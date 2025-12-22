キャノーラ油市場は、心臓に良い食用油とクリーンラベル食品への需要増加を背景に、2033年までに1億1050万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）1.1％で拡大すると予測される。

キャノーラ油市場は、心臓に良い食用油とクリーンラベル食品への需要増加を背景に、2033年までに1億1050万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）1.1％で拡大すると予測される。