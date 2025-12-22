鹿児島銀行がリンカーズの「課題起点型営業研修」を採用　法人向け研修に続き個人営業部門へ拡大導入

リンカーズ株式会社

リンカーズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：前田 佳宏）は、株式会社鹿児島銀行（本店：鹿児島市金生町、取締役頭取：郡山 明久）にて、個人営業担当者向け「課題起点型営業研修」を実施しました。

同行では2025年8月に法人営業向け研修を当社に依頼しており、行員から高い評価を受けたことから今回個人営業部門の研修を採用いただいた形となります。

本研修は、2025年11月6日（初級コース）・14日（上級コース）の2日間で開催され、計81人が参加しました。研修後のアンケートでは多くの参加者から高い評価が寄せられ、課題起点型営業への理解深化や行動変容につながる手応えが確認されました。

■背景：全国の金融機関で高まる「課題起点営業」へのニーズ

鹿児島銀行は、第9次中期経営計画（2024年度～2026年度）において「挑戦」と「幸せ」をキーワードに、顧客・地域・行員の成長を実現する営業体制の強化を掲げています。中でも「総資産営業」を見据えた課題起点型の営業スキル習得は、同銀行が重点領域として推進するテーマです。

リンカーズは2025年8月に同行法人営業向けに研修を実施し、「ニーズを引き出し、課題を構造化して提案するプロセス」が高く評価され、個人営業でも活用可能と判断されたことから今回の研修実施につながりました。

■研修内容

研修は、課題起点型のコンサルティング営業スキルを体系的に習得するため3部構成で実施。

【第一部｜個人営業におけるコンサルティング営業の重要性】

・顧客の人生に寄り添う営業姿勢と、課題起点営業の意義を理解

【第二部｜課題起点のコンサルティング営業を実践するためのポイント】

・顧客課題の抽出から提案までのプロセスを、複数のフレームワークを用いて体系的に学習

【第三部｜グループディスカッション＆ロールプレイング】

・課題の想起・整理、および提案ソリューションの考察を実践

・リンカーズによるロールプレイングを通じ、現場での再現性を強化

■効果

研修後アンケートでは、全体を通し100％が「満足」（非常に満足・満足）と回答。特に、課題抽出のプロセス整理、顧客に寄り添う営業姿勢の理解、提案行動の具体化などが高く評価され、現場定着に向けた手ごたえが得られました。

＜参加者の声（一部抜粋）＞

・商材起点（商品ありき）ではなく、課題起点へのシフトが大切だと感じた。お客様の人生に寄り添うことが重要だと気づいた。

・個人営業担当になり日が浅く、営業スタイルが不安定だったが、今後何をすべきか明確になり、不安が解消された。

・これまで感覚的に行っていたプロセスを、各種フレームワークで体系的に整理できたことが最大の収穫。

・感覚的ではなく論理的に説明ができるので、後輩行員にも教えやすいと思った。

＜鹿児島銀行・本部コメント＞

当行は、預金、預り資産、信託、ローンといった多岐にわたる商品を総合的に提案するコンサルティング営業の実践を目指しております。

今回は、さまざまなソリューション提案につながる営業コンサルティングスキルの習得を目的として研修を依頼させていただきました。

実際の営業現場をイメージした研修、グループワークにより、受講した行員にとって、新たな気づきや、すぐに実践できるスキル習得につながる研修となりました。

■金融機関の共通課題と「Linkers for BANK/Business」（以下、LFB）の役割

金融機関や事業会社では、渉外・営業担当者の課題起点の営業活動や、スキルの平準化に課題を抱えるケースが増加しています。（*1）

リンカーズは、2018年より「Linkers for BANK」、2021年より「Linkers for Business」を提供し、そこで蓄積したノウハウを活用して、ビジネスマッチング研修（営業スキルアップ研修）や営業同行支援を通じた人材育成を支援してきました。

これまでに13件以上の研修実施、170社以上の営業同行支援を行い、営業同行では課題顕在化数が同行前の2.1倍に増加する成果が確認されています。

今後もリンカーズは、LFBの提供に加え、渉外・営業担当者向けの研修・教育支援を通じて、地域金融機関および地域に根差した事業会社の収益機会拡大と地域経済の活性化に貢献してまいります。（*2,3）



*1 【LFB導入機関の課題】

*2 【個人営業担当者研修の内容（例）】

*3 【研修内容の一部（例）】

【サービスに関するお問い合わせ先】

リンカーズ株式会社 マッチングプラットフォーム事業本部：川嶋（lb-sales@linkers.net）

【会社概要】

会社名：リンカーズ株式会社

URL：https://corp.linkers.net/

所在地：〒108-0073東京都港区三田三丁目5番19号 住友不動産東京三田ガーデンタワー29階

代表者：前田 佳宏

設立：2011年9月

上場市場：東京証券取引所 グロース市場（証券コード 5131）

事業内容：ビジネスマッチング事業、リサーチ事業、他