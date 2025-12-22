新世代SLG×RPG『信長の野望 真戦』App Store無料ゲームランキング1位を獲得！1位達成記念報酬や事前登録者数60万人達成報酬を全員に配布！

Qookka エンタテインメント株式会社

Qookka Gamesが手がける歴史シミュレーションに特化したグローバル戦略ゲームブランド「真戦」シリーズの最新作として、コーエーテクモゲームスの『信長の野望・新生』の公式ライセンスを取得し開発したスマートフォン向けゲーム『信長の野望 真戦』。2025年12月19日（金）より正式にサービスを開始いたしました。12月18日（木）事前ダウンロード開始当日から、AppStore無料ゲームランキングにて1位を獲得いたしました。

▼ダウンロードはこちら

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6739554561

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qookkagames.xczyw.gp.jp(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qookkagames.xczyw.gp.jp)

AppStore無料ゲームランキング1位達成！達成記念報酬&事前登録者数60万人突破記念報酬を全員に配布

『信長の野望 真戦』は、事前ダウンロード開始直後より多くのプレイヤーの皆様にご支持いただき、AppStore無料ゲームランキングにて1位を獲得いたしました。改めて、全てのプレイヤーの皆様に心より感謝申し上げます。達成を記念し、小判111枚を配布いたします。交換コード入力ページで交換コード 「1位達成おめでとう」 を入力して、ぜひ受け取ってください。

交換コード入力ページ：

https://game-notice.qookkagames.com/677d22109b011a11175a82ab/index(https://game-notice.qookkagames.com/677d22109b011a11175a82ab/index)

また、事前登録者数が60万人を突破したことを記念し、以下の特典を全プレイヤーの皆様へ配布しております。

【事前登録者数達成報酬一覧】

10万人達成：銀銭×100,000

20万人達成：戦法演習指南書・A×1

30万人達成：【真戦】外見シリーズ・カード枠（永久）×1

40万人達成：武将装備道具【へし切長谷部】（特技なし）×1

60万人達成：【真戦】外見シリーズ・主人公装束（永久）×1

※事前登録者特典の受け取りには「威信」300が必要となります。あらかじめご了承ください。

新世代SLG×RPG『信長の野望 真戦』とは

『信長の野望 真戦』は、『信長の野望・新生』の公式ライセンスを得て、全世界ダウンロード数一億を超えた『三國志 真戦』の制作陣がおくる戦国SLG×RPGの最新作です。戦国時代を生きる「城主」としての没入体験を軸に、戦略性・育成・協力・公平性を徹底的に追求した多彩なゲームシステムを搭載しています。以下に、本作の特徴をご紹介します。

【集結！最強の家臣団】

百人以上の武将が収集・育成可能

兵種・家門・勢力――多様な要素で自在に編制！

【天下人への道は一つにあらず】

武芸・弁論・茶道・算術…資質を選び、文武を極め、己の道を切り開け！

【就任！戦国の新人城主】

プレイヤー自らが城主となって、練兵と経営に努め、天下布武への道を突き進め！

【出陣！天下統一へ】

地形、士気、建築などさまざまな要素が、一つのマップ上に集約

公平性と知略を極めた頂上対決、開幕！

【初心者も、天下人へ】

推奨編制で即出陣！星5武将4名無料入手可能。資源販売なし、知略こそがものをいう公平な戦場

リリース記念イベント多数開催中！豪華報酬を手に入れよう

● 最強職人決定戦

2025年12月19日（金）～2026年1月18日（日）の期間中に開放されたサーバーを対象とし、シーズン1評定まで開催。

武芸・茶道・弁論など6部門で職人としての実力を競い、ランキングに応じて記念黄金小判*、職人称号、小判、登用状など豪華報酬が獲得できます。

*記念黄金小判：記念黄金小判（メッキ仕上げ）& 5gの純金（純度99.99％／K24）

● CM記念：戦国問答 孤影の叡智

2025年12月19日（金）～2026年1月18日（日）の期間中に開放されたサーバーを対象に、各サーバーにて7日間開催。

クイズ形式の限定イベント。個人およびサーバー全体の正解数に応じて、小判に加え、「CM記念・主人公装束」「CM記念・柴犬」などの限定アイテムを獲得できます。

※CM記念・柴犬：期間限定アイテム

● 新規プレイヤー特典

サーバーオープン後にゲームを始めた全プレイヤーへ、星5武将「蜂須賀小六」を無料配布。初心者の方でも序盤から戦力を整えられます。

● 毎日征途

ログインするだけで、星5武将「斎藤義龍」「陶晴賢」の2名をはじめ、小判・銀銭・覚醒用巻物などの報酬を受け取れます。

● 七日之儀

7日間のミッションを達成すると、星5武将（甘粕景持／甘利虎泰／伊達晴宗）の中から1名を選んで獲得可能。さらに小判や登用状なども入手できます。

『信長の野望 真戦』にお寄せいただいた多くのご期待とご声援に、開発運営一同より深く感謝申し上げます。

今後もアップデート情報やイベント開催、キャンペーン企画などを順次公開してまいりますので、ぜひ公式サイト、および公式Xアカウントのフォローをお願いいたします。

＜『信長の野望 真戦』について＞

『信長の野望 真戦』はコーエーテクモゲームスの『信長の野望・新生』公式ライセンスを取得し、『三國志 真戦』の制作陣がおくるSLG×RPGの革新作です。日本の戦国時代をリアルに表現することに尽力し、より素晴らしい地図戦略体験と豊富で面白い個人育成コンテンツをお届けします。プレイヤーは群雄割拠の時代に一城の主として、自己を鍛え、勢力を築き、友人たちと共に各地を征討し、天下統一を果し、乱世を終結させることを目指します。

▼公式情報

公式サイト： https://nobunaga-shinsen.qookkagames.jp/

公式X（旧Twitter）： https://x.com/nobunagashinsen

公式YouTube： https://www.youtube.com/@信長の野望真戦(https://www.youtube.com/@%E4%BF%A1%E9%95%B7%E3%81%AE%E9%87%8E%E6%9C%9B%E7%9C%9F%E6%88%A6)

公式Discord： http://discord.gg/nobunagashinsen(http://discord.gg/nobunagashinsen)

(C)Qookka Entertainment Limited. All Rights Reserved.

(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.