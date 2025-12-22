【参加無料|現地参加 先着100名】東京都「世界に羽ばたくアニメーター等育成支援事業 第3回アニメーター・漫画家起業セミナー開催決定！

株式会社ABCアニメーション

株式会社ABCアニメーションでは、東京都の「世界に羽ばたくアニメーター等育成支援事業」の一環として、アニメや漫画産業において、事業展開を目指すクリエーター・起業家等の皆さまを対象にした無料セミナーを開催いたします。

東京都は、アニメ・漫画におけるクリエーター等を対象に、作品制作に専念できる空間（アトリエラボ）を東京コンテンツインキュベーションセンター（TCIC）内に整備するとともに、先端技術等の知識・ノウハウの提供やコンテンツ事業者等とのマッチング機会の提供により、アニメや漫画業界における事業展開等をサポートする「現代版トキワ荘起業家育成プログラム」を実施しています。

本セミナーでは、アニメーター・漫画家等のクリエーターが地域と繋がりながら、IPの創造と活用によって地域の魅力を発信し、クリエーター自身が地域と共に成長していくための具体的な考え方と実践例を紹介します。最近では、ファンが創るアニメ聖地の新たな価値観が地域と世界を結びつける機会になっていますが、「クリエーター×地域×世界のコンテンツファン」の視点で、新たなIPビジネスモデルにチャレンジするゲストの講演を通じてお届けします。

“未来をつくるのは、今ここにいるあなたです。”

創作だけでなく、ビジネスモデル創りや事業化も自分の手で切り開いていきたいと考えるクリエーターの皆さまのご参加をお待ちしております。

■開催概要

●イベント名

東京都「世界に羽ばたくアニメーター等の育成支援事業」第3回セミナー

「クリエーターが地域と共に創るIPビジネスの未来～クリエーター視点でのアニメ聖地のグローバル化を語る～」

●日時 2026年1月27日（火）18:00～19:30（17:30開場）

●会場 東京コンテンツインキュベーションセンター

〒164-0012 東京都中野区本町2-46-1 中野坂上サンブライトツイン14階

（東京メトロ「中野坂上駅」直結）

●定員 先着100名（コンテンツ業界関係者、主にクリエーター対象）

●開催形式 リアル（集合型）※ネットワーキング（名刺交換会）あり

●参加費 無料（事前申込制）

●申込締切 2026年1月26日（月）17:00

●主催 株式会社ABCアニメーション

■プログラム（予定）

1. 東京都「世界に羽ばたくアニメーター等育成支援事業/現代版トキワ荘起業家育成プログラム」概要説明（10分）

2. トークセッション（60分）

【トークテーマ】

- クリエーター四戸監督のアニメーションとの出会い、そして起業への道のり

- クリエーターが地域と繋がる！IPが生まれる！そして世界に羽ばたく！

１.アニメーション映画「神在月のこども」の事例（地元が支えた制作秘話）

２.聖地巡礼アプリ「舞台めぐり」・音のARサービス「Locatone」の事例（進化するアニメ聖地の価値作り）

- アニメーションが世界のファンに「行きたい日本」を翻訳する!?

- 「アニメ聖地」はクリエーターと作品に何をもたらすのか？

- 四戸監督の次の一手は！？地域と世界のアニメファンを結ぶ縁作りは続く！

- 地域とクリエーターが共に成長するための今後の展望

3. 名刺交換・交流タイム（20分）

■登壇者

【アニメーション監督 四戸 俊成 様】

2009 年cretica universalを設立し、大作映画のプレミア演出から、全国のタイアップまでを統括。映画『神在月のこども』で原作・監督を務め、その全国公開で2021年「報知映画賞 アニメ作品賞」「ロケーションジャパン大賞」「モントリオール国際リース賞映画祭」など国内外でノミネートを叶える。翌2022年、Netflixの全世界配信・初週161万人鑑賞で【Global Top10 (8 位) 】を獲得し、2025年、大阪・関西万博に約450万人鑑賞・記念ステージで登壇。次回作を発表した。

【ソニーマーケティング株式会社 Locatoneプロデューサー 安彦 剛志 様】

ソニー株式会社にハードウェアエンジニアとして入社。ノートPC「VAIO」や、ブルーレイディスクの立ち上げなどを担当。プレイステーションネットワークの企画にも携わりエンタメの作り方を学んだ後、2013年から新規事業として聖地巡礼アプリ「舞台めぐり」に参画、大洗や沼津、鴨川など１５０以上の地域の集客サポートを行う。「地球まるごとテーマパーク化」に向け、更に広いフィールドをエンタメ化することを目標に、現在はLocatoneの普及に尽力している。

【株式会社ABCアニメーション 代表取締役社長 森 好文】（ファシリテーター）

＜プロフィール＞

1995年（株）角川書店（現（株）KADOKAWA）入社後、漫画、小説、アニメーション、ゲーム等のコンテンツを活用した国内外での企画・事業開発、ライセンス・メディアミックス展開に携わる。2004年経済産業省に出向しTIFFCOM創設、2007年～2013年角川グループ香港法人駐在、2016年一般社団法人アニメツーリズム協会設立。2020年10月朝日放送グループホールディングス入社、現在、ABCアニメーション代表取締役社長、ゼロジーアクト代表取締役会長、トイジアム代表取締役会長。

4. 名刺交換・交流タイム（15分）

※登壇内容・時間配分は変更となる場合があります。最新情報はTCIC公式サイト内にて随時更新いたします。

■お申込み方法

以下のPeatixの申込み専用ページにてお申込みください。

https://tokyo-anime-manga-4.peatix.com/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ABCアニメーション セミナー運営事務局

Email：info_animemanga@abc-anime.co.jp

▼こんな方におすすめ！

・アニメ・漫画などの制作に関わるクリエーター

・自身の作品を発信し、事業として展開したい方

・異なる分野のクリエーターとつながり、共創したい方

・アトリエラボや支援施策の最新情報をいち早く知りたい方

■株式会社ABCアニメーションについて

株式会社ABCアニメーション(エービーシーアニメーション、ABC ANIMATION, INC.)は、朝日放送グループホールディングスの100%子会社です。アニメーションコンテンツのプロデュース・製作、出資事業をはじめとして、ライセンス事業として国内・海外への番組販売と商品化・イベント事業などを手掛ける企業で、グループのアニメーション事業を担っています。

会社名：株式会社ABCアニメーション

代表取締役社長：森 好文

所在地：東京都新宿区新宿2-1-12 PMO新宿御苑前4階

設立：2016年4月

事業内容：TV・劇場アニメーションの企画・製作、およびそれに派生するビデオグラム販売、海外販売、物販、イベントなどのコンテンツ事業展開など

公式サイト： https://www.abc-anime.co.jp