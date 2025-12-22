生成AIを搭載した「MotionBoard Cloud」を提供開始

ウイングアーク１ｓｔ株式会社

ウイングアーク１ｓｔ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員CEO：田中 潤、以下ウイングアーク）は、生成AIを搭載したデータ活用プラットフォーム「MotionBoard」のクラウド版「MotionBoard Cloud（モーションボード クラウド）」の提供を開始しました。同時に、操作方法をサポートするAIチャットボット「AIアシスタント for MotionBoard Cloud re:Act」（※1）を12月22日（月）よりサービス提供します。

「MotionBoard」はユーザーの指示や会話に応じてインタラクティブにダッシュボードの生成が可能な「AIウィジェット」（※2）を実装するなど、生成AIを搭載したデータ活用プラットフォームとして活用いただけます。情報システム部門やSIerなどの専門性を有した技術者だけではなく、現場の業務担当者もデータ活用や業務のデジタル化を内製できる製品として、製品コンセプトを発表後（※3）も注目をいただいてまいりました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mmVatbwPk-U ]

「AIウィジェット」を利用したダッシュボード自動生成画面

また、本サービスの提供開始に伴い「AIアシスタント for MotionBoard Cloud re:Act」も同時リリースします。ユーザーが操作時にスムーズに課題を解決できるよう、米国OpenAI社が研究・開発した生成AI「ChatGPT」を連携させたサービスとなり「MotionBoard」の活用を支援するサービスとして利用いただけます。

URL：https://cs.wingarc.com/ja/ai-assistant-mbcre

「AIアシスタント for MotionBoard Cloud re:Act」

当社は今後もお客様の利便性向上に寄与する製品開発を強化し、ユーザーに寄り添ったサポート体制の構築やコンテンツの充実に努めてまいります。



なお、データ活用プラットフォーム「MotionBoard」の提供開始に伴い、開発者のインタビューをnoteで公開しています。あわせてご覧ください。

https://note.wingarc.com/n/n2f2d2ee1709a

「MotionBoard」紹介サイト：https://www.wingarc.com/product/motionboard/index.html

(※1）生成AIを搭載した新バージョン「MotionBoard」はこれまで提供している「MotionBoard Cloud」と生成AI機能において区別化するために「MotionBoard Cloud re:Act」の名称としています。

(※2）AIウィジェット：アプリケーションやダッシュボードに小さな部品（ウィジェット）として組み込まれた生成AI機能。MotionBoard上で利用できる会話型AI機能とし、自然言語での指示に応じてデータ取得・分析・可視化を支援する部品を提供しています。

(※3）生成AIを搭載したデータ活用プラットフォーム「MotionBoard」を12月20日（土）より提供開始

https://corp.wingarc.com/public/202510/news2915.html

