『NARUTO-ナルト- 疾風伝』の描き下ろし 戦闘前ver. トレーディングアクリルフォトなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『NARUTO-ナルト- 疾風伝』の商品5種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『NARUTO-ナルト- 疾風伝』の商品の受注を12月17日（水）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/947?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼受注期間

事前受注期間：12月17日(水)12:00～12月21日(日)17:00

事後受注期間：12月22日(月)12:00～1月28日(水)23:59

うずまきナルト、うちはサスケ、春野サクラ、はたけカカシ、日向ネジ、我愛羅、うちはイタチ、デイダラ、サソリの描き下ろしイラストをメインにデザインしました。

▼描き下ろし 戦闘前ver. トレーディングアクリルフォト

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \800(税込), BOX \12,800(税込)

種類 ：全16種

サイズ：（約）72×59mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 戦闘前ver. トレーディンググリッター缶バッジ

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \600(税込), BOX \10,800(税込)

種類 ：全18種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし 戦闘前ver. トレーディングイラストシート

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \300(税込), BOX \7,500(税込)

種類 ：全25種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼描き下ろし 戦闘前ver. トレーディングブロマイド

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \300(税込), BOX \8,100(税込)

種類 ：全27種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼描き下ろし 戦闘前ver. BIGアクリルスタンド

※画像は「描き下ろし うずまきナルト 戦闘前ver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。



お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \2,000(税込)

種類 ：全9種（うずまきナルト、うちはサスケ、春野サクラ、はたけカカシ、日向ネジ、我愛羅、うちはイタチ、デイダラ、サソリ）

サイズ：本体：（約）19.5×7.8cm 台座：（約）9.7×5.4cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/947?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