キリ(R)︎の大人気コラボシリーズが復活！キリ(R)︎の爽やかな酸味とコクを再現した「クリームチーズチョコ〈袋〉」を2026年1月19日(月)より発売！

ベル ジャポン株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：Aytekin Yildiz（アイテキン ユルドゥズ）、以下ベル ジャポン）は、同社のクリームチーズNo.1※1ブランド「キリ」が、チロルチョコ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松尾裕二）とコラボレーションし、「クリームチーズチョコ〈袋〉」を2026年1月19日（月）より全国発売いたします。

また発売を記念し、キリとチロルチョコのコラボグッズが当たる素敵なキャンペーンを2026年1月13日（火）～1月18日（日）にて実施いたします。

※1 インテージSRI クリームチーズ市場 2024年12月～2025年11月 累計販売額

“あの”「キリ」の大人気コラボシリーズが復活！

クリームチーズNo.1ブランドである「キリ」は、40年以上もの間、子供から大人まで多くの方々に愛されてきました。『食べる人を笑顔にしたい』という名前に込められた想いのもと、より多くの人に笑顔を届けるために、数々のコラボレーションを実施しています。そんな、フランスを代表するクリームチーズブランド「キリ」は、チロルチョコとコラボレーションし、過去に多くの方々にご好評いただいた“あの”大人気コラボシリーズ「クリームチーズチョコ〈袋〉」を2026年1月19日（月）から全国で発売いたします。

本商品は、チーズチョコとチーズクリームに「キリ」のパウダーをブレンドすることで、「キリ」の爽やかな酸味とまろやかなコクを再現したチョコレートとなっています。香り、塩味、酸味は、バランスを整え、甘さ控えめの味わいに。そして、コクのあるチーズクリームはねっとりした食感に仕上げることで、「キリ」を最大限表現しました。味わいだけでなく、パッケージにもこだわり、個包装デザインはチーズが包まれているアルミの包み紙をリアルに再現しており、過去販売時に「ミニチュアみたい」「かわいい」と多くのお客様から好評をいただきました。“あの”大人気コラボシリーズを、ぜひもう一度お楽しみください。

■商品情報

希望小売価格：130円（税込）

規格：５個入り

発売日：2026年1月19日（月）

発売エリア：全国

※お取り扱いのない店舗もございます。また、商品が無くなり次第、販売終了とさせていただきます。

発売を記念して素敵な賞品が当たるSNSキャンペーンを実施！

発売を記念し、素敵な賞品が当たるSNSキャンペーンを、キリとチロルチョコの公式SNSで2026年1月13日（火）～1月18日（日）にて実施いたします。キリとチロルチョコの公式X（＠kiri_japan、@TIROL_jp）、公式Instagram（＠kiri_jp、@tirolchoco_official）をフォローの上、キャンペーン投稿を「リポスト」または「コメント」していただいた方を対象に、抽選で合計10名様（X：5名様、Instagram：5名様）に素敵な賞品が当たります。

■Xキャンペーン概要

・開催期間：2026年1月13日（火）17：00～1月18日（日）23：59まで

・応募方法：

１.「キリ（＠kiri_japan）」と「チロルチョコ（＠TIROL_jp）」の公式Xアカウントをフォロー

２.キャンペーン投稿をリポスト

■Instagramキャンペーン概要

・開催期間：2026年1月13日（火）17：00～1月18日（日）23：59まで

・応募方法：

１.「キリ（＠kiri_jp）」と「チロルチョコ（@tirolchoco_official）」の公式Instagramアカウントをフォロー

２.キャンペーン投稿にコメント

■賞品内容

・キリ クリーミーポーション 1箱

・キリ クリーミーポーション（ハーブ＆ガーリック） 1箱

・キリ＆スティック 1箱

・キリ＆スティック（ストロベリー） 1箱

・キリ＆スティック（ブルーベリー） 1箱

・チロルチョコ クリームチーズチョコ〈袋〉 5袋

・キリ ミニチュアチャーム ※5種類の中から1つランダム

チロルチョコ公式オンラインショップでもキャンペーンを実施！

さらにチロルチョコ公式オンラインショップ上で「クリームチーズチョコ〈袋〉1箱（10袋）」を2点以上ご購入すると「キリ ミニチュアチャーム」が貰えるキャンペーンを2026年1月19日（月）～2月2日（月）にて実施いたします。

■公式オンラインショップキャンペーン概要

・開催期間：2026年1月19日（月）00:00～2月2日（月）23:59まで

・応募方法：チロルチョコ公式オンラインショップ上で「クリームチーズチョコ〈袋〉1箱（10袋）」を2点以上ご購入

※景品のチャームはお一人様1点までです。

※チャームのデザインはランダムです。お選びいただくことはできません。

※予定上限数を超えた場合、期間中にキャンペーンを終了する可能性があります。

■チロルチョコについて

1903年に福岡県田川市で創業した松尾製菓から、商品企画・販売部門を分離して2004年に東京で設立された会社です。「あなたを笑顔にする」をミッションにたのしいお菓子の企画・販売を行っています。チロルチョコは「こどもたちに当時高級だったチョコレートを10円で届けたい」という想いから生まれました。定番の人気商品だけでなく、多彩なコラボ商品や季節限定商品、チャレンジングな新フレーバーなどを発売しており、累計フレーバー数は600種類以上にも上ります。

URL：https://shop.tirol-choco.com/

オンラインショップ：https://shop.tirol-choco.com/

Instagram：https://www.instagram.com/tirolchoco_official/

X：https://twitter.com/TIROL_jp

LINE：https://page.line.me/763quavr?openQrModal=true

TikTok：https://www.tiktok.com/@tirolchoco_official

■キリ(R)クリームチーズについて

「キリ クリームチーズ」は、豊かな自然の中で大切に育てられた牛から採れた新鮮な生乳と生クリームを原料に作られています。フランスで1966年の発売以来、素材にこだわったクリーミーな美味しさと、愛らしいロゴと個包装の手軽さでたちまち大人気となり、今では子供から大人まで世界中の多くの方に親しまれています。また、その美味しさから料理やスイーツの原材料としても高く評価され、シェフやパティシエなど多くの食のプロフェッショナルから支持されています。

URL：https://www.bel-japon.com/kiri/

Instagram：https://www.instagram.com/kiri_jp

X：https://x.com/kiri_japan

■会社概要

商号：ベル ジャポン株式会社 代表取締役 Aytekin Yildiz（アイテキン ユルドゥズ）

創立：2005年11月1日 資本金2億7,000万円

事業内容：フランス・ベル社の子会社として、キリ/ベルキューブ/ブルサン各ブランドの輸入販売（一部製品は国内委託製造）、マーケティング活動、新製品開発、販売会社への営業支援、品質の向上等の業務

事業所：〒107-0062 東京都港区 南青山3丁目13番18号313 南青山ビル5階

URL：https://www.bel-japon.com/