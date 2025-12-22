ダイナム、全国の子ども食堂等96施設、約7,000人へクリスマスプレゼントを訪問寄贈

株式会社ダイナム

全国46都道府県にパチンコホールを展開する株式会社ダイナム（本社：東京都荒川区西日暮里 代表取締役：保坂 明）は、2025年12月度において、ダイナム店舗近隣の38都道府県96施設の子ども食堂等に、総額174万円相当のクリスマスプレゼントを寄贈いたしました。寄贈品は、自然災害で甚大な被害を受けた被災地から購入することで、被災地の復興支援の一助となることを目指しております。今回のイベントでは、約7,000名の子ども達への配布を予定しております。

このたびの活動は、社会貢献活動の一環として、店舗周辺の子ども食堂や福祉施設へクリスマスのお菓子を寄贈するものです。寄贈時には、当社従業員が施設を訪問し、施設スタッフ様と協業でクリスマス会等のイベントを開催いたしました。また、寄贈品については、「令和6年能登半島地震」ならびに「令和7年8月熊本豪雨災害」により甚大な被害を受けた石川県、熊本県の菓子製造会社から購入することで、復興支援につなげるとともに、被災地の現状を伝え、支援の輪を風化させることなく全国へ広げていきたいと考えております。

今後も、地域とのさらなる共生を目指し、地域社会の活性化と発展に貢献する活動を継続してまいります。

■各地での活動の様子

男鹿店 お寺食堂での活動茨城古河東店 こがっこ夢食堂での活動上野店 わいわいいがっこでの活動鹿児島笠之原店・鹿児島東串良店・鹿児島鹿屋店 おばあちゃん家子ども食堂での活動

クリスマスイベント実施施設１.

クリスマスイベント実施施設２.

株式会社ダイナム

パチンコを「誰もが気軽に楽しめる日常の娯楽」となるよう改革し、「街と生きるパチンコ。」を目指すべく、日本全国にチェーン型パチンコホールを展開しています。全国46都道府県に389店舗（2025年12月現在）を展開し、1円パチンコなどの低貸玉営業を中心とした店舗展開を推進しています。

・ダイナム採用サイト：https://www.recruit.dynam.jp/

・ダイナム公式サイト：https://www.dynam.jp

・ダイナム公式X：https://twitter.com/dynamjp

・ダイナム公式YouTube：https://www.youtube.com/user/dynamjp

株式会社ダイナムジャパンホールディングスについて

信頼と夢を育む百年の挑戦という企業理念を掲げ、日本全国にパチンコホールを展開する株式会社ダイナムを含む３社のパチンコホール経営会社および、その他グループ会社を保有する持株会社です。2012年8月香港証券取引所に株式上場（香港証券取引所メインボード／証券コード：06889）