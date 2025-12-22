「パワプロ」シリーズ30周年記念作品『パワフルプロ野球2024-2025』　シリーズ初！累計出荷本数が100万本を突破！

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、発売中の「パワフルプロ野球」（以下、「パワプロ」）シリーズ30周年記念作品となる『パワフルプロ野球2024-2025』（以下、『パワプロ2025』）の累計出荷本数が100万本(※)を突破したことをお知らせします。100万本を突破したのは「パワプロ」シリーズ初となります。

本作は、1994年3月11日にシリーズ1作目となる『実況パワフルプロ野球‘94』の発売から30周年を迎えた記念作品として、2024年7月18日（木）に発売。400名を超えるレジェンドOB選手の搭載や阪急西宮球場・大阪スタヂアムの復活、歴代タイトルのオープニングアートが閲覧できる「パワプロコレクション」モードの搭載など、パワプロやプロ野球の歴史を感じられるコンテンツが魅力となり、多くのお客様にプレーいただいております。

本日12月22日（月）からはダウンロード版（通常版）の『パワプロ2025』を半額で購入できるKONAMI 「HOLIDAY SALE」を開催中です！定期的なアップデートも実施しており、常に最新の選手データでプレーいただけます。この機会にぜひお買い求めください。

『パワプロ2025』を引き続きお楽しみください。

※2025年12月18日時点 当社調べ

※パッケージ版出荷数とダウンロード版販売数の合計

『パワフルプロ野球2024-2025』とは

- 『パワプロ2025』プロモーションムービー：https://youtu.be/XblA8SbeTng?si=ve7EhXouH6-CWTqT- 『パワプロ2025』オープニングムービー：https://youtu.be/pxdRtLSTI80?si=ngcxKCJPObOLUbZI

2024年7月18日発売の「パワフルプロ野球」シリーズ30周年記念作品。「サクセス」・「栄冠ナイン」・「マイライフ」、そして「パワフェス」からパワーアップした「パワフェスアドベンチャー」などおなじみのモードが収録。

「パワプロコレクション」といった30周年を記念した特別なモードの収録や歴代のレジェンドOBが400名超で搭載されるなどシリーズ史上最大級のボリュームに！

定期的にアップデートも実施中です。ぜひお楽しみください。

公式サイト：https://www.konami.com/pawa/2024-2025/

「パワフルプロ野球」シリーズとは

「パワフルプロ野球」シリーズは、1994年3月11日に１作目の『実況パワフルプロ野球‘94』が発売されて以来、30年以上にわたり楽しまれてきた、コナミデジタルエンタテインメントを代表する野球ゲームです。

家庭用ゲームのシリーズ累計販売本数は2,620万本（2025年9月時点）。2014年12月18日に配信を開始した、モバイルゲーム『実況パワフルプロ野球』は累計ダウンロード数5,300万（2025年11月時点）を超えています。

