ハイランド・シングルモルト 『anCnoc （アンノック）10 Years Old Peated』ワールド・ウイスキー・アワード2026にてカテゴリー・ウィナーを受賞

三陽物産株式会社ハイランド・シングルモルト・スコッチウイスキー anCnoc（アンノック）

英国・スコットランドのノックドゥー蒸溜所（Knockdhu Distillery）が製造し、三陽物産株式会社（本社：大阪）が日本国内で販売を行うハイランド・シングルモルト・スコッチウイスキー『anCnoc（アンノック）』は、世界的に権威あるコンペティション「ワールド・ウイスキー・アワード（World Whiskies Awards、以下WWA）」のスコットランド地区審査において、高い評価を獲得したことを発表いたします。

2025年12月4日に発表されたWWAスコットランド地区の結果におきまして、「anCnoc 10 Years Old Peated」がWWA 2026「シングルモルト（12年以下）部門」でカテゴリー・ウィナー受賞しました。また、前年度のWWA 2025では「anCnoc Sherry Cask Finish Peated Edition」がシルバーを受賞しており、同蒸留所のピーテッド・エディションが2年連続で国際的な栄誉に輝く快挙となりました。

■ 受賞製品について

【WWA 2026 カテゴリー・ウィナー】

anCnoc 10 Years Old Peated（アンノック 10年 ピーテッド）

日本を含む限られた市場向けに特別に割り当てられた、希少なシングルモルトです。

anCnoc 10 Years Old Peated

製法のこだわり：

グローバル展開されている主力製品「anCnoc 12年」がリフィル樽やセカンドフィル樽を使用するのに対し、本製品はアメリカンオークのバーボン樽で熟成されています。この熟成方法により、ブランドが常に言及している、より柔らかく親しみやすいスタイルのピート表現を提供しています

ピートの特色：

使用されるピートは、蒸留所に近いアバディーンシャーのブラックヒルズから地元調達されたものです。1905年設立のThe Northern Peat & Moss Co.によって供給され、夏期に収穫した後、6～8週間かけて自然乾燥させたものを使用しています。これにより、親しみやすくバランスの取れたスモーキーさが生まれます。

【WWA 2025 シルバー受賞】

anCnoc Sherry Cask Finish Peated Edition

（アンノック シェリーカスクフィニッシュ ピーテッド・エディション）

anCnoc Sherry Cask Finish Peated Edition

テイスティングノート： 香りはスモーク、キャラメル、バニラ、トフィーが力強く並び、鮮やかな焼きリンゴの香りが補完します。味わいは、ほろ苦いシリアル、クリーミーなバニラカスタード、黒糖が織りなす風味に、ココナッツやベーキングスパイスが加わり、温かみのあるシリアルと甘いスモークの余韻が長く続きます。

■ 受賞データ一覧

■anCnoc（アンノック）およびノックドゥー蒸溜所について

『anCnoc』は、ハイランド地方バンフシャーにあるノックドゥー蒸溜所で製造されるシングルモルト・スコッチウイスキーです。1894年、創業者ジョン・モリソンの先見的なビジョンにより開設されたこの蒸留所は、「機械ではなく人間によって作られる」という製造哲学を掲げています。

限定的な自動化プロセスのみを採用し、伝統的なワームタブによる冷却などの機械的プロセスと、長年の経験を持つ職人たちの献身的な努力が融合することで、anCnoc特有の厚みや複雑味(ボールド)があり、かつ現代的な味わいが生み出されます。伝統を重んじながらも現代的なウイスキー造りに挑戦するその姿勢から、「好奇心旺盛なウイスキー」として世界中の愛好家に知られています。

★ワールド・ウイスキー・アワード（WWA）について

WWAは、世界最高峰のウイスキーを決める国際的なコンペティションの一つです。

■ 日本国内での販売について

「anCnoc 10 Years Old Peated」、「anCnoc Sherry Cask Finish Peated Edition」は、日本国内において三陽物産株式会社を通じて販売されています。

- 「anCnoc 10 Years Old Peated」についてはこちら(https://sanyo-brands.jp/product/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%8e%e3%83%83%e3%82%af-10%e5%b9%b4-%e3%83%94%e3%83%bc%e3%83%86%e3%83%83%e3%83%89/)- 「anCnoc Sherry Cask Finish Peated Edition」についてはこちら(https://www.amazon.co.jp/dp/B0C8Z674BP)