「ITmedia デジタル戦略EXPO 2026 冬」開催

アイティメディア株式会社

アイティメディア株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：小林教至、以下アイティメディア）は、2026年1月27日（火）～2月25日（水）に「ITmedia デジタル戦略EXPO 2026 冬」を開催します。本イベントは、「ITmedia ビジネスオンライン」「ITmedia NEWS」が主催するオンライン展示会で、今回は「デジタル経営戦略」「AI活用」「業務効率化」など10のテーマを設定しました。テーマに沿ったセミナーや展示を通じて昨今のビジネストレンドを整理し、経営×IT×事業のコラボレーションで全社の変革を進めるためのヒントをお届けします。

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1247/table/42_1_a3c748166affacead1af2dd07858a7b2.jpg?v=202512220252 ]

■プログラム

【デジタル経営戦略】

- 基調講演 学研が挑む"真のDX"："本当に使われるデジタル"で目指す教育価値のバリューアップ- セッション AIを経営の"参謀"へ。意思決定を高速化する次世代の経営戦略- セッション 制度開始に向けた事前準備を サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度

【AI活用】

基調講演 生成AI活用によるDX推進の本質「現場の内発的動機と経営のエンパワーメントの融合」

- セッション Gemini Enterprise がビジネスを変える -すべての従業員にGoogle の AIを-- セッション 4,000社が導入したAIツール活用術「利益を生む業務」へシフトする方法- セッション マルチエージェント時代に必要とされるガバナンス戦略

【業務効率化】

- 基調講演 「全社員AIワーカー化」を通じた業務効率化と生産性向上の取り組み- セッション 「人がつなぐ帳票業務」からの脱却――ツール投資効果を最大化する業務効率化とは

【IT戦略】

- 基調講演 日本DX大賞受賞｜抵抗、戸惑い、そして覚悟-老舗企業がDXを受け入れるまでの700日- セッション 価値あるオフィスは"データ×AI"でつくる DXで実現する業務効率化と生産性向上

【営業・マーケティング・CX戦略】

- 基調講演 継続的に利益貢献する「良い売上」へのマーケティング- セッション 組織に隠れた未来の顧客情報を可視化する方法 ～案件化しなかった見込み客情報の活用～

【経理・財務戦略】

- 基調講演 AIによる財務経理業務の革新を見据え、いま取り組むべきことを考える

【人事・組織・EX戦略】

- 基調講演 AI時代に人間らしい働き方を再設計する「ジョブ・クラフティング」のすすめ

【BCP・DR】

- 基調講演 今こそ見直すBCP対策──安否確認からマルチクラウド運用までの道筋

【システム運用管理】

- 基調講演 地方発DXのリアルストーリー 地方中小企業でもできる！小柳建設の情シス改革と運用管理- セッション 「API」から「エージェント」管理へ。AI時代のシステム運用とオブザーバビリティ

【コミュニケーション・情報共有】

- 基調講演 現場知をAIでつなぐ──人が主役のデジタルコミュニケーション- セッション Google Workspace×アドオンで「伝わらない」をゼロにするコミュニケーション- セッション Gemini 標準搭載の Google Workspace が実現する次世代の働き方

※プログラムのタイトルや内容は変更になる場合がございます。

プログラム詳細、参加申込はこちら(https://members15.live.itmedia.co.jp/library/OTQzMTI%253D?group=DS2026W&np_source=itm_pr&utm_source=itm_pr&utm_medium=Referral&utm_campaign=email)

■「ITmedia デジタル戦略EXPO」について

経営×IT×事業部門それぞれの視点を統合し、デジタル基点のビジネス変革を加速させるためのオンライン展示会です。第一人者によるデジタル戦略の事例講演や、協賛各社によるコンテンツ展示を通じ、ビジネストレンドの把握とソリューションの比較検討を支援するイベントとして年に2回開催しています。

以上

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

＜本リリースに関するお問い合わせ＞

アイティメディア株式会社 広報担当

https://corp.itmedia.co.jp/corp/inquiry/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ アイティメディア株式会社について https://corp.itmedia.co.jp/

IT、ビジネス、製造・産業、コンシューマー領域を専門とする、インターネット専業のメディア企業です。IT総合情報ポータル「ITmedia」をはじめ、ITエキスパート向けの問題解決メディア「＠IT」、モノづくり専門情報ポータル「MONOist」、トレンド情報メディア「ねとらぼ」など、ビジネスパーソンからコンシューマーまで、幅広い層に支持されるメディアを展開。

月間4億ページビュー、6,000万ユニークブラウザという圧倒的なリーチ力で、読者のニーズに合わせた信頼のおける情報を迅速かつ正確に発信しています。

［東証プライム市場、証券コード：2148］