「パンどろぼう展」新たに2会場の開催が決定！

「パンどろぼう展」新規会場が開催決定

株式会社KADOKAWA

パンどろぼう展巡回の新たな会場として神戸会場と長野会場の開催が決定しました！

会場やチケット情報などの詳細は、後日あらためて各会場の公式サイトにてお知らせいたします。

神戸会場 開催概要

■会期

2026年4月開催

長野会場 開催概要

■会期

2026年4月18日(土)～5月17日(日)

■会場

井上アイシティ21 3階 山形ウェルアップホール

■時間

10:00～18:00（最終入場17:30）

※営業日時は変更となる場合がございます。詳しくは井上アイシティ21 HPをご確認ください。

■チケット(全て税込)

【前売券】一般(中学生以上)：1,300円

4歳～小学生：500円

【日時指定 対象期間】

4月18日(土)、4月19日(日)、4月25日(土)、4月26日(日)、

4月29日(水)、5月2日(土)、5月3日(日)、5月4日(月)、5月5日(火)、

5月6日(水)、5月9日(土)、5月10日(日)、5月16日(土)、5月17日(日)

【入場時間】

１.10:10／２.11:10／３.12:10／４.13:10／５.14:10／６.15:10／７.16:10／８.17:10

【当日券】一般(中学生以上)：1,500円

4歳～小学生：600円

※3歳以下は入場無料

※身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は観覧無料

■お問合せ

長野朝日放送：026-223-3133(10：00～17：00 土日祝除く)

井上アイシティ21(代表)：0263-98-4521(10：00～19：00)

パンどろぼう展とは

２０２４年８月に松屋銀座からスタートし、全国巡回しているパンどろぼう展。本展では『パンどろぼう』、『パンどろぼうvsにせパンどろぼう』、『パンどろぼうとなぞのフランスパン』、『パンどろぼう おにぎりぼうやのたびだち』、『パンどろぼうとほっかほっカー』の原画作品をはじめ、キャラクターデザインやラフスケッチを展示するほか、パンどろぼうの世界観が体感できるフォトスポットも多数展開。パンどろぼうの、おちゃめでシュールな面白さがいっぱい詰まった展示空間を、お楽しみいただけます。物販コーナーでは、描き下ろし作品を使った記念グッズも多数販売いたします。

■公式サイトURL

https://www.pandorobou-ten.com

■公式twitterアカウント

@pandorobou_ten

パンどろぼうとは

”パンどろぼう”って、なにもの！？ 読み聞かせが楽しいユーモア絵本

まちのパンやから サササッと とびだす ひとつのかげ。

パンが パンをかついで にげていきます。

「おれは パンどろぼう。おいしいパンを さがしもとめる おおどろぼうさ」

パンに包まれた、その正体とは――！?

お茶目で憎めないパンどろぼうが、今日も事件をまきおこす！

・公式サイト： https://ehon.kadokawa.co.jp/pandorobo/

■柴田ケイコ

高知県生まれ。 絵本作品に、「めがねこ」シリーズ（手紙社）、

「しろくま」シリーズ（PHP 研究所）、 「パンどろぼう」シリーズ（KADOKAWA）などがある。