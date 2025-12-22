水素用逆止弁の世界市場2025年、グローバル市場規模（円錐構造型、球状構造型）・分析レポートを発表
2025年12月22日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「水素用逆止弁の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、水素用逆止弁のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新研究によると、世界の水素用逆止弁市場は2024年に2.08億ドルで評価され、2031年には3.07億ドルへ成長すると予測されており、年平均成長率は5.8％と見込まれています。
水素エネルギーの利用拡大は世界的な潮流となっており、脱炭素化政策や再生可能エネルギー導入の加速を背景に、水素関連インフラへの投資が増加しています。本レポートでは、国際的な関税政策や産業政策の変化が市場の競争構造、地域経済、供給網の耐性にどのような影響を及ぼすかについても考察しています。
________________________________________
製品定義と特徴
水素用逆止弁は、水素ガスが一方向にのみ流れるように制御し、逆流や漏洩、汚染の混入を防ぐための安全機器です。水素は極めて軽く、拡散しやすく、また可燃性が高いため、通常のガス用逆止弁よりも耐圧性、密閉性、耐久性、材料強度が求められます。これらの弁は水素ステーション、貯蔵設備、パイプラインなどで用いられ、圧力維持やシステム全体の安全性確保に重要な役割を果たします。
水素環境下では金属材料の脆化やシール材の劣化が課題となるため、専用設計が不可欠です。高精度な内部構造、耐食性素材、確実なシール機構を備えた逆止弁が求められており、近年は高圧水素にも対応する製品が拡充しています。
________________________________________
市場競争環境と主要企業
市場は専門的なバルブメーカーを中心に競争が進んでおり、製品の信頼性と安全性が最大の差別化要素となっています。各社は高圧対応技術、低漏洩設計、長寿命化、軽量化などの面で技術革新を進めています。
本調査では以下の主要企業が取り上げられています：
Swagelok Company、HY-LOK、GFI（Westport Power）、Oliver Valve Ltd、MHA ZENTGRAF、EVMETAL.DK、FITOK Group、OMB SALERI、GSR Ventiltechnik、Rotarex、Schrader Pacific、TK-FUJIKIN、DAEJUNG Co.,LTD、RedFluid、Winnellie Group、Ningbo Sanan Valve Manufacture、Ftxt Energy Technology。
これらの企業は世界各地域で事業展開し、製品の品質、価格帯、技術サポートを含む総合的な競争力強化に取り組んでいます。
________________________________________
市場セグメント分析
水素用逆止弁は種類別に円錐構造型、球状構造型、その他特殊構造型に分類されます。
・円錐型は高圧環境での安定性が高く、水素ステーションなどで広く採用されています。
・球状型はコンパクトで応答性に優れ、設備の省スペース化に寄与します。
・その他のタイプは、特定の産業用途向けにカスタマイズされた仕様を持ちます。
用途別では、水素貯蔵システム、水素ステーション、水素パイプライン配送システムが主な市場区分となります。高圧水素タンクにおいては安全性が最重要視されるため、逆止弁の性能がシステム全体の信頼性に大きく関わります。また、水素輸送網整備が進む地域ではパイプライン向け需要が増加しています。
________________________________________
地域別市場動向
北米は最先端の水素インフラ整備が進む地域として最大級の市場規模を持ち、特に米国の水素ステーションや産業利用の増加が市場成長を牽引しています。
