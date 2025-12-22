キャノーラ油市場は、心臓に良い食用油とクリーンラベル食品への需要増加を背景に、2033年までに1億1050万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）1.1％で拡大すると予測される。
キャノーラ油市場は、2024年の2,910万米ドルから2025年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）1.1％で成長し、2033年までに1億1,050万米ドルに達すると予測されている。本レポートでは、予測期間における市場の動向を包括的に理解するため、主要トレンド、市場ダイナミクス、セグメンテーション、地域分析を調査する。
市場のドライバー
健康とウェルネス意識
健康とウェルネスへの世界的な重点の高まりは、canola oil市場の成長を推進する主な要因の1つです。 消費者がより健康に意識するようになると同時に、より健康な料理油に回っている。 その低飽和脂肪含有量とオメガ3とオメガ6脂肪酸の豊富な存在のために知られている、キャノーラ油は、心臓の健康な代替として認識されています。 さらに、高い煙点および穏やかな味はそれを揚げ、sautéing、および焼けることのようなさまざまな調理方法のために、不必要な味を与えるか、または高熱の調理の間に破壊しないで多目的にさせる。
これらのオプションは、持続可能で自然な選択肢を求める環境に配慮した消費者にアピールするため、非GMOおよび有機キャノーラ油の亜種に対する需要の高まりは、市場の成長にさらに貢献しています。 さらに、不健康な食習慣による心血管疾患の罹患率の増加は、キャノーラ油を含むより健康的な油の採用を後押ししています。 まとめて、これらの要因は、予測期間中に市場の拡大を促進すると予想されます。
市場の制約
他の油との競争と意識の欠如
その利点にもかかわらず、キャノーラ油市場の成長は重大な課題に直面しています。 オリーブオイルやパーム油などの代替油の生産が増加していることは、多くの場合、より手頃で容易に入手可能であり、キャノーラ油の世界的な採用を制約しています。 特にパーム油は、生産量が大幅に増加し、競争がさらに激化しています。
さらに、多くの消費者はまだキャノーラ油の健康上の利点を認識しておらず、オリーブ油や大豆油のような他の油と比較して比較的低い消費量に貢献しています。 その栄養上の利点と心臓病の予防における役割に関する限られた認識は、市場の成長軌道に影響を与える可能性のある広範な採用を妨げます。
主要企業のリスト：
● Archer Daniels Midland （ADM） Company
● Bunge Limited
● Cargill Inc.
● Associated British Foods plc
● Jivo Wellness Pvt. Ltd.
● Arla Foods AmbA
● Richardson International Limited
● The J.M. Smucker Company
● Wilmar International Inc.
市場機会
持続可能性と責任ある調達
持続可能性と環境への懸念が高まり続ける中で、責任ある調達と環境に優しい製品の需要も急増しています。 この傾向は、消費者が環境に優しい方法を使用して生産される製品をますます探しているため、キャノーラ油の市場に積極的に影響を与えています。 持続可能な農業慣行の採用と、持続可能な供給製品としてのキャノーラ油の認証の拡大は、市場機会を高めることが期待されています。
さらに、主要な業界のプレーヤーは、キャノーラ油の生産と包装プロセス全体で環境に配慮した慣行を採用することに進歩を遂げています。 これらの取り組みには、キャノーラ油生産の環境フットプリントの削減、エネルギー効率の高い加工技術の利用、リサイクル可能な包装材料の採用が含まれます。 このような取り組みは、より持続可能な選択肢を求めている消費者と共鳴し、市場の成長をさらに促進します。
