ゼンレスゾーンゼロ×GiGOキャンペーン第2弾開催のお知らせ

株式会社GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、GiGOグループのお店におきまして、2025年12月31日(水)より、HoYoverseが展開する大人気ゲーム「ゼンレスゾーンゼロ」とのコラボ企画「ゼンレスゾーンゼロ×GiGOキャンペーン第2弾」を開催いたします。

開催概要

■開催期間：2025年12月31日(水)～2026年2月1日(日)

第1弾：2025年12月31日(水)～2026年1月16日(金)

第2弾：2026年1月17日(土)～2026年2月1日(日)

■開催店舗：全国のGiGOグループのお店、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」

※対象店舗は特設HPをご確認ください。

■開催内容：

・GiGOグループのお店限定景品の展開

・マストバイキャンペーン

GiGOグループのお店限定景品

キャンペーンに合わせて、GiGOグループのお店限定景品が登場いたします。

■2025年12月31日(水)より順次登場予定

▲ゼンレスゾーンゼロ ビッグアクリルスタンドvol.2(全10種)▲ゼンレスゾーンゼロ ホログラム缶バッジvol.2(全10種)▲ゼンレスゾーンゼロ ボンプ デスクトップフィギュア(全3種)▲ゼンレスゾーンゼロ ボンプ ぬいぐるみ(全3種)

■2026年1月17日(土)より順次登場予定

▲ゼンレスゾーンゼロ ビッグクッション Vol.2(全10種)▲ゼンレスゾーンゼロ アクリルボード Vol.2(全10種)▲ゼンレスゾーンゼロ ねそべりボンプ ビッグぬいぐるみ(全3種)

※数量限定。なくなり次第、終了となります。

※対象店舗は特設HPをご確認ください。

※画像・イラストはすべてイメージです。

マストバイキャンペーン

■対象店舗：全国のGiGOグループのお店、GiGO ONLINE CRANE

※対象店舗は特設HPをご確認ください。

■キャンペーン内容：

対象景品を展開するクレーンゲーム機に500円(※1.GiGO ONLINE CRANEは有償500SP)投入で、オリジナルノベルティをランダムで1つ+ゲーム内アイテムとの交換コード付きカードを1枚進呈いたします。

※1.詳細はGiGO ONLINE CRANEの「お知らせ」をご確認ください。

▲第1弾：12/31(水)～1/16(金) ゼンレスゾーンゼロ オリジナルステッカー(全10種)▲第2弾：1/17(土)～2/1(日) ゼンレスゾーンゼロ オリジナルチケットファイル(全12種)▲ゼンレスゾーンゼロ 交換コード付きカード▲ゼンレスゾーンゼロ ゲーム内アイテム

※ノベルティの絵柄はお選びいただけません。

※数量限定。なくなり次第、終了となります。

※画像・イラストはすべてイメージです。

【ゼンレスゾーンゼロとは】

『ゼンレスゾーンゼロ』は、HoYoverseの最新都市ファンタジーアクションRPG。舞台となるのは、「ホロウ」という超自然災害により現代文明が壊滅した後の世界です。滅亡をもたらしかねない災いの中、新エリー都は逆境を乗り越え発展、いつしか現代文明の最後の光となりました。プレイヤーは、「プロキシ」と呼ばれる特殊な仕事を請け負う専門家となり、個性豊かな仲間たちと共にホロウを探索し、敵に挑み、依頼を達成しつつ新エリー都の隠された秘密を解き明かして行きます。

現在、『ゼンレスゾーンゼロ』はPlayStation(R)5 Pro、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、

iOS、AndroidおよびPCにて配信中。

『ゼンレスゾーンゼロ』公式HP

https://zenless.hoyoverse.com/ja-jp/

著作権表記

(C)miHoYo

(C)GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.

キャンペーン特設HP

https://campaign.gendagigo.jp/2512/zenless/

各種公式サイト

GiGOのお店公式Xアカウント

https://x.com/GENDA_GiGO

※キャンペーンの内容は、予告なく変更または終了する場合がございます。