ÌÀÆü12·î23Æü¡Ê²Ð¡ËÌ¾¸Å²°¡¦±É¥¨¥ê¥¢¤Ë¡ÖNANICA-NAGOYA-¡×¥ªー¥×¥ó¡ªÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡ÈËâË¡À¤³¦¤ÎÁ´ËÆ¡É¤ò½é¸ø³«¡ª
TOPIC£±.¡§ÊÉ°ìÌÌ¤Ë¹¤¬¤ë³¨²è¤ÎÃæ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡ÈÈëÌ©¤ÎÆþ¤ê¸ý¡È¤«¤é»Ï¤Þ¤ëËâË¡À¤³¦ Á´ËÆ½é¸ø³«
TOPIC£².¡§°Û¤Ê¤ë5¤Ä¤ÎË×Æþ¶õ´Ö¤Ë¹¤¬¤ëËâË¡À¤³¦¤Ç¡¢Ææ²ò¤½é¿´¼Ô¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤Ç8¤Ä¤ÎÆæ¤ËÄ©Àï¡ª
TOPIC£³.¡§¡Ö¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÃÏ°è¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¥¿¥«¥é¥Ã¥·¥åÃ´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È¸ø³«
ÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥ê¥¢¥ëÊõÃµ¤·¡×¤Î´ë²è¡¦À©ºî¡¦±¿±Ä¤ò¼ê¤¬¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥é¥Ã¥·¥å(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§óîÆ£ Â¿²Ä»Ö¡¢°Ê²¼¥¿¥«¥é¥Ã¥·¥å)¤Ï¡¢ËâË¡ÂÎ¸³·¿Ææ²ò¤»ÜÀß¡ÖNANICA-NAGOYA-¡×¤òÌÀÆü2025Ç¯12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ì¾¸Å²°»Ô±ÄÃÏ²¼Å´³ÆÀþ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÌ¾¸Å²°»ÔÆâ³Æ½ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³·¿Ææ²ò¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖËâ½÷¤ÎÀÚÉä¤È£·¤ÄÌÜ¤ÎÏ©Àþ¡×¤âÆ±Æü¤è¤ê³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÅì³¤¥¨¥ê¥¢½é¾åÎ¦¡ª¡ÖNANICA-NAGOYA-¡×ÌÀÆü¥ªー¥×¥ó¡ª
Åìµþ¡¦²¼ËÌÂô¤Ë2025Ç¯2·î¤ËÂè1¹æÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¡¢¤ï¤º¤«È¾Ç¯¤ÇÌó15,000Ì¾¤¬Íè¾ì¡£µðÂç¤Ê³¨²è¤«¤éÅ¹Æâ¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦»Å³Ý¤±¤Ç¡¢SNS¤ä¸ý¥³¥ß¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ëÂÎ¸³·¿¥¨¥ó¥¿¥á»ÜÀß¡ÖNANICA¡×¡£¤¤¤è¤¤¤èÌÀÆü¡¢Âè2¹æÅ¹ÌÜ¤È¤·¤ÆÌ¾¸Å²°¤Ë¡ÖNANICA-NAGOYA-¡×¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¿Í´Ö³¦¤«¤é±£¤µ¤ì¤¿ËâË¡À¤³¦¡×¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢500Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤òÄ¶¤¨¤ë¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆæ²ò¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¥Æー¥Þ¤ÎÉô²°¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ê£¿ô¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡ÖNANICA-NAGOYA-¡×¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡¢¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤Î¼þÍ··¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£Ææ¤ò²ò¤¯¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¡Ö¥Ê¥Ë¥«¡×¤¬³§ÍÍ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¹Âç¤ÊËâË¡À¤³¦¤ÇËÂ¤°¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤ÎÊª¸ì¡£¡ÖËâË¡¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡×5¤Ä¤ÎË×Æþ·¿ÂÎ¸³¡ª
