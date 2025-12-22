【航空券5%OFF！限定割引コード配布中】ベルトラ、エバー航空・台湾観光庁と共同プロモーションを開始

ベルトラ株式会社

現地体験型アクティビティ専門予約サイト『ベルトラ』を運営するベルトラ株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：二木 渉)は、エバー航空・台湾観光庁協賛のもと、南台湾（高雄・屏東）の魅力を伝える共同プロモーションを開始いたしました。

特設サイト「エバー航空で行く 南台湾 高雄・屏東へ！」の公開にあわせて、エバー航空の航空券が5％オフとなるクーポンコードの配布など、期間限定のお得なキャンペーンを実施いたします。

エバー航空で行く 南台湾 高雄・屏東へ！

URL: https://promotion.veltra.com/jp/special/asia/taiwan/kaohsiung-pingtung-with-eva-air/(https://promotion.veltra.com/jp/special/asia/taiwan/kaohsiung-pingtung-with-eva-air/?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=evaair202512_lp&sid=1526&cid=evaair202512_lp)

台北だけじゃない、台湾の新しい楽しみ方へ。直行便でひとっ飛び、南国の風を感じる旅

台湾旅行といえばグルメや街歩きが楽しい「台北」が定番ですが、今、旅好きの間で熱い視線が注がれているのが南台湾エリアです。今回の特設サイトでは、レトロな港町の情緒と最新のアートカルチャーが交差する「高雄」や、透き通る海と南国リゾートの開放感に満ちた台湾最南端「屏東」など、南台湾の都市にフォーカス。日本から直行便でも訪れることができる南台湾の魅力をご紹介します。

南台湾のおすすめのツアー・アクティビティ

ベルトラでは、定番の観光スポットを効率よく巡る「1日周遊プラン」や、自分たちだけのペースで絶景を独占する「貸切チャーター」など、旅の目的に合わせたさまざまプランをご用意しています。現地を知り尽くしたガイドと共に、ガイドブックには載っていないローカルな魅力や、南台湾ならではの温かいおもてなしをお楽しみください。

※ツアー料金の日本円の価格は12/17現在のレートで計算

南国高雄 日帰り観光ツアー

高雄の人気観光スポットを1日かけて回るツアー。街歩きだけでなく、台湾海鮮や名物のフルーツ氷もお楽しみいただけます。さらに旗津半島へもショートクルージングで向かい老街をのんびり散策できるのも魅力です。

費用：TWD3,900（\19,259）

詳細：https://www.veltra.com/jp/asia/taiwan/kaohsiung/a/176975(https://www.veltra.com/jp/asia/taiwan/kaohsiung/a/176975?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=evaair202512_lp_ac1&sid=1526&cid=evaair202512_lp_ac1)

台南を巡る！古都「安平」＋八田與一の「烏山頭ダム」観光ツアー

まるで100年前の台日にタイムスリップするような、日本統治前後の歴史スポットを辿る1日ツアー。台湾一有名な日本人が作った鳥山頭ダム、日清戦争以前の貿易港安平の要塞、まるでラピュタの様な貿易会社跡など台南の名所を巡ります。

費用：TWD1,900（\9,338）

詳細：https://www.veltra.com/jp/asia/taiwan/kaohsiung/a/114227(https://www.veltra.com/jp/asia/taiwan/kaohsiung/a/114227?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=evaair202512_lp_ac2&sid=1526&cid=evaair202512_lp_ac2)

水族館でお泊り体験！墾丁 国立海洋生物博物館宿泊プラン

台湾・墾丁の「国立海洋生物博物館」で海の底にいるような極上のナイトステイを体験できる、台湾エリア屈指の人気プランです。閉館後の水族館に巨大水槽の前で魚に囲まれながら眠る体験はまさに非日常。SNS映えも間違いない、幻想的な宿泊体験をお楽しみください。

費用：TWD2,680（\13,172）

詳細：https://www.veltra.com/jp/asia/taiwan/kaohsiung/a/198762(https://www.veltra.com/jp/asia/taiwan/kaohsiung/a/198762?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=evaair202512_lp_ac3&sid=1526&cid=evaair202512_lp_ac3)

期間限定！エバー航空の航空券が5％OFFとなるキャンペーンを実施

エバー航空公式ウェブサイトの「スペシャルイベント」ページで使えるイベントコードを特設ページにて配布いたします。対象となる航空券をオンライン予約すると、期間限定でウェブ運賃から5％オフとなります。

コード有効期間：2026年1月4日（日）23：59まで

対象搭乗期間：2026年1月4日（日）から2026年9月30日（水）出発まで

対象路線：日本発台湾着 単純往復のみ

対象クラス：Vクラス

■ベルトラについて

ベルトラは旅行会社の枠組みを超え、国内から海外、旅行前から旅行後、オンラインからオフラインまで、「心ゆさぶる体験」に出会うためのソリューションを提供します。

現地ツアー数：約19,000ツアー / 現地ツアー催行会社数(世界)：約8,000社

取り扱い国数：150カ国 / 会員：約260万人 / 参加体験談：約590,000件

URL：https://www.veltra.com/jp/(https://www.veltra.com/jp/?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=evaair202512_lp_top&sid=1526&cid=evaair202512_lp_top)