【東京グレートベアーズ】ホームゲームに大相撲力士の阿炎関 来場決定！

株式会社グレートベアーズ（本社:東京都渋谷区、代表取締役:久保田健司）は、2026年2月15日(日)に有明コロシアムで開催される、2025-26 大同生命 SV.LEAGUE MEN 東京グレートベアーズ ホームゲーム ジェイテクトSTINGS愛知戦 GAME2において、錣山部屋所属の阿炎政虎 関の来場が決まりましたので、お知らせいたします。

■東京グレートベアーズ vs ジェイテクトSTINGS愛知 実施概要

・対戦カード：東京グレートベアーズ vs ジェイテクトSTINGS愛知

・日時：

2月15日（日）12:00開場、13:00オープニングセレモニー、14:05試合開始

※開場時間・オープニングセレモニー開始時間は、変更になる可能性がございます。

・会場：有明コロシアム（東京都江東区有明２丁目２－２２）

・後援：東京都

■阿炎 関 出演概要

・日時：2026年2月15日（日）

・会場：有明コロシアム コート上

・内容：オープニング（13:00頃）、始球式（14:00頃）、ハーフタイム（15:00頃）

※タイムスケジュールは変更になる可能性がございます。

■阿炎 政虎（あび・まさとら）関 プロフィール

埼玉県越谷市出身で、錣山部屋（しころやまベや）所属の大相撲力士。

身長188センチ、体重164キロ、得意技は突き・押し。

高校卒業後、錣山部屋に入門し、平成25年夏場所に初土俵を踏む。

平成30年初場所で新入幕を果たし、令和4年九州場所では幕内最高優勝を飾る。

金星5個。殊勲賞2回。敢闘賞4回。最高位は東関脇。美しい四股を踏むことでも有名。

■東京グレートベアーズ ／ Tokyo GreatBears

東京グレートベアーズは、2022年6月に株式会社ネイチャーラボがFC東京バレーボールチームの休部に伴い、全体譲渡により発足した、プロバレーボールチームです。

チーム名の由来は星座のおおぐま座がモチーフとなっており、おおぐま座の一部である北斗七星のように、7つの星(選手とサポーター)がつながり、バレーボールを通じて、人や地域、世界を「つなぐ」存在を目指しています。

■クラブ運営会社

社名：株式会社グレートベアーズ

所在地：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階

代表者：代表取締役 久保田健司

設立：2022年5月

業種名：プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動

ホームページ：https://tokyo-greatbears.com/