¡ÖNANICA-NAGOYA-¡×¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤Ï¡¢»ÜÀß¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ëÁ°¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
»ÜÀßÆþ¸ý¤Ë¤ÏÊÉ°ìÌÌ¤ËÌµ¿ô¤Î³¨²è¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡ÈÈëÌ©¤ÎÆþ¤ê¸ý¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÏËâË¡À¤³¦¤Ø¤ÈÆ³¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¶õ´Ö¤Ç¤Ï¡¢³Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Î¤Û¤«¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤Î¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ËâË¡À¤³¦¤Ø¤È·Ò¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÃÈÏ§¡×¤òÌÏ¤·¤¿±£¤·Èâ¡£Èâ¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹Ë×Æþ¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤½¤Î¶õ´Ö¤òÉñÂæ¤Ë¡ÖËâË¡¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿5¤Ä¤ÎÆæ²ò¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢°ÛÊÑÃµ¤·¤ä»ö·ï²ò·è¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½é¿´¼Ô¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÆñ°×ÅÙÀß·×¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£³Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤È¡ÖËâË¡¥«ー¥É¡×¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎËÁ¸±¤ÎµÏ¿¤È¤·¤Æ»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥«ー¥É¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¡É¥Ê¥Ë¥«¡É¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤â¡£
¢¡ËâË¡À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë²ò¤ÌÀ¤«¤¹5¤Ä¤ÎÂÎ¸³¢¡
£±.MIRROR¡Ê¥Æー¥Þ¡§¶À¤Î´Û¡Ë
¡ã¥¹¥Èー¥êー¡ä
Ëâ½÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆËâË¡¤¬¤«¤±¤é¤ì¤¿Éô²°¡Ä¡Ä¤½¤³¤Ï¡¢¸½¼Â¤È¶À¤ÎÀ¤³¦¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿À¤³¦¤À¤Ã¤¿¡ª
¡ã¥²ー¥à³µÍ×¡ä
Àê¤¤¡§FORTUNE¡Ú¿´¼æ¤«¤ì¤ëÊª¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¼«¤é¤ÎÀ³Ê¤È¸þ¤¹ç¤¦Àê¤¤¡Û
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1¿Í～
½êÍ×»þ´Ö¡§10 Ê¬～
ÎÁ¶â¡§\1,200/1Ì¾¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
°ÛÊÑ¡§ABNORMAL¡Úº¸±¦ÂÐ¾Î¤ÎÉô²°¤Ë±£¤µ¤ì¤¿°ÛÊÑ¤òÃµ¤¹Ãµº÷¡Û
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1¿Í～
½êÍ×»þ´Ö¡§20Ê¬Á°¸å
ÎÁ¶â¡§\1,500/1Ì¾¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ææ²ò¡§DOOR¡ÚÉô²°¤Ë´¬¤µ¯¤³¤ë°Û¾ï¤ò¸«¤Ä¤±¡¢Èâ¤òÃµ¤¹Ææ²ò¡Û
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1¿Í～
½êÍ×»þ´Ö¡§30Ê¬～
ÎÁ¶â¡§\2,500/1Ì¾¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
£².STASIS¡Ê¥Æー¥Þ¡§»þ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿Í¹ÊØ¶É¡Ë
¡ã¥¹¥Èー¥êー¡ä
¿Í´Ö³¦¤Ç¤ÏÌ¤¤À¶õÁÛ¾å¤Î»ºÊª¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë"ËâË¡"¤òÈëÆ¿¡¦´ÉÍý¤¹¤ëÆÃÊÌÁÈ¿¥¡£
