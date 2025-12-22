Roblox『じゃがりこ かくれんぼ！キリンたちを探せ！』累計600万人プレイ達成を記念した初のキャンペーン 感謝を込めて、クリスマス限定アイテム配布

カルビー株式会社

カルビー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：江原 信）と株式会社moze（本社：東京都新宿区、代表取締役：横井 一隆、以下 moze）および株式会社博報堂キースリー（本社：東京都港区、代表取締役社長：重松 俊範、以下 博報堂キースリー）と共同で展開する「Roblox」（ロブロックス）向けバーチャル空間『じゃがりこ かくれんぼ！キリンたちを探せ！』（英語名：Find The Giraffes［JagaRico World］）において、累計プレイユーザー数が600万人を突破したことをお知らせいたします。

これを記念し、本コンテンツをお楽しみいただいている皆さまへの感謝を込めて、「Roblox」上でクリスマス限定のオリジナルアイテム「サンタクロースじゃがおリュック」がもらえるプレゼントキャンペーンを2025年12月22日(月)15:00より実施いたします。

【背景】

「Calbee Future Labo」は、食べるシーン以外でもお客様にカルビー商品を楽しんでいただく機会をつくることを目指し、2023年からさまざまなデザインや象徴的なキャラクターの知的財産（IP・Intellectual Property）を活用し、グッズや雑貨、ゲームアイテム、NFTなどを手掛けてきました。お客様とブランドの新しい接点を創出することを目的に、2025年5月22日に、カルビー初となる「Roblox」向けバーチャル空間『じゃがりこ かくれんぼ！キリンたちを探せ！』をリリースしました。

このゲームは、「探しだしたらキリンがない！」難関アスレチックを突破しながら、「じゃがりこ」一家の “いろんな味”のキリンを全部見つけ出すものです。「じゃがりこ」は多彩なフレーバーと親しみやすいキリンのキャラクターで愛され続け、今年発売30周年を迎えたロングセラー商品。デジタルネイティブ世代が集まるRoblox上で“探して集めるワクワク感”“身につけて表現するワクワク感”を体験していただき、商品をより身近に感じていただくことを目指しています。

この度、ゲームのリリースから半年以上が経過し、プレイユーザー数が600万人を突破したことを記念し、感謝を込めて、キャンペーンを実施する運びとなりました。第1弾、第2弾の2回に分けて開催し、それぞれ条件を達成した先着ユーザーへクリスマス限定のゲーム内アイテムを配布いたします。

なお、「Roblox」上で、カルビーがキャンペーンを実施するのは初めてです。

【600万人プレイ達成記念クリスマスキャンペーン概要】

第1弾「サンタクロースじゃがおリュック」プレゼント

配布数：先着800名様

開始日時：2025年12月22日（月）15:00～

内容：Roblox内で対象アクションを達成した先着800名様に、Roblox内で着用可能な

「サンタクロースじゃがおリュック」をプレゼント

配布方法：条件達成後、ゲーム内から受け取り可能

第2弾「サンタクロースじゃがおリュック バージョン2」プレゼント

配布数：先着200名様

開始日時：2025年12月25日（木）15:00～

内容：Roblox内で対象アクションを達成した先着200名様に、Roblox内で着用可能な

「サンタクロースじゃがおリュック バージョン2」をプレゼント

配布方法：条件達成後、ゲーム内から受け取り可能

※キャンペーンの詳細条件は、ゲーム内にて順次公開いたします。

第1弾「サンタクロースじゃがおリュック」第2弾「サンタクロースじゃがおリュック バージョン2」

■Roblox『じゃがりこ かくれんぼ！キリンたちを探せ！』とは

Roblox（ロブロックス）は、ゲームと制作のための没入型プラットフォームで、ユーザーがさまざまなバーチャル体験を遊び、制作し、共有することができます。

カルビー株式会社は、このRoblox上に独自のバーチャル空間『じゃがりこ かくれんぼ！キリンたちを探せ！』を公開しています。

タイトル：じゃがりこ かくれんぼ！キリンたちを探せ！

英語名：Find The Giraffes［JagaRico World］

公開日：2025年5月22日（木）15:00

利用料金：無料※

内容：「探しだしたらキリンがない！」難関アスレチックを突破しながら、じゃがりこ一家の“いろんな味”のキリンをすべて見つけ出すゲーム体験

URL：https://www.roblox.com/games/108053665114499/Find-The-Giraffes-Jagarico-World

※バーチャル空間を有利に進めるためのアイテムや、アバターの見た目を変更する一部アイテムは有料で提供されます。

■株式会社mozeは「日本からRobloxエコシステムを爆誕させる」をビジョンに掲げる、国内最先端のRobloxスタジオです。 バーチャル空間やデジタルアイテムの自社開発に加え、法人向けの企画・提案から開発、集客支援までワンストップで提供しています。 自社開発コンテンツ『Troll Escalator Tower』は世界累計2,150万訪問を記録し、国内外で高い評価を獲得しています。

公式サイト：https://moze.ai

■「Calbee Future Labo」とは

「いろいろおかしい いろいろかわいい」を事業コンセプトに、食べるシーンにとどまらない新しいカルビー体験の創出を目指す取り組みです。

知的財産（IP）を活用したグッズやゲームアイテムの展開を通じて、デジタル領域を含む多様な接点づくりを進めています。

本Robloxコンテンツでは、デジタルネイティブ世代が集うプラットフォーム上で、“探して集めるワクワク感”“身につけて表現するワクワク感”を通じて、「じゃがりこ」の世界観を遊びながら楽しめる体験を提供しています。

カルビー公式note「THE CALBEE」 Calbee Future Laboの取り組み：https://note.calbee.jp/n/n0dcf90bc45d6