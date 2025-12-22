最新技術を活用したWEB CMシリーズの最新作！～生成AIで競馬CMつくってみた・第５弾～ 『ウラ東京大賞典』を公開！

特別区競馬組合

東京シティ競馬（TCK）は、「羽田盃（JpnI）」・「東京ダービー（JpnI）」・「帝王賞（JpnI）」での好評を受け、下半期でも2大レースである「ジャパンダートクラシック（JpnI）」・「東京大賞典（GI）」を盛り上げる特別企画として、現在、世の中の大きな関心事となっている「生成AI」を活用した競馬CMシリーズを展開。第５弾として、～生成AIで競馬CMつくってみた・第５弾～ 『ウラ東京大賞典』 の公開が決定しましたのでお知らせします。

12月29日（月）に行われる「東京大賞典」は、2025年競馬の大トリとなるレース。それにちなみ、１年の大トリを飾る様々な「年末ならではの競走馬」が大井競馬場で”裏レース”を開催する、という内容の競馬実況動画です。

年末の夜を明るく照らしてくれるイルミネーションが特徴的な「オオトリパレード」。長期休暇に浮かれる「ナリタハワイアン」、一年を締めくくり煩悩を払ってくれる「ヒャクハチカウント」など、競馬ファンならずとも注目せずにいられない、個性的過ぎるジョッキーたちが登場。それぞれが持ち前の能力を発揮して、2025年競馬の大トリを飾る予測不能のレースを繰り広げます。

さらに、今回の動画では、事前に募集したファンの皆様からのアイデアを実現した、7頭目の競走馬がレースに参加し、本編に登場します。生成AIだからこそできるファン参加型CMとしてぜひお楽しみください。

冒頭とラストカットに挿入された実際のレース映像を除く全てのカットが生成AIによるもので、従来の競馬CMの常識を覆す、最先端の技術を駆使した革新的な映像表現にもぜひご注目ください。

＜出走馬紹介＞※アイデアの募集は既に終了しております。＜WEBCM概要＞

タイトル：『ウラ東京大賞典』

公開日：2025年12月22日（月）11:00より公開

YouTube URL：https://youtu.be/aiVfUFky-44

新宿駅前にてレース前日に屋外広告を掲出

東京大賞典の前日となる12月28日の15時頃より、クロス新宿ビジョン（新宿駅東口前）・FLAGS VISION（新宿駅東南口前）の2か所にて屋外広告を掲出いたします。ド派手な映像を大きなスクリーンでもお楽しみください。

※施設へのお問合せはお控えください。

生成AIを活用した制作工程で新しい映像表現の可能性を追求

「全国初めてのナイター競馬開催」「ダート三冠の創設」など、ダート競馬の可能性を常に開拓し続けてきたTCKならではの手法として、ここ数年で興味関心が急速に高まっている“AIによる広告制作”にチャレンジ。 「生成AIの生成物＝非現実」という普遍的な文脈をあえて生かし、レースが持つ魅力をとことん誇張表現するためのエンタメ技術として生成AIを活用しました。実際の制作に際してはAI専門のクリエイティブチームをアサインし、「AIで静止画生成」→「AIで静止画を映像化」という工程で各シーンの作りこみを行っています。