¤½¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤Ï¡¢ËâË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤¿»ö·ï¡¢»ö¸Î¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÈÈºá¤ÎÂÐ½è¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£
»±²¼¤ÎËâË¡Í¹ÊØ¶É¤ÇÆÍÇ¡È¯À¸¤·¤¿¡ÖËâË¡Ë½È¯»ö·ï¡×¡£
¿·¿Í¤Ç¤¢¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¶µ°é·¸¤Î¥ß¥Ã¥Æ¤È¤È¤â¤Ë¸½¾ì¤ËÆ§¤ßÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Ãµ¤·Åö¤Æ¡¢¸«¤Ä¤±½Ð¤»¡£
¨¡¨¡¤è¤¦¤³¤½¡¢ËâË¡¤ÎÍ¹ÊØ¶É¤Ø¡£
¡ã¥²ー¥à³µÍ×¡ä
½éµé¡§DISCOVERY¡Ú¼ÂÂÎ¤È²½¤·¤¿¼ê»æ¤òÃµ¤·¡¢°ÛÊÑ¤Î¿¿¼Â¤ò³Î¤«¤á¤ë¡Û
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1¿Í～
½êÍ×»þ´Ö¡§20 Ê¬～40 Ê¬
ÎÁ¶â¡§\1,500/1Ì¾¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ãæµé¡§RESOLUTION¡Ú°ÛÊÑ¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¸¶°ø¤òÃµ¤ë¡Û
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1¿Í～
½êÍ×»þ´Ö¡§60 Ê¬～90 Ê¬
ÎÁ¶â¡§\2,500/1Ì¾¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
£³.PORTAL¡Ê¥Æー¥Þ¡§ËâË¡¤Î¾¦Å¹³¹¡Ë
¡ã¥¹¥Èー¥êー¡ä
Í¼¿©¤Î¤ª»È¤¤¤òÍê¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Ê¤¿¤Ïµ¤¤¬ÉÕ¤¯¤È¸«ÃÎ¤é¤Ì¾¦Å¹³¹¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¤É¤¦¤ä¤é¤³¤³¤ÏËâË¡¤Î¾¦Å¹³¹¤Î¤è¤¦¤À¡Ä¡Ä¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎËâË¡À¤³¦¤Ç¤Î¤ª»È¤¤¡¢Î¬¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤Û¤ª»È¤¤¡×¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡ª
¡ã¥²ー¥à³µÍ×¡ä
¡ÚÆÃ¼ì°õºþ¡¢¸Þ´¶¤ò»È¤Ã¤¿ÁªÂò¤Ê¤É½é¿´¼Ô¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³¡Û
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§£±¿Í～
½êÍ×»þ´Ö¡§90 Ê¬～120 Ê¬
ÎÁ¶â¡§\2,800¡¿£±Ì¾¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
£´.DOUBT¡Ê¥Æー¥Þ¡§¥¤¥«¥µ¥Þ¥«¥¸¥Î¡Ë
¡ã¥¹¥Èー¥êー¡ä
¤½¤³¤ÏÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È±½¤µ¤ì¤ë°Ç¥«¥¸¥Î¡Ä¡Ä¤½¤ÎÀµÂÎ¤ÏËâÎÏ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¿Í´Ö¤òÍ¶¤¤¹þ¤àËâ¤ÎÁã·¢¤À¤Ã¤¿¡£
ËâÎÏ¤òÈ¯¸½¤µ¤»¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢±½¤Î°Ç¥«¥¸¥Î¤ØÀøÆþÁÜºº¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥¤¥«¥µ¥Þ¤ä¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò¸«ÇË¤ê¡¢°Ç¥«¥¸¥Î¤ò²õÌÇ¤µ¤»¤è¤¦¡ª
¡ã¥²ー¥à³µÍ×¡ä
¡ÚÆæ²ò¤¤äÏÀÍý¥Ñ¥º¥ë¡¢É¬¾¡Ë¡¤òÆ³¤¯¥²ー¥à¤Ê¤ÉÆ¬Ç¾¤ò»È¤¦¡Û
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§£±¿Í～
½êÍ×»þ´Ö¡§120 Ê¬～150 Ê¬
ÎÁ¶â¡§\3,200¡¿£±Ì¾¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
£µ.DRAW¡Ê¥Æー¥Þ¡§Å·¶õ¤Î¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¡Ë¢¨1·î²¼½Ü¥¹¥¿ー¥ÈÍ½Äê
¡ã¥¹¥Èー¥êー¡ä
¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÃÏ¾å 500 ³¬¤Ø¡£ºÇ¾å³¬¤Î 1000 ³¬¤Ë¤¢¤ë¤È±½¤µ¤ì¤ëÈëÊõ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ì¤Ð°ìÚ¼Àé¶â¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¤·¤«¤·¡¢¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤ò¾å¾º¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¼¡¡¹¤Ë¸½¤ì¤ëÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ä¡Ä
¡ã¥²ー¥à³µÍ×¡ä
¡ÚÃÏ¾å 1000 ³¬¤òÌÜ»Ø¤·¡¢À©¸Â»þ´ÖÆâ¤Ç¿ôÂ¿¤ÎÆæ¤ò²ò¤¤Þ¤¯¤ë¡Û
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§£±¿Í～
½êÍ×»þ´Ö¡§30 Ê¬
ÎÁ¶â¡§1Ì¾ÂßÀÚ¥Á¥±¥Ã¥È¡¿\3,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢2Ì¾ÂßÀÚ¥Á¥±¥Ã¥È¡¿\4,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢
3Ì¾ÂßÀÚ¥Á¥±¥Ã¥È¡¿\5,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢4Ì¾ÂßÀÚ¥Á¥±¥Ã¥È¡¿\6,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Êª¸ì¤Ïº£¸å¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¿Ê²½¤·Â³¤±¤ëËâË¡À¤³¦¤ò¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î»²²ÃÊýË¡¡Û
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¡Êhttps://nanica-nagoya.jp¡Ë¤«¤é¤Î¹ØÆþ
¡¦Å¹Æ¬ÅöÆüÈÎÇä
¢¨Á°Çä¤ê·ô¤¬´°Çä¤Î¾ì¹ç¡¢ÅöÆü·ô¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¸ø±éÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¶â¤Î¤ßÁ´³ÛÊ§¤¤Ìá¤·¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Î¹Èñ¤ä½ÉÇñÈñ¤Ê¤É¤ÏÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤Î¾å¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¸ø±éÃæ»ß°Ê³°¤Ç¤ÎÊÖ¶â¤Ï°ìÀÚ¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÍýÍ³¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¸å¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤ª¤è¤ÓÆüÄøÊÑ¹¹¤Ï¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüÄø¤ò¤è¤¯¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤½¤ÎÂ¾¡¢³Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÃí°Õ»ö¹à¡¢¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°HP¡Êhttps://nanica-nagoya.jp¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡Ëâ½÷¤ÎÊªÈÎ¥³ー¥Êー¢¡
Ëâ½÷¤ÎÊªÈÎ¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢ËâË¡¥â¥Áー¥Õ¤Î»¨²ß¤ä»ý¤Áµ¢¤êÆæ*¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤âÈÎÇä¡£
µ²±¤Ë»Ä¤ëËâË¡¤Î¡Ö¥Ê¥Ë¥«¡×¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
*¤ª²È¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤ÆÆæ²ò¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¥Ã¥È
¡¦Witchʼs Kiss Ëâ½÷¤Î¸ý¤Å¤± ²Á³Ê¡§700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¥¯¥é¥ó¥Ù¥êー¥¸¥åー¥¹¡¿¥é¥º¥Ù¥êー¥Ô¥åー¥ì¡¿¥°¥ì¥Ê¥Ç¥ó¥·¥í¥Ã¥×¡¿Ãº»À¿å
