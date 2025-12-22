シニア賃貸の普及拡大と、居住サポート住宅の導入普及へ

MIKAWAYA21株式会社

R65不動産、MIKAWAYA21株式会社、居住支援法人あんどは、今後急速に拡大するシニア賃貸ニーズへの対応と持続的な普及拡大を目的に、3社による業務提携を開始します。

本提携では、居住サポート住宅制度を中核に据えたシニア賃貸モデルを構築、提案し 、賃貸不動産市場・居住支援制度・地域ケアを横断した新しい市場形成を目指します。

■ シニア賃貸普及拡大の必要性

日本では人口減少が進む一方で、75歳以上の高齢者人口は増加を続け、2030年には単身高齢者世帯が約800万世帯に達すると見込まれています。



しかし、現行の賃貸住宅市場では、

- 高齢者の入居に対する不安（孤独死・緊急時対応等）- 老朽化した賃貸住宅の空室増加- シニア向け住宅の選択肢不足

といった構造的課題が存在しています。

この結果、「住み慣れた賃貸住宅に住み続けたい高齢者」と「受け入れに不安を抱える賃貸市場」の間に大きなギャップが生じています。

■ 解決の鍵となる「居住サポート住宅」制度の戦略性

こうした課題に対する重要な解決策として注目されているのが、住宅セーフティネット法改正により創設された「居住サポート住宅」制度です。



居住サポート住宅は、

- ICT等を活用した安否確認・見守り- 生活相談・各種居住支援（残置物処理を含む死後事務委任など）- 福祉サービスへのつなぎ

居住支援を前提とした賃貸住宅を整備・運営する制度であり、シニアが自立した生活を続けながら、住み慣れた地域で安心して暮らせる選択肢を提供します。

同時に、この制度は、賃貸不動産オーナー・管理会社にとっても、高齢者を受け入れるための制度的裏付けと運営スキームが整備される点で、戦略性の高いものとなっています。

■ 3社連携によるシニア賃貸市場の拡大戦略

本提携では、シニア賃貸および居住サポート住宅の普及拡大に向け、3社がそれぞれの強みを活かし、 異なる市場にアプローチしながら、役割分担、連携によって市場全体を拡大させていきます。

■ R65不動産：賃貸不動産市場へのアプローチ

R65不動産は、全国の賃貸不動産管理会社およびオーナーを主な対象とし、

- シニア賃貸対応プランの提案- シニアを受け入れ可能な賃貸運営モデルの提供- シニア賃貸物件の募集・情報発信

を通じて、賃貸不動産市場におけるシニア受け入れプロセスの標準化を進めます。

■ MIKAWAYA21：住まい・サービス・地域ケアの再構築

MIKAWAYA21は、

- 「まごころアパート」に代表されるシニア向け賃貸住宅の建築・リノベーションプラン- シニア対応長期賃貸プランの設計- 生活支援・見守り・コミュニティ形成を一体化した「まごころサポート」の提供

を通じて、住まいを起点に地域コミュニティとケアを再構築するモデルを提供します。

■ 居住支援法人あんど：居住支援法人の事業基盤強化

居住支援法人あんどは、

- 居住サポート住宅の運営に不可欠な法定居住支援業務- 入居前・入居中・退去時支援の実装- 死後事務委任や福祉サービス連携の設計

に加え、全国の居住支援法人が持続的に事業運営できるビジネスモデル強化プランを提供します。 これにより、居住サポート住宅の普及に不可欠な居住支援の担い手基盤の強化を図ります。

■ シニア賃貸市場の普及拡大に向けて

3社は、それぞれの強みを活かし、

- 賃貸不動産市場- 住まい・サービス・地域ケア- 居住支援制度と事業基盤

を有機的に結びつけることで、シニア賃貸および居住サポート住宅の全国への普及拡大を目指します。

本提携についての３社によるWebセミナーを開催します。

R65不動産 × MIKAWAYA21 × 居住支援法人あんど ３社合同セミナー

～3社連携による新たなシニア賃貸市場の拡大に向けて～



■日時：2026年1月13日13時30分～ （所要時間１時間）

■登壇者：

株式会社R65 代表取締役社長 山本 遼

MIKAWAYA21 事業戦略顧問平川 健司

居住支援法人あんど 代表取締役社長 西澤 希和子

■セミナー申し込みURL：https://share-na2.hsforms.com/1YgIn6j3vTX2yBwxNbccC1Q2g29a

今後、３社が提携を活かし、賃貸不動産オーナー、賃貸不動産管理会社、自治体、居住支援法人等との 連携を進め、 高齢者が安心して住み続けられる住環境の実現を目指してまいります。

■会社概要

【株式会社R65】

所在地：東京都港区赤坂3-11-15 VORT赤坂見附4階

代表者：代表取締役 山本遼

事業内容：シニア向け賃貸仲介・管理事業、空き家活用支援事業

URL：https://r65.info/

【MIKAWAYA21株式会社】

所在地：東京都荒川区西尾久3-4-20

代表者：代表取締役CEO 青木慶哉、代表取締役CCO 家入一真（共同代表）

設立：2012年8月

事業内容：シニア向け生活支援サービス「まごころサポート」のソーシャル・フランチャイズ本部、IoTデバイス開発事業

URL：https://mikawaya21.co.jp/

【株式会社あんど】

所在地：千葉県船橋市湊町2丁目5-4 藤代ビル302

代表者：代表取締役 西澤希和子、代表取締役 友野剛行（共同代表）

事業内容：居住支援法人として住宅確保要配慮者への入居支援、生活支援、地域連携の推進

URL：https://and.care/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社R65

担当 大嶋

TEL：050-3529-8826

Email：support@r65.co.jp



MIKAWAYA21株式会社

担当 中村

TEL：03-6433-0806

Email：pr@mikawaya21.com



居住支援法人・株式会社あんど

担当 島

メール：office.86@and.care