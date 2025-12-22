シリーズ全作品が一気に見られる最後のチャンス！《ＴＶ初！》『007』シリーズ25作品年末マラソン放送決定！

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

1986年の「スターチャンネル」開局から来年2026年の40周年に向けて、洋画作品に加えて新たに日本映画と音楽コンテンツを充実させた総合エンターテイメント放送局「BS10プレミアム（読み：ビーエステンプレミアム）」は、10月と11月の2か月間に渡り、記念すべき第１作の『００７／ドクター・ノオ』から、最新作の第２５作『００７／ノー・タイム・トゥ・ダイ』までの全２５作品を放送してきましたが、今月はその全25作品を年末マラソン放送をいたします。

英国諜報員ジェームズ・ボンドを主人公としたスパイ・アクション映画の代名詞『００７』シリーズ。1962年に本国イギリスでシリーズ第１作『００７／ドクター・ノオ』が公開されて以来、様々な名俳優が主人公のジェームズ・ボンドを演じ、世界中から愛される超人気シリーズへと成長を遂げてきました。

そこで年末の12月29日から31日までは全25作品を連続でお届け！シリーズ25作品まとめての放送は日本のテレビとしては史上初となります！また、全作品を観られるのは今回が最後！2025年の年末は心ゆくまで『００７』の世界をご堪能ください。

≪TV初≫ 『007』シリーズ全25作品マラソン放送！

放送日時：【字幕版】12月29日(月)午後1：30～12月31日(水)午後11：50

連続マラソン放送（全25作品）

(c) 1962 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.『007／ドクター・ノオ』放送日時： 12月29日(月)午後1：30

人気スパイアクションシリーズ記念すべき第1弾。イギリス諜報部の敏腕スパイであるジェームズ・ボンドが、ノオ博士の陰謀に立ち向かう。

『007／ロシアより愛をこめて』放送日時： 12月29日(月)午後3：30

シリーズ第2弾。ソ連の新型暗号解読機と女性スパイの亡命を巡って、ジェームズ・ボンドが活躍する。

(c) 1963 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.(c) 1964 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.『007／ゴールドフィンガー』放送日時： 12月29日(月)午後5：30

ジェームズ・ボンドが、金塊貯蔵庫を狙う億万長者と対決する。

『007／サンダーボール作戦』放送日時：12月29日(月)午後7：30

核爆弾を搭載したまま消息を絶った爆撃機の行方を巡り、ジェームズ・ボンドが活躍する。

(c) 1965 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.(c) 1967 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.『007は二度死ぬ』放送日時： 12月29日(月)午後9：50

消息を絶った宇宙船の行方を追ってジェームズ・ボンドが日本へ。

『女王陛下の007』放送日時： 12月29日(月)深夜12：00

ジョージ・レーゼンビーが1作限りの2代目ボンドを演じたシリーズ第6弾。

宿敵ブロフェルドの行方を追うボンドは1人の女性と出会う。

(c) 1969 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.(c) 1971 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.『007／ダイヤモンドは永遠に』放送日時： 12月29日(月)深夜2：40

ダイヤモンド密売を巡りジェームズ・ボンドが悪の組織スペクターと対決する。

『007／死ぬのは奴らだ』放送日時： 12月29日(月)深夜5：00

ロジャー・ムーアが3代目ジェームズ・ボンドとして初登場した人気スパイアクション“007”シリーズの第8作。

(c) 1973 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.(c) 1974 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.『007／黄金銃を持つ男』放送日時： 12月30日(火)午前7：15

ロジャー・ムーア主演のシリーズ第9弾。アジアを舞台に、超一流の殺し屋“スカラマンガ”とジェームズ・ボンドの対決を描く。

『007／私を愛したスパイ』放送日時： 12月30日(火)午前9：40

ソ連の女性スパイと手を組んだジェームズ・ボンドが、世界征服を狙う秘密組織と闘う。

(c) 1977 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.(c) 1979 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.『007／ムーンレイカー』放送日時： 12月30日(火)午後12：00

人類滅亡を企てる科学者の野望を阻止すべく、ジェームズ・ボンドが宇宙空間に向かう。

『007／ユア・アイズ・オンリー』放送日時： 12月30日(火)午後2：20

本格アクションに回帰したシリーズ第12弾。沈没した軍艦から盗まれた最新鋭機器の行方を追って、ジェームズ・ボンドが活躍。

(c) 1981 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.(c) 1983 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.『007／オクトパシー』放送日時： 12月30日(火)午後4：40

第三次世界大戦を引き起こそうとするソ連の陰謀に、ジェームズ・ボンドが立ち向かう。

『007／美しき獲物たち』放送日時： 12月30日(火)午後7：00

シリコンバレー破壊を目論む大富豪の陰謀に、ジェームズ・ボンドが立ち向かう。

(c) 1985 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.(c) 1987 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.『007／リビング・デイライツ』放送日時： 12月30日(火)午後9：20

4代目ジェームズ・ボンド初登場の人気シリーズ第15弾。ソ連によるスパイ暗殺計画を阻止するため、ボンドが世界を駆け巡る。

『007／消されたライセンス』放送日時： 12月30日(火)午後11：40

殺しのライセンスを剥奪されたボンドは単身、友人の復讐に挑む。

(c) 1989 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.(c) 1995 Danjaq, LLC and Seventeen Leasing Corporation. All Rights Reserved.『007／ゴールデンアイ』放送日時： 12月30日(火)深夜2：00

5代目ジェームズ・ボンド、ピアース・ブロスナン初登場の人気シリーズ第17弾。衛星兵器を使った世界征服の陰謀に立ち向かう。

『007／トゥモロー・ネバー・ダイ』放送日時： 12月30日(火)深夜4：20

ピアース・ブロスナン主演の人気シリーズ第18弾。情報を操作して世界の支配を目論むメディア王とジェームズ・ボンドが対決。

(c) 1997 Danjaq, LLC and Eighteen Leasing Corporation. All Rights Reserved.(c) 1999 Danjaq, LLC and United Artists Corporation. All Rights Reserved.『007／ワールド・イズ・ノット・イナフ』放送日時： 12月31日(水)午前6：30

石油パイプラインの破壊を企むテロリストにジェームズ・ボンドが立ち向かう。

『007／ダイ・アナザー・デイ』放送日時： 12月31日(水)午前8：50

北朝鮮から救出されたジェームズ・ボンドが裏切り者を追って世界を駆け巡る。

(c) 2002 Danjaq, LLC and United Artists Corporation. All Rights Reserved.(c) 2006 Danjaq, LLC and United Artists Corporation. All Rights Reserved.『007／カジノ・ロワイヤル（2006）』放送日時： 12月31日(水)午前11：15

007誕生秘話を描く“007”シリーズ第21弾。初登場となるダニエル・クレイグ扮する6代目ジェームズ・ボンドが犯罪組織と対決。

『007／慰めの報酬』放送日時： 12月31日(水)午後1：50

前作の続編となるダニエル・クレイグ主演の人気シリーズ第22弾。最愛の女性を失ったジェームズ・ボンドが復讐の戦いに挑む。

(c) 2008 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.(c) 2012 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.『007／スカイフォール［フルスクリーン版］』放送日時： 12月31日(水)午後3：50

“007”シリーズ誕生50周年記念作。画面上下の黒帯が外され全画面をフルに活用した貴重なフルスクリーン版。

『007／スペクター』放送日時： 12月31日(水)午後6：20

ダニエル・クレイグ版4作目となる“007”シリーズ第24弾。復活した犯罪組織スペクターの陰謀にボンドが立ち向かう。

(c) 2015 Danjaq, LLC, Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. and Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.(c) 2021 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.『007／ノー・タイム・トゥ・ダイ』放送日時：12月31日(水)午後9：00

ダニエル・クレイグ主演の6代目ジェームズ・ボンド最終作。00エージェントを引退していたボンドが、恐るべき陰謀に挑む。