¡¦Witchʼs TearsËâ½÷¤ÎÎÞ ²Á³Ê¡§950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¥Ôー¥·¥í¥Ã¥×¡¿¥ì¥â¥Íー¥É¥Ùー¥¹¡¿¥ì¥â¥ó¥¸¥åー¥¹¡¿Ãº»À¿å¡¿¥¢¥¤¥¹¤Î¼Â
¡¦¥Ê¥Ë¥«¤Î¤¿¤Þ¤´ ²Á³Ê¡§800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥á¥í¥ó¥·¥í¥Ã¥×¡¿¥Ö¥ëー¥¥å¥é¥½ー¥·¥í¥Ã¥×¡¿Ãº»À¿å¡¿¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ü¥Ð
¡¦Ëâ½÷¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¥³¥¢ ²Á³Ê¡§950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËµíÆý¡¿¥¢¥¤¥¹¥³ー¥Òー¡¿¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥Àー¡¿¥Á¥ç¥³¥½ー¥¹¡¿¥Á¥ç¥³¥¯¥êー¥à¡¿¥³¥³¥¢¥¯¥Ã¥ー
¡¦¥Ê¥Ë¥«¤Î¥ªー¥í¥é¥½ー¥À ²Á³Ê¡§900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥Ö¥ëー¥¥å¥é¥½ー¥·¥í¥Ã¥×¡¿¥¹¥×¥é¥¤¥È¡¿Ãº»À¿å¡¿¥ªー¥í¥é¥Ñ¥¦¥ÀーÆþ¤ê¥³¥Ã¥È¥ó¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¡¿º½Åü²Û»Ò
～¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º～¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¡¦¡ØTHE DOOR¡Ù
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀäÂÐ¤ËÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¥²ー¥à¥·¥¹¥Æ¥à¡ß»æ¥®¥ß¥Ã¥¯
¥¥Ã¥È¤È WEB ¤¬Í»¹ç¤·¤¿Ææ²ò¤¡ª
Ìµ¸Â¤ËÂ³¤¯Èâ¤«¤é¡¢Ã¦½Ð¤»¤è¡£
²Á³Ê¡§1,500 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Æñ°×ÅÙ¡§¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
½êÍ×»þ´Ö¡§1 »þ´Ö～
¡¦¥Þ¥È¥ê¥çー¥·¥«
4 ºîÉÊ¡ÜºÇ¸å¤ÎÆæ¤¬°ìÈ¢¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¿¥«¥é¥Ã¥·¥å»Ë¾åºÇÂç¥Ü¥ê¥åー¥à¡¦¹âÆñ°×ÅÙ¤ÎºîÉÊ¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥Þ¥È¥ê¥çー¥·¥«¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡É¼ö¤¤¡É¤ò²ò¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
²Á³Ê¡§5,000 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Æñ°×ÅÙ¡§¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
½êÍ×»þ´Ö¡§4 »þ´Ö～
¡¦»°Åç¤Î ¤æ¤«¤êÆæ
¿©¤Ù¤ì¤ëÆæ²ò¤¥·¥êー¥º¤«¤é¡¢ÎÁÍý¤ò´°À®¤µ¤»¤Ê¤¤¤È²ò¤±¤Ê¤¤Ææ²ò¤ºîÉÊÅÐ¾ì¡ª
¤À¤ì¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÂç¿Íµ¤¤Î¡Ö¤æ¤«¤ê¡×¤ò»È¤Ã¤¿Ææ²ò¤¡£
Â¾¤ÎºîÉÊ¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢ºÇ¸å¤Ë¥¢¥Ã¤È¶Ã¤¯»Å³Ý¤±¤¢¤ê¡ª
¡ÈÎÁÍý¤ÈÆæ²ò¤¡É¤È¤¤¤¦°Û⾊¤ÎÂÎ¸³¤¬°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ª
²Á³Ê¡§1,500 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Æñ°×ÅÙ¡§¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
½êÍ×»þ´Ö¡§1 »þ´Ö～
¡ü¡ÖNANICA-NAGOYA-¡×¥ªー¥×¥ó¤Ë¤¢¤¿¤êÃ´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¤Ä¤¤¤ËÅì³¤¥¨¥ê¥¢½é¤È¤Ê¤ë¡ÖNANICA -NAGOYA-¡×¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤È¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÂÎ¸³¤ËÉÒ´¶¤Ç¡¢ÆÈ¼«¤Î¾ÃÈñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»ý¤ÄÌ¾¸Å²°¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤Î³¹¤ò¡Ö¼¡¤Ê¤ëÄ©Àï¤ÎÉñÂæ¡×¤È¤·¤ÆÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
²áµî¤Ë¤ÏÇîÊª´Û ÌÀ¼£Â¼ÍÍ¤È¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¡¢Åì³¤ÃÏ°è¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤È¸½ÃÏÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¡ÈÅÚ¾í¡É¤Î¾å¤Ë¡¢²¼ËÌÂô¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ NANICA ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢Ì¾¸Å²°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÖËâË¡¡×¤È¡ÖÂÎ¸³¡×¤È¡ÖÆæ²ò¤¡×¤Î¸òº¹ÅÀ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ÜÀß¤Ï¡¢¡Ö»ÜÀßÆâ¼þÍ··¿¤ÎÆæ²ò¤ÂÎ¸³¡×¤È¤·¤ÆÆüËÜºÇ¹âÊö¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òÌÜ»Ø¤·¡¢À¤³¦´ÑÀß·×¡¦Ææ²ò¤¤ò´Þ¤àÂÎ¸³¹½Â¤¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥¼¥í¤«¤é¹½ÃÛ¡£
¤Þ¤ë¤Ç°ÛÀ¤³¦¤ÎÃæ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊË×Æþ´¶¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î½ÐÅ¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¿·¤¿¤Ê·Á¤òÌ¾¸Å²°¤«¤éÈ¯¿®¤·¡¢³¹¤È¿Í¡¢Ê¸²½¤ò¡È¥Ê¥Ë¥«¡É¤Ç¤Ä¤Ê¤°»î¤ß¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤Ï 3 ¹æÅ¹¡¦4 ¹æÅ¹¤È¤¤¤Ã¤¿Å¸³«¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢³ÆÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÎò»Ë¡¢¼þÊÕ»ÜÀß¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿ NANICAÆÈ¼«¤Î¡ÖÂÎ¸³·¿¡×Å¹ÊÞ¤òÁ´¹ñ¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤¬ÁÏ¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¡È»ÜÀß¡É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤¢¤Î³¹¤Ë¡¢ËâË¡¤Î¥Ê¥Ë¥«¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡×¤½¤¦¸À¤Ã¤ÆÃ¯¤«¤¬Ë¬¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢Êª¸ì¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ÏÆ±»þ¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤·¡¢¿·¤¿¤Ê²óÍ·À¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´Ñ¸÷»ÜÀß¡¢¸òÄÌµ¡´Ø¡¢ÃÏ¸µÅ¹ÊÞ¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡È¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÃÏ°è¤ÎºÆ¹½ÃÛ¡É¤ò·Ç¤²¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥é¥Ã¥·¥å CMO °¤ÉôÍ¦²í¡Ë
¡ü¡Ê»²¹Í¡Ë¡ÖËâ½÷¤ÎÀÚÉä¤È£·¤ÄÌÜ¤ÎÏ©Àþ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙÂÎ¸³·¿Ææ²ò¤¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¡ÊBV ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡¢¥¿¥«¥é¥Ã¥·¥å¡¢¥Ñ¥ë¥³¡Ë¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¸òÄÌ¶É¤È¶¦Æ±¤·¡¢ÂÎ¸³·¿Ææ²ò¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖËâ½÷¤ÎÀÚÉä¤È£·¤ÄÌÜ¤ÎÏ©Àþ¡×¤ò2025Ç¯12 ·î23Æü¡Ê⽕¡Ë～2026 Ç¯6·î30Æü¡Ê⽕¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍÑ¤ËÀ©ºî¤·¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤òÅ¸³«¡£Ì¾¸Å²°¤Î³¹Ãæ¤Ë½Ð¸½¤·¤¿¡ÈËâË¡¿Ø¡É¤òÃµ¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¸ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃÏ²¼Å´¤ÎÈë
Ì©¤òÃµ¤ì¡ª
¡ÖNANICA-NAGOYA-¡×¤Ç¤â¡¢ÂÎ¸³·¿Ææ²ò¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖËâ½÷¤ÎÀÚÉä¤È7¤ÄÌÜ¤ÎÏ©Àþ¡×¤ÎÆæ²ò¤¥¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÖNANICA-NAGOYA-¡×Å¹ÊÞ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§NANICA-NAGOYA-¡Ê¥Ê¥Ë¥« ¥Ê¥´¥ä¡Ë
½»½ê¡§¢©460-0008
°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É 3 ÃúÌÜ 32-6 £Â£Å£Ã£Ï£Í£Å £Ó£Á£Ë£Á£Å 4F
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Ì¾¸Å²°»Ô±ÄÃÏ²¼Å´Ì¾¾ëÀþ¡Ö⽮¾ìÄ®¡×±Ø ÅÌÊâ 3 Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00~21:00¡ÊÊ¿Æü¡Ë10:00~21:00¡ÊÅÚÆü½Ë¡Ë
ÄêµÙÆü¡§Ëè½µ¿åÍËÆü
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§052-684-6752 ¡¿ info@nanica-nagoya.jp
¥ªー¥×¥óÆü¡§2025Ç¯12·î23 Æü
¡ÚÊõÃµ¤·¤äÆæ²ò¤¤Ç¿·¤¿¤Ê·ÐºÑ³èÆ°¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡Ö¥¿¥«¥é¥Ã¥·¥å¡×¡Û
¥¿¥«¥é¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢ÁÏ¶È¤«¤é 20Ç¯°Ê¾åÊõÃµ¤·»ö¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤Î¡ÖÊõÃµ¤·ÀìÌç²ñ¼Ò¡×¤Ç¤¹¡£ÊõÃµ¤·¤äÆæ²ò¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É²°Æâ³°Ìä¤ï¤º¡¢¼þÍ·¡¦²óÍ··¿¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÂ¿¿ô¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£40Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë²ñ°÷¤òÊÝÍ¤·¡¢´ë¶È¡¦ÃÏ°è¡¦»ÜÀßÍÍ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¡¹¿·¤¿¤Ê·ÐºÑ³èÆ°¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Îß·×»²²Ã¼Ô¿ô 1,000Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¥ê¥¢¥ëÊõÃµ¤·¡×¤Ï¡¢¡Öº¤Æñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢¼«¤é¤Î¼ê¤ÇÊõ¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦⾮Æü¾ïÅª¤Ê´¶Æ°¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡¢Í£°ìÌµ⼆¤ÎÂÎ¸³·¿¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
ËÜ¼Ò¡§¢©140-0014 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÂç°æ 1-28-1 ½»Í§ÉÔÆ°»ºÂç°æÄ®±ØÁ°¥Ó¥ë 13F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§⿑Æ£ Â¿²Ä»Ö
ÀßÎ©¡§2003Ç¯1·î
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6417-1204¡ÊÂåÉ½¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥ê¥¢¥ëÊõÃµ¤·¡Ö¥¿¥«¥é¥Ã¥·¥å¡ª¡×¤Î±¿±Ä¡¢ÊõÃµ¤·¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹¹ðÂåÍý¶ÈÌ³¡¢»ÜÀß¡¦ÃÏ°è¤Î½¸µÒ»Üºö¡¢ÃÄÂÎÎ¹¹Ô¡¦¸¦½¤¤ÎÁÇºà¤È¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡¦±¿±Ä¡¢¤Û¤«
URL¡§https://takarush.co.jp/