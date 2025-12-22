Snowflake Partner Networkにおける「AI Data Cloud Product Partner」の「Select Partner」にGROWTH VERSEを国内初認定

Snowflake合同会社

2025年12月22日：AIデータクラウドを提供するSnowflake 合同会社（所在地：東京都中央区、社長執行役員：浮田 竜路、以下Snowflake）は、パートナーネットワークにおいて、株式会社GROWTH VERSE（本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 CTO 南野 充則、代表取締役社長 兼 CEO 渡部 知博、以下GROWTH VERSE）を、アプリケーション開発パートナーを対象とした「AI Data Cloud Partner (DCP)」プログラムにおける「Select Partner（セレクトパートナー）」に正式に認定しました。日本企業のSelect Partnerの登録は国内初(*)となります。

(* 2025年12月22日時点)

これにより、GROWTH VERSEはSnowflakeとの技術的・ビジネス的な連携を一層強化し、Snowflakeの強固なデータ・AI基盤上でシームレスに動作するデータドリブンな顧客エンゲージメントやビジネス最適化のグロースソリューションを提供していきます。GROWTH VERSEとSnowflakeの連携により、データを蓄積・分析するだけではなく、実際にビジネスインパクトを生み出すところまでデータの成果を届けることが必要であるという重要な「ラストワンマイル」の課題を解決し、顧客の事業成長を加速させます。



SnowflakeとGROWTH VERSEの取り組み

近年、企業におけるデータとAIの活用は事業成長の鍵となっています。GROWTH VERSEは、創業以来、主力のマーケティングAI SaaSプラットフォーム「AIMSTAR」をはじめとするデータ・AIソリューションの開発・提供を通じて、企業の成長を支援してきました。

同社は、SaaS版「AIMSTAR」の基盤プラットフォームとしてSnowflakeを採用し、高速なクエリパフォーマンスと卓越したスケーラビリティを実現しています。この実績は、Snowflake主催の「Data Drivers Awards 2024」において「POWERED BY SNOWFLAKE」部門を受賞(https://www.snowflake.com/ja/news/press-releases/snowflake-announces-japans-data-drivers-awards-winners/?lang=ja)するなど、高く評価されています。

Select Partner登録の背景

現在、日本の多くの企業がSnowflake AIデータクラウドを選択し、組織内のデータを一元管理する「データの民主化」の基盤は整いつつあります。しかし、集約された膨大なデータを、実際のマーケティング施策や顧客体験の向上といった「具体的なビジネス成果」に転換するフェーズにおいては、依然として継続的なアプリケーション間のデータの分断や、複雑な連携開発が課題となっています。

今回、GROWTH VERSEが認定されたAI Data Cloud Product PartnerのSelect Partnerは、Snowflake上で稼働するアプリケーションとしての技術的な最適化と、実証されたビジネス上の有効性が認められた証です。

GROWTH VERSEが提供するソリューションは、Snowflakeのアーキテクチャに最適化された「Managed App」として統合されユーザー企業に以下のメリットを提供します。

- Zero Copy / No Data Movement：Snowflakeに蓄積されたデータを外部に転送することなく、セキュアな環境下で直接マーケティングや分析に活用可能。- Time to Valueの短縮：複雑なパイプライン構築を必要とせず、即座にグロース施策を実行できる環境を提供。

Snowflake Partner Networkについて詳しくはこちら(https://www.snowflake.com/ja/why-snowflake/partners/)をご覧ください。

GROWTH VERSEの今後の展望

Snowflakeという「ホリゾンタル（水平）」で強力なデータ基盤に対し、GROWTH VERSEは「マーケティング・小売り・音声」という「バーティカル（垂直）」な領域で深化したアプリケーションを提供します。GROWTH VERSEは単なるツール提供にとどまらず、Snowflakeエコシステムの一員として、データとAIを活用した顧客の事業成長を最大化するための革新的なソリューションを提供してまいります。

GROWTH VERSEについて

「 BUILDING AI to maximize Business Growth 」をミッションとして掲げ、データ×AIで企業の成長力を最大化するためのAI SaaSを提供しています。マーケティング領域では「AIMSTAR」、小売領域では「ミセシル」および「Zero」、音声領域では「電話放送局」各サービスの開発・販売をしています。

会社名：株式会社GROWTH VERSE

代表者名：代表取締役会長 兼 CTO 南野 充則、代表取締役社長 兼 CEO 渡部 知博

設立日：2021年６月（旧スプリームシステム株式会社 2000年４月）

所在地：〒105-6238 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー38F

Tel：03-5956-3426

Fax：03-5956-3427

https://growth-verse.ai

Snowflakeについて

Snowflakeは、AI時代のためのプラットフォームとして、企業がより迅速にイノベーションを実現し、データからより多くの価値を引き出すことを支援します。数百の世界最大規模の企業を含む12,600社以上のお客様が、SnowflakeのAIデータクラウドを活用し、データやアプリケーション、AIの構築・活用・共有を実践しています。Snowflakeにより、データとAIはすべての人にとって変革の力となります。詳しくは snowflake.com/ja(http://snowflake.com/ja)（ニューヨーク証券取引所：SNOW）をご覧ください。

(C) 2025 Snowflake Inc All rights reserved. Snowflake、Snowflakeのロゴ、および本書に記載されているその他すべてのSnowflakeの製品、機能、サービス名は、米国およびその他の国におけるSnowflake Inc.の登録商標または商標です。本書で言及または使用されているその他すべてのブランド名またはロゴは、識別目的でのみ使用されており、各所有者の商標である可能性があります。Snowflakeが、必ずしもかかる商標所有者と関係を持ち、または出資や支援を受けているわけではありません。