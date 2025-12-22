スズキ株式会社が作業分析AI 『Ollo Factory』を正式導入

株式会社Ollo

AIスタートアップの株式会社Ollo（本社：東京都文京区、代表取締役CEO：川合健斗、以下Ollo）が開発・提供する作業分析AIソフトウェア『Ollo Factory(https://ollo.jp/ollo-factory)』が、スズキ株式会社（以下スズキ）の国内工場において正式に採用されたことをお知らせします。Olloは、『Ollo Factory』を通じ、スズキのさらなる生産性向上や不良流出防止の支援を行ってまいります。

『Ollo Factory』導入のポイント

1. スズキの「AIの業務活用」「マザー生産拠点の進化」への貢献

「AIの業務活用」に貢献：『Ollo Factory』は、スマートフォンやタブレットで簡単に利用できる動画解析AIです。スズキ社内で既に活用が広がっているChatGPT汎用ツールと同様に、ものづくりの現場に直接貢献できるAIとしての定着を目指しています。

「マザー生産拠点の進化」を支援：スズキは中期経営計画における四輪車のグローバル供給体制の中で国内工場を「グループのマザー生産拠点として、技術とノウハウで手本となる」と位置づけており、『Ollo Factory』は、人や現場のばらつきをAIで可視化することで、生産技術の継承と精度向上を支援します。

2. ウェアラブルカメラを活用した高精度な作業分析

『Ollo Factory』は、ウェアラブルカメラの映像にも対応（特許申請中）しており、固定カメラでは死角が多い自動車組立工程でも高精度な分析が可能です。これにより、新人と熟練者の動作の違いや、作業中のつまずきポイントを詳細に分析し、教育や改善活動の効率化を実現します。

3. リアルタイム異常検知

国内工場においては、作業分析に加え『Ollo Factory』を活用したリアルタイム異常検知の利用も開始します。

ネジの締め忘れなどの作業抜けや作業ミスをAIがその場で検出し、「不良品検知の自動化」「不良流出防止」「品質のグローバル統一」への貢献を目指します。

今後の展望

Olloは、製造業向け動画解析AIとして、スズキのさらなる生産性・品質向上、そして日本の製造業全体の競争力強化に貢献してまいります。

スズキ株式会社 専務役員 市野一夫様からのメッセージ

株式会社Ollo様との協業は約1年前に始まりました。当初より、AIを活用して熟練作業者の高度な技能を効率的に新人へ伝承する技術に大きな期待を寄せておりました。スズキより、月に一度、あるいは一台発生するような慢性的な不良の根本的な解決に向けて、タクトタイム内の重要な作業ポイントをリアルタイムで検出することが有効ではないかと相談し、Ollo様からその解決策をご提案いただきました。

今回、『Ollo Factory』の導入により、この課題に対するソリューションが実現したことを大変心強く感じております。これにより、生産現場の品質安定と効率化が一層進むことを期待しています。今後もOllo様と 連携し、さらなる技術革新と品質向上に向けて共に取り組んでまいります。

株式会社Ollo 代表取締役CEO 川合 健斗 メッセージ

この度、日本を代表する製造メーカーであるスズキ株式会社様に、当社の作業分析AI『Ollo Factory』を正式導入いただけることとなり、大変光栄に存じます。

Ollo Factoryは、これまでさまざまな企業様と共に成長を重ね、製造現場のDXを支援してまいりました。その経験を通じて培った技術とノウハウを、スズキ様の現場でもお役立ていただけることを心より嬉しく思います。

スズキ様には、AI活用に積極的に取り組まれている先進的な企業として、かねてより敬意を抱いておりました。『Ollo Factory』の強みである手順書作成の自動化、ムダの洗い出し、新人トレーニングの効率化、作業のリアルタイム異常検知といった機能は、まさにスズキ様の製造現場と非常に相性が良いと確信しております。

国内外の生産拠点でAI導入を加速させ、更なる競争力強化を目指されるスズキ様と、共に日本の製造業を盛り上げていくことができれば、これほど嬉しいことはございません。国内工場での『Ollo Factory』稼働を皮切りに、スズキ様の発展にグローバルで貢献できるよう、全力でサポートさせていただきます。

『Ollo Factory』とは

『Ollo Factory』は、東京大学松尾研究室発のAIスタートアップであるOlloが開発した、製造業特化の作業分析AIです。

ウェアラブルカメラやスマートフォンで撮影した作業動画をアップロードするだけで、AIが作業を要素ごとに自動分割・解析。

熟練者と新人の動作比較や作業のばらつき分析を通じ、生産性と品質の向上を支援します。

Tools: 手順書の自動作成、ムダの特定、人員配置最適化を支援する分析機能。

Training: ベテランと新人の動作比較を通じた、効率的な人材育成・習熟速度向上。

Alert: 作業ミスや異常をリアルタイムで検知し、不良品の流出を防止。

会社概要

株式会社Ollo(オロ)は東京大学松尾研究室のメンバーを中心に、2019年2月に設立されたAIスタートアップ企業で、工場での作業を高精度に解析する画像認識ソフトウェア『Ollo Factory』を展開しています。

会社名: 株式会社Ollo (オロ)

所在地: 東京都文京区本郷2-38-16 いちご本郷三丁目ビル703

代表者: 代表取締役 川合 健斗 (かわい けんと)

事業内容: 製造業向け画像認識ソフトウェアの開発・提供

Webサイト: https://ollo.jp/