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖÂÀÍÛ¡¢¤Ê¤Ã¤Æ¤¢¤²¤è¤Ã¤«¡©(¥Ïー¥È)¡×¡¡¼Ò Èþ¸Õ¡ÊCV:¥Õ¥¡¥¤¥ëー¥º¤¢¤¤¡Ë



ºî»ì¡§°ÂÆ£¼Ó¡¹ / ÉÄÀî ºÓ


ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¿ÀÅÄ¥¸¥ç¥ó


²»³Ú¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§¥¿¥Î¥¦¥¨¥Þ¥â¥ë



¤´»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é


¢ªhttps://lnk.to/watatabe_miko



[Æ°²è4: https://www.youtube.com/watch?v=DZRKVZy2P8A ]





¢£Âè11ÏÃ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö¥ê¥ê¥£¡ÎAnother ver.¡Ï¡×¡¡¶á¹¾¼®è½¡ÊCV:ÀÐÀîÍ³°Í¡Ë



ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§ËÌß·¤æ¤¦¤Û


ÊÔ¶Ê¡§º´Æ£¸ü¿Î



¤´»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é


¢ªhttps://lnk.to/watatabe_shiori



[Æ°²è5: https://www.youtube.com/watch?v=6zZI6mzSNTo ]

TV¥¢¥Ë¥á¡Ö»ä¤ò¶ô¤Ù¤¿¤¤¡¢¤Ò¤È¤Ç¤Ê¤·¡× Blu-ray BOX¤¬Á´2´¬¤ÇÈ¯Çä¡ª¹¥É¾Í½Ìó¼õÉÕÃæ¡ª



¢£¡Ö»ä¤ò¶ô¤Ù¤¿¤¤¡¢¤Ò¤È¤Ç¤Ê¤· Blu-ray BOX¡×¾å´¬



È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë


ÉÊÈÖ¡§BSZD08304


²Á³Ê¡§19,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¼ýÏ¿ÏÃ¿ô¡§6ÏÃ¼ýÏ¿



¡þ½é²óÆÃÅµ¡ÊÍ½Äê¡Ë¡þ


¡¦¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦°ê»³ÁÛ ÉÁ¤­¤ª¤í¤·¼ýÇ¼¥¹¥êー¥Ö


¡¦¸¶ºî¡¦ÉÄÀîºÓ ÉÁ¤­¤ª¤í¤·Ì¡²è(Á´12P¡¦ËÜÊÔ8P)


¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È(Á´8P)


¡¦¥¨¥ó¥É¥«ー¥É¥Õ¥©¥È¥«ー¥É(#1~6)




¡þ±ÇÁüÆÃÅµ¡ÊÍ½Äê¡Ë¡þ


¡¦¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°


¡¦³Æ¼ïPV



¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é


¢ªhttps://shop.toei-video.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&&pid=BSZD08304(https://shop.toei-video.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&&pid=BSZD08304)






¢£¡Ö»ä¤ò¶ô¤Ù¤¿¤¤¡¢¤Ò¤È¤Ç¤Ê¤· Blu-ray BOX¡×²¼´¬¡¡¢¨¥¤¥é¥¹¥È²ò¶Ø¡ª



È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯4·î8Æü(¿å)


ÉÊÈÖ¡§BSZD08305


²Á³Ê¡§19,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¼ýÏ¿ÏÃ¿ô¡§7ÏÃ¼ýÏ¿



¡þ½é²óÆÃÅµ¡ÊÍ½Äê¡Ë¡þ


¡¦¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦°ê»³ÁÛ ÉÁ¤­¤ª¤í¤·¼ýÇ¼¥¹¥êー¥Ö


¡¦¸¶ºî¡¦ÉÄÀîºÓ ÉÁ¤­¤ª¤í¤·Ì¡²è(Á´12P¡¦ËÜÊÔ8P)


¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È(Á´8P)


¡¦¥¨¥ó¥É¥«ー¥É¥Õ¥©¥È¥«ー¥É(#7~13)



¡þ±ÇÁüÆÃÅµ¡ÊÍ½Äê¡Ë¡þ


¡¦¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°


¡¦Blu-ray CM



¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é


¢ªhttps://shop.toei-video.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&&pid=BSZD08305(https://shop.toei-video.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&&pid=BSZD08305)



¢¨½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¤Ë¤Ä¤­¡¢¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤¤¤ÈÆþ¼êº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Î¤´Í½Ìó¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



Åì±Ç¥Ó¥Ç¥ª¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê¡ª


Áá´üÍ½ÌóÃêÁªÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¥­¥ã¥¹¥ÈÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿ー¤ò


3Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª



Í½ÌóÂÐ¾Ý´ü´Ö[2025Ç¯9·î28Æü 20»þ～2026Ç¯2·î3Æü 23:59]



¤½¤ÎÂ¾Ë¡¿ÍÆÃÅµ¤âÅ¸³«Ãæ¤Ç¤¹¡£


¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£


https://wata-tabe.com/bluray/volume1/


¸¶ºî¾ðÊó





¡ÖÅÅ·â¥Þ¥ª¥¦¡×¤Ë¤ÆÂç¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ


¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Âè1´¬～Âè11´¬¡¢¥Î¥Ù¥é¥¤¥º¤¬Âç¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª



¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¤Î¡ÖÅÅ·â¥Þ¥ª¥¦ 1·î¹æ¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ï¤¿¤¿¤Ù¤¬Ã±ÆÈÉ½»æ&´¬Æ¬¥³¥ß¥Ã¥¯&ÉÕÏ¿¤ËÅÐ¾ì¡ª



Ãø¡§ÉÄÀî ºÓ¡Ö»ä¤ò¶ô¤Ù¤¿¤¤¡¢¤Ò¤È¤Ç¤Ê¤·¡×


È¯¹Ô¡§KADOKAWA¡ÊÅÅ·â¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹NEXT¡Ë



¥«¥É¥³¥ßWEB¡Êµì¥³¥ß¥Ã¥¯¥¦¥©ー¥«ー¡Ë·ÇºÜÃæ¡ª


https://comic-walker.com/detail/KC_003258_S(https://comic-walker.com/detail/KC_003258_S)



¡Ö»ä¤ò¶ô¤Ù¤¿¤¤¡¢¤Ò¤È¤Ç¤Ê¤· ¥Î¥Ù¥é¥¤¥º ～¤«¤·¤Þ¤·¤¤Ìë¡¢·¯¤ÏÎÙ¤Ë～¡×


Ãø¡§¸Å²Ï ¼ù


¸¶°Æ&ºî²è¡§ÉÄÀî ºÓ


https://www.kadokawa.co.jp/product/322505000416/


TV¥¢¥Ë¥áºîÉÊ³µÍ×



¡ãÊüÁ÷¾ðÊó¡ä


2025Ç¯10·î2Æü¤è¤ê¹¥É¾ÊüÁ÷Ãæ


AT-X¡§Ëè½µÌÚÍË22:30～


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¥ê¥Ôー¥ÈÊüÁ÷¡ÛËè½µ·îÍË10:30～¡¿Ëè½µ¿åÍË16:30～


TOKYO MX¡§Ëè½µÌÚÍË23:30～


¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§Ëè½µÌÚÍË24:00～


B S Æü¥Æ¥ì¡§Ëè½µÌÚÍË25:00～


°¦É²Ä«Æü¥Æ¥ì¥Ó¡§Ëè½µ¶âÍË25:50～



¡ãÇÛ¿®¾ðÊó¡ä


ABEMA¡¦d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§Ëè½µÌÚÍË23:30～


PrimeVideo¤Û¤« ¤½¤ÎÂ¾¥µ¥¤¥È¡§Ëè½µ²ÐÍË23:30～


¢¨¾ÜºÙ¤Ï³Æ¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤



¡ã¥­¥ã¥¹¥È¡ä


È¬É´ºÐÈæÌ¾»Ò¡§¾åÅÄÎïÆà


¶á¹¾¼®è½¡§ÀÐÀîÍ³°Í


¼Ò Èþ¸Õ¡§¥Õ¥¡¥¤¥ëー¥º¤¢¤¤



¡ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ä


Áí´ÆÆÄ¡§³ëÃ«Ä¾¹Ô


´ÆÆÄ¡§ÎëÌÚÍµÊå


¥·¥êー¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§¹­ÅÄ¸÷µ£


¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§°ê»³ ÁÛ


¿§ºÌÀß·×¡§¿åÌîÂ¿·Ã»Ò


Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¹©Æ£µÁÎ´


»£±Æ´ÆÆÄ¡§Éð¸¶·òÆó


3DCG¡§»ÖÅÄ¤¸¤·¤í


ÊÔ½¸¡§ÂíÀî»°ÃÒ


²»¶Á´ÆÆÄ¡§Ç¼Ã«Î½²ð


²»¶Á¸ú²Ì¡§ºØÆ£¤ß¤ÁÂå


²»³Ú¡§°æÆâ·¼Æó


¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§¹âÌÚ½¨¿Î


¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥È


¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥ê¥ó¥°¥¹



¡ã¼çÂê²Î¡ä


¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡§µÈÇµ ¡ÖìÓ-nie-¡×


¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡§È¬É´ºÐÈæÌ¾»Ò¡ÊCV:¾åÅÄÎïÆà¡Ë¡Ö¥ê¥ê¥£¡×


Âè4ÏÃ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡§¼Ò Èþ¸Õ¡ÊCV:¥Õ¥¡¥¤¥ëー¥º¤¢¤¤¡Ë¡ÖÂÀÍÛ¡¢¤Ê¤Ã¤Æ¤¢¤²¤è¤Ã¤«¡©(¥Ïー¥È)¡×


Âè11ÏÃ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡§¶á¹¾¼®è½¡ÊCV:ÀÐÀîÍ³°Í¡Ë¡Ö¥ê¥ê¥£¡ÎAnother ver.¡Ï¡×



¡ã¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ä


¡Ö»ä¤Ï·¯¤ò¶ô¤Ù¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£¡×


ÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿¿Íµû¤Î¾¯½÷¡¦¼®è½¤Ï ³¤ÊÕ¤Î³¹¤ËÆÈ¤êÊë¤é¤¹ÈæÌ¾»Ò¤Î¼ê¤ò¼è¤ê¡¢Í¥¤·¤¯¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£


ÈæÌ¾»Ò¤Î»ý¤Ä·ìÆù¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£


¤½¤ì¤Ï¿ôÂ¿¤ÎÍÅ²ø¤ò¼æ¤­¤Ä¤±¤ë¤Û¤É¤Ë¡Ä¡£


¼®è½¤Ï¡¢À®½Ï¤·¡¢ºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤ÇÈæÌ¾»Ò¤ò¼é¤ê ¡È¤¤¤º¤ì¼«Ê¬¤¬¶ô¤Ù¤ë¡É¤ÈÌóÂ«¤¹¤ë¡£


ÈæÌ¾»Ò¤Î¶»¤Ë¤Ï ¡Ö¤³¤Î¤Ò¤È¤Ê¤é»ä¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡× ¤È¤¤¤¦


ÀÚ¤Ê¤ëÁÛ¤¤¤¬Éâ¤«¤Ó―¡£



¡ã³Æ¼ï¾ÜºÙ¡ä


¥¢¥Ë¥á¸ø¼°HP¡§https://wata-tabe.com/(https://wata-tabe.com/)


¥¢¥Ë¥á¸ø¼°X(Twitter)¡§https://x.com/wttb_tv(https://x.com/wttb_tv) @wttb_tv (¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥° #watatabe )


¥¢¥Ë¥á¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@wttb_tv @wttb_tv



(C)2024 ÉÄÀî ºÓ/KADOKAWA/¤ï¤¿¤¿¤ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