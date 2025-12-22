「2024年 世界主要国のビール消費量」引き続き中国が首位、総消費量は2023年より微増。

キリンホールディングス株式会社

キリンホールディングス株式会社（社長COO 南方健志）は、世界各国のビール協会などに対して独自に実施したアンケート調査と最新の海外資料に基づき、計170の世界主要国および各地域における2024年のビール消費量をまとめました。この調査は1975年分から統計を開始しています。

トピックス

■世界のビール総消費量は、約1億9,412万kl（前年比0.5％増）。東京ドーム約157杯分に相当。インド（前年比14.6％増）・ロシア（前年比9.0％増）・タイ（前年比5.8％増）が高い伸長率で全体の消費量をけん引した。

■国別では、中国（前年比3.7％減）が22年連続で1位。日本（前年比2.7％減）は、2023年と同様の11位。

■地域別では、アジア（前年比1.4％減）の構成比が32.6％で、17年連続で1位。

2024年の世界のビール総消費量は、前年より約89万kl（大びん633ml換算で約14億本）増え、約1億9,412万kl（前年比0.5％増、大びん633ml換算で約3,067億本）となりました。東京ドーム約157杯分（東京ドーム1杯は約124万kl）に相当します。

1．国別ビール消費量（表1）

・中国（前年比3.7％減）が2003年から22年連続で1位となりました。

・日本（前年比2.7％減）は2020年まで14年間7位でしたが、2021年8位、2022年10位と順位を落とし2024年は2023年と同様11位となりました。

・南アフリカ（前年比4.5％増）が2023年の10位から7位へと伸長しています。

・インド（前年比14.6％増）が、上位国25位の中で最も大きく前年比を伸ばしました。

2．地域別ビール消費量（表2）

・アジア（前年比1.4％減）が17年連続で1位となりました。

3．国別一人当たりビール消費量（表3）

・チェコ共和国が148.8Lで、1993年から32年連続で1位となりました。

・1位チェコ、2位リトアニア、3位オーストリア、4位アイルランド、5位クロアチアの上位5ヶ国は、昨年から順位変動がありませんでした。

・昨年8位のドイツは10位へと順位を落とし、スロベニアが前年10位から8位へと順位を上げました。

・日本は33.7Lで56位となり、大びん633ml換算で約53.3本（前年-1.2本）と前年減となりました。

キリングループは、自然と人を見つめるものづくりで、「食と健康」の新たなよろこびを広げ、こころ豊かな社会の実現に貢献します。

出典：・各国ビール協会などへのアンケート調査 (当社が実施したもの)

・BarthHaas-Report-2024-2025 (BARTH－HAAS GROUP)

・Beer Market Data Extract 2025 (GlobalData Plc)

※調査期間：2024年1～12月

※2013年度以降、調査データ会社を変更したため、過去レポートと数値が合致しないことがある

※2020年以降の日本の消費量は株式会社醸造産業新聞社の推計による

※日本の消費量については、ビール、発泡酒、発泡酒２.の合計

注：・四捨五入のため、数値が必ずしも一致しない場合がある

・前年実績が今年の調査で変更になった国については、変更した数値で前年比を算出している

※前年の世界総消費量も最新の値に変更している（約1億8,793万kl⇒ 1億9,323万klへ変更

（表1） 2024年 国別ビール消費量

【解説】

・世界の総消費量は、約1億9,412万kl。前年比0.5％増となった。

・中国（前年比3.7％減）は22年連続で1位となった. 上位5カ国のうち中国・アメリカを除く3カ国が前年増となり、総消費量の引き上げをけん引した。

・インド（前年比14.6%増）が上位25カ国で前年から最も大きく前年比を伸ばした。

（表2） 2024年 地域別ビール消費量

【解説】

・地域別では、アジアの構成比が32.6％と、17年連続で1位。

・1位のアジア（前年比1.4％減）は、インド（前年比14.6％増）が大きく増加したものの、中国（前年比3.7％減）、日本（前年比2.7％減）などの減少が影響し、前年を下回った。

・2位のヨーロッパ（前年比1.4%増）は、ドイツ（前年比2.2％減）、スペイン（前年比1.3％減）などは減少したものの、ロシア（前年比9.0%増）、イギリス（前年比1.7%増）などが増加となり、前年を上回った。

・3位の中南米（前年比1.6％増）は、ブラジル（前年比1.1％増）、メキシコ（前年比5.4％増）などが増加し、前年を上回った。

・4位の北米（前年比0.5%減）は、アメリカ（前年比0.5%減）が減少し、前年を下回った。

（表3）2024年 国別一人当たりビール消費量

【解説】

・チェコ共和国は32年連続で1位となった。

・上位5ヶ国の順位は変動がなかった。

・前年8位だったドイツは10位へと順位を落とし、前年10位だったスロベニアが8位となった。