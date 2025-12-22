¡ÖÁýÅÄ¤³¤¦¤¹¤±·à¾ì ¥®¥ã¥°¥Þ¥ó¥¬ÆüÏÂGO in NAMJATOWN¡× 2026Ç¯1·î16Æü(¶â)¤«¤é³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤¬´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë²°Æâ·¿¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¡ÖNAMJATOWN(¥Ê¥ó¥¸¥ã¥¿¥¦¥ó)¡×(Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ)¤Ï¡¢¡ÖÁýÅÄ¤³¤¦¤¹¤±·à¾ì ¥®¥ã¥°¥Þ¥ó¥¬ÆüÏÂGO¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÁýÅÄ¤³¤¦¤¹¤±·à¾ì ¥®¥ã¥°¥Þ¥ó¥¬ÆüÏÂGO in NAMJATOWN¡×¤ò2026Ç¯1·î16Æü(¶â)¤«¤é2·î23Æü(·î¡¦½Ë)¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÁýÅÄ¤³¤¦¤¹¤±·à¾ì ¥®¥ã¥°¥Þ¥ó¥¬ÆüÏÂGO¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥ß¥Ë¥²ー¥à¤ä¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅ¸³«¡£6Ì¾¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ä¡¢ºîÉÊ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶ー¥È¡õ¥Õー¥É¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ì¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ï¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ç¤âÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁýÅÄ¤³¤¦¤¹¤±·à¾ì ¥®¥ã¥°¥Þ¥ó¥¬ÆüÏÂGO in NAMJATOWN¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î16Æü(¶â)～2·î23Æü(·î¡¦½Ë)
¢¡¥¤¥Ù¥ó¥È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È
¢¡¥ß¥Ë¥²ー¥à¡Ú²ó¤»¡ª¥¯¥ÞµÈ¤¯¤ó¥¬¥é¥Ý¥ó¡Û
¢¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä ¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÎÅ¸³«¤¢¤ê
¢¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶ー¥È¡õ¥Õー¥É¤ÎÈÎÇä
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Û¡¡https://event.bandainamco-am.co.jp/namja/gagbi-go/(https://event.bandainamco-am.co.jp/namja/gagbi-go/)
¥ß¥Ë¥²ー¥à¡Ú²ó¤»¡ª¥¯¥ÞµÈ¤¯¤ó¥¬¥é¥Ý¥ó¡Û
Ä¶µðÂç¤Ê¥¯¥ÞµÈ¤¯¤ó¤Î¥¬¥é¥Ý¥ó¤ò²ó¤½¤¦¡ª½Ð¤Æ¤¤¿¶Ì¤Î¿§¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë·ÊÉÊ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
[ÎÁ¶â]
600±ß/1²ó
[¼õÉÕ»þ´Ö]
Ê¿Æü¡§13»þ～20»þ
ÅÚÆü½Ë»ØÄêÆü¡§10»þ～20»þ
¢¨»ØÄêÆü¡§1·î16Æü(¶â)
[¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·ÊÉÊ]
A¾Þ ¥ß¥Ë¶ÒÃå(Á´3¼ï)
B¾Þ 2Ï¢¥Á¥ãー¥à(Á´6¼ï)
C¾Þ ¥ß¥Ë¥ß¥Ë¤ª¤á¤ó¥·ー¥È(Á´7¼ï/¥é¥ó¥À¥à)
¡ã¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·ÊÉÊ¡ä
¢¥¡¡A¾Þ¡§¥ß¥Ë¶ÒÃå(Á´3¼ï)
¢¥¡¡B¾Þ¡§2Ï¢¥Á¥ãー¥à(Á´6¼ï)
¢¥¡¡C¾Þ¡§¥ß¥Ë¥ß¥Ë¤ª¤á¤ó¥·ー¥È(Á´7¼ï/¥é¥ó¥À¥à)
¢¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º
¥¤¥Ù¥ó¥È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º °ìÎã¡ä
¡¡¡¡¡¡¢¥¡¡¥Þ¥Ã¥È¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É(Á´6¼ï)¡¡¡¡²Á³Ê¡§³Æ1,800±ß
¡¡¡¡¡¡¢¥¡¡´Ì¥Ð¥Ã¥¸¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó(Á´6¼ï)¡¡¡¡²Á³Ê¡§1¸Ä550±ß¢¨¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ
¡¡¡¡¡¡¢¥¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥Õ¥©¥ÈÉ÷¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¡2ËçÆþ¤ê(Á´6¼ï)¡¡¡¡²Á³Ê¡§1¸Ä500±ß¢¨¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ
¡¡¡¡¡¡¢¥¡¡¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥´¥à¡¡2¸Ä¥»¥Ã¥È(Á´3¼ï)¡¡¡¡²Á³Ê¡§³Æ1,760±ß
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï²ñ¾ì¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢(¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ)
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î24Æü(²Ð)～3·î25Æü(¿å)
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶ー¥È¡õ¥Õー¥É
¡ÖÁýÅÄ¤³¤¦¤¹¤±·à¾ì ¥®¥ã¥°¥Þ¥ó¥¬ÆüÏÂGO¡×¤ÎºîÉÊ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶ー¥È¡õ¥Õー¥É¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥åー¤Ë¤Ï³Æ¥á¥Ë¥åー¤Ë¤Ò¤â¤Å¤¤¤¿³¨ÊÁ¤Î¤Í¤³·¿¥«ー¥É¤¬1ËçÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£ ¾Ü¤·¤¤¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡ÖÁýÅÄ¤³¤¦¤¹¤±·à¾ì ¥®¥ã¥°¥Þ¥ó¥¬ÆüÏÂGO in NAMJATOWN¡×³«ºÅ³µÍ×
¢£Åìµþ²ñ¾ì
³«ºÅ¾ì½ê¡§NAMJATOWN (¥Ê¥ó¥¸¥ã¥¿¥¦¥ó)
½»¡¡¡¡½ê¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ3-1-3 ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£ ¥ïー¥ë¥É¥¤¥ó¥Ýー¥È¥Þー¥È¥Ó¥ë2F
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î16Æü(¶â)¤«¤é2·î23Æü(·î¡¦½Ë)
¢¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://bandainamco-am.co.jp/tp/namja/
¢¡¸ø¼°X (µìTwitter)¡§@namjatown765 ( https://x.com/namjatown765 )
¢¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢(¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ)
ÈÎÇä´ü´Ö¡§ 2026Ç¯2·î24Æü(²Ð)～3·î25Æü(¿å)
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Û¡¡https://event.bandainamco-am.co.jp/namja/gagbi-go/(https://event.bandainamco-am.co.jp/namja/gagbi-go/)
¢¨¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¤Î¾ðÊó¤ÏÈ¯É½»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£È¯É½¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¡¢Ãæ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨É½¼¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¢¨¾¦ÉÊ¡¦ÆÃÅµ¡¦·ÊÉÊ¡¦¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Ï¿ôÎÌ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÊÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(C)ÁýÅÄ¤³¤¦¤¹¤±¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥®¥ã¥°¥Þ¥ó¥¬ÆüÏÂGOÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)Bandai Namco Experience Inc.