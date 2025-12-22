上野クリニック、コロコロチキチキペッパーズ・ナダルさんを公式アンバサダーに就任

医療法人社団上伸会

上野クリニック（本院：東京都台東区）は、2025年12月20日（金）より、公式アンバサダーとしてお笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズのナダルさんを起用します。男性特有の悩みに関する正しい情報を、より多くの方へ分かりやすく届ける体制づくりを目的とした取り組みの一環です。

公式アンバサダー起用の背景

上野クリニックは、男性が抱えやすい悩みに対して、正確でわかりやすい医療情報を届けることを大切にしています。とくに包茎手術のように、人に相談しにくいテーマでは、インターネット上にさまざまな情報が混在しており、何を信じればよいのか迷ってしまう方が少なくありません。安心して調べられる環境をつくることが、これまでの課題でした。

そこで今回、公式アンバサダーとしてコロコロチキチキペッパーズのナダルさんを迎えることになりました。テレビや舞台、YouTubeなど幅広く活躍し、世代を問わず親しまれている存在であることが大きな理由です。包茎手術のように人に打ち明けづらいテーマでも、ナダルさんが発信することで、より自然に情報へ触れられる環境づくりにつながると考えています。

また、ナダルさんは普段からタートルネックをよく着ており、そのスタイルが包茎手術の話題と結びつきやすいことも、今回の起用につながりました。ナダルさんが持つ率直さやユーモアは、デリケートな分野だからこそ心のハードルを下げる力があります。正しい知識に触れるきっかけとなり、自分の体について前向きに考える人が増えることを期待しています。

イメージ画像について

アンバサダー起用に合わせて、新しいイメージビジュアルを制作しました。ナダルさんの持つ独特の存在感とユーモアを活かしつつ、上野クリニックが大切にしている「安心感」「専門性」「清潔感」を表現したデザインに仕上げています。

ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）さん プロフィール

コロコロチキチキペッパーズのボケ担当として活動。2012年の結成以降、独特の存在感と切れ味のあるキャラクターで注目を集め、2015年には『キングオブコント』で優勝。以降、テレビバラエティを中心に幅広い層から支持を得ている。「やっべぇぞ!」をはじめとした多数のフレーズがSNSで拡散されるなど、キャラクター性の強さが持ち味。相方・西野との掛け合いを軸にしたコンビ活動に加え、個人としても独自路線の企画性が評価されている。近年はYouTubeチャンネルも好調で、テレビからWebまでメディア横断で存在感を発揮し、幅広い年代から親しまれる存在となっている。

本人からのコメント

上野クリニックさんアンバサダーに就任させいただいちゃってる、コロコロチキチキペッパーズのナダルです！この度は本当にありがとうございます！！上野クリニックさんとご一緒に仕事することは僕の夢でした！上野クリニックさんを意識してタートルネック着続けたと言っても過言ではありません！ほんまにめちゃくちゃうれしいです！

包茎とか、体のことって、めっちゃ大事な話なのに、友達にも家族にも言いにくいと思います。でもそのことについて詳しく知らないまま不安だけ大きくなるのはしんどい！上野クリニックさんはそういうデリケートな悩みに向き合って、丁寧に説明してくれる場所です！「まず話を聞いてもらえる」「無理に決めなくていい」と言ってくれます！僕自身ちょっと肩の力を抜いて話せるほうが好きなので、アンバサダーとして、堅くなりすぎず、大切なことはちゃんと伝えるという役割を担えたらと思っています！悩んでる人が「ちょっと調べてみようかな」「話だけでも聞いてみようかな」と思えるきっかけになれたら嬉しいです！

まず知るところから始めてちゃって！▲️そして相談しちゃって！▲️行っちゃって！▲️1人で抱え込むの、やっべぇぞ！！

上野クリニックについて

上野クリニックは、包茎手術を中心に男性特有の悩みに向き合う医療機関です。専門性が高い領域だからこそ、利用者が安心して相談しやすいよう、診療体制や説明のわかりやすさにこだわっています。

包茎手術は、見た目の悩みだけでなく、衛生面や日常生活の不安につながることも多く、長く抱えてきた悩みを解消したいという相談が多い治療です。当院は「長期的に安定した変化を重視する」という治療方針を掲げており、短期的な変化に依存する治療については慎重に判断しています。直近では、相談が増加している切らない包茎治療や長茎術について公式見解を発表し、これらの施術を採用していない理由や、当院が大切にしている治療方針について発信しました。

切らない包茎術および長茎術の取り扱いについて（東京上野クリニックの公式見解）(https://www.ueno.co.jp/column/policy/)

適切な情報に触れられる環境づくりの一環として、今後も治療に関するリアルな情報発信を強化していきます。

会社概要

運営元：東京上野クリニック（医療法人社団 上伸会）

所在地：東京都台東区根岸1丁目8番18号 高松ビル2階・4階

事業内容：男性医療分野における自由診療サービスの提供

公式サイト：https://www.ueno.co.jp/

公式SNS：YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCPFjU0CLQ52t-OB90SOQ35A)、X(https://x.com/tokyouenoclinic